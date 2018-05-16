Пафосная богадельня. Елбасы торжественно открыл 10-й "Астанинский экономический форум"

09:09 17.05.2018 Назарбаев прибыл на Астанинский экономический форум



В его работе примут участие сотни видных политиков, бизнесменов, ученых, а также тысячи экспертов.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл на Астанинский экономический форум, сообщает Zakon.kz.



В ходе форума запланировано 75 специальных мероприятий, ожидается заключение 8 соглашений.



В его работе примут участие сотни видных политиков, бизнесменов, ученых, а также тысячи экспертов.



Напомним, Астанинский экономический форум – ежегодное центральное деловое событие Евразии.За 10 лет работы конгресса его посетили около 50 000 делегатов из 150 стран мира, среди них - более 20 Нобелевских лауреатов и 30 зарубежных политических деятелей. Спикерами форума в разное время были политики, ученые и экономисты, журналисты и общественные деятели мирового уровня, представители международных организаций, финансовых институтов и бизнес-элит. В рамках конгресса было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму, превышающую 20 млрд. долларов США. Источник - Zakon.kz

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