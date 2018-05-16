Торговать в нац-валюте. Вся надежда на панда-бонды, - Джахит Сарачоглу

08:59 17.05.2018 Пусть Китай тоже присоединится к торговле в национальных валютах



Отмечается, что для снижения дефицита текущего счета Турции к работам, начатым с Россией и Ираном по использованию национальных валют во взаимной торговле, необходимо подключить и Китай. В этой связи необходимо претворить в жизнь соглашение о финансовом сотрудничестве, заключенное с Китаем в 2010 году. По словам экспертов, на государственные банки ложится большая задача создания "банков-посредников" в этой системе.



В работах, проводимых с целью снижения дефицита текущего счета Турции и расходов на обслуживание долговых обязательств, на передний план выходит торговля в национальных валютах, о которой часто говорит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Работы, начатые с Россией и Ираном в сфере торговли с использованием нацвалют, необходимо вести и с Китаем.



Государственный экономический аппарат сосредоточил свое внимание на моделях снижения дефицита текущего счета. И торговля в нацвалютах станет важным вспомогательным средством в этой сфере.



Решительную позицию президента Эрдогана по вопросу о торговле с использованием нацвалют поддержали и экономические инстанции. Внимание обращается на важность ведения торговли в нацвалютах в том числе с Китаем и в этой связи необходимо реализовать соглашение о финансовом сотрудничестве, заключенное с Китаем в 2010 году. Эксперты указывают на то, что государственные банки еще не проводили операции в нацвалютах, и им нужно взять на себя работу по обеспечению услуг "банков-посредников".



Китай может стать важным партнером



Эксперты в беседе с "Ени шафак" обращают внимание на то, что для снижения дефицита текущего счета и расходов на обслуживание долговых обязательств работы, начатые с Россией и Ираном в сфере торговли в нацвалютах, необходимо вести и с Китаем. Отмечается, что дефицит Турции в торговле с Китаем составляет 20,4 миллиарда долларов - это почти 27% всего дефицита внешней торговли Турции. В этой связи для экономики с дефицитом текущего счета чрезвычайно важны соглашения об обмене валют между двумя странами.



Эксперты подчеркивают, что Китай - второй по величине рынок облигаций и бондов в мире, а для таких экономик с высоким дефицитом текущего счета и накоплений, как наша, панда-бонды - идеальное средство для снижения расходов на обслуживание долговых обязательств.



Не переходили к активным действиям шесть лет



В феврале 2012 года между Секретариатом казначейства Турции и Банком развития Китая было подписано рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, протокол о трансграничном кризисном управлении в банковской сфере и соглашение о свопе "турецкая лира - жэньминьби". Несмотря на прошедшие с тех пор шесть лет, по вопросу о китайских "панда-бондах" активные действия так и не начались.



Зависимость от западной системы должна прекратиться



Эксперты отмечают, что государственные банки не только не вошли в систему торговли в нацвалютах, но и не начали действовать в рамках соглашений, заключенных шесть лет назад Секретариатом казначейства. В механизме заимствований Секретариата казначейства западные банки обладают гораздо большим правом голоса. В то время как за прошедшие шесть лет отношения с Китаем остались на стадии подписи, таким западным институтам, как "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), "Эйч-эс-би-си" (HSBC) и "Джей-пи Морган" (JPMorgan), каждый год даются полномочия.



Госбанки возьмутся за работу



Эксперты, отмечая, что соглашения об обмене валют между Центробанком Турции и центральными банками Китая и Ирана - большая возможность для реализации торговли в нацвалютах, обращают внимание на то, что государственные банки совсем не используют механизм такой торговли. Нужно думать о том, что во взаимной торговле с Китаем и Ираном в объеме 37 миллиардов долларов обмен валют вообще не поднимался на повестке дня, при этом государственные банки даже не были задействованы в обеспечении потребности в "банках-посредниках" в этой системе торговли.



Как происходит обмен валют, в чем польза?



Соглашение о взаимном обмене валют заключается в отношении национальных валют двух стран. То есть, в то время как сторона-экспортер получает плату за свой товар в национальной валюте своей страны, импортер берет на себя долговые обязательства в валюте страны экспортера. В этой связи, когда импортер из Турции покупает какой-нибудь товар у Китая, ЦБ Китая дает ЦБ Турции китайские юани. А ЦБ Турции в качестве гарантии дает им турецкие лиры. Полученные юани турецкая сторона использует для оплаты импорта посредством созданных в стране "банков-посредников". Таким образом экспортер в Китае получает свою выручку в юанях, и в странах-участницах не создается спроса ни на доллар, ни на евро.



Джахит Сарачоглу (Cahit Saraçoğlu)

Yeni Safak, Турция



Оригинал публикации: Yerel paraya Çin de katılsın Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526536740

Новости Казахстана

