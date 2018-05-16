Спились с верного пути. В Казахстане – алкогольный бум. Растет как производство, так и потребление

08:00 17.05.2018 В Казахстане – алкогольный бум. Растет как производство, так и потребление спиртных напитков, причем всех их видов без исключения.



За январь-февраль 2018 года реализация водки и ликероводочных изделий на внутреннем рынке страны выросла сразу на 30%, вина – на 28,4%, пива – на 39,7%. Даже не пользующихся широкой популярностью ликеров и то с начала года продано на 27,5% больше. Данные официальной статистики, которые приводят эксперты мониторингового агентства Energyprom.kz, вызывают глубочайшее недоумение. Так, статистики утверждают, что в 2016 году каждый казахстанец в среднем потратил на алкоголь за год всего 3 175 тенге, или всего 0,7% от общего объема расходов одного среднестатистического гражданина.



Реальное потребление алкоголя, естественно, несравненно больше, поскольку не учитываются обороты по "черным" и "серым" схемам. О них можно судить лишь косвенно. Например, по статистическим расхождениям в балансах получается, что в 2016 году каждая пятая бутылка водки и вина в республике могла иметь отношение к незаконному импорту или производству. В прошлом году из незаконного оборота было изъято свыше 8,7 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции и около 346 тысяч литров спирта. Но у "зеленого змия" вместо каждой отрубленной головы всякий раз отрастает дюжина новых.



Официально бутылка водки стоит 950 тенге, из них 500 тенге – это стоимость акциза. Себестоимость производства бутылки водки составляет примерно 200 тенге, еще 250 тенге – общая маржа оптовика, завода, розницы, – объясняет неистребимость казахстанских бутлегеров председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Ардак Тенгебаев. – Теперь представьте себе: если вы продаете легальную продукцию, то с 950 тенге вы зарабатываете 250 тенге, а если торгуете нелегальной водкой, то 750 тенге. Разница троекратная!



03 Мая 2018 Александр КАМИНСКИЙ | Алматы Источник - express-k.kz

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