 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москве "самоубился" Ю.Котлер - экс-банкир и член высшего совета "Единой России", опасный свидетель по делу Дворковича-Магомедовых
07:36 17.05.2018

Юбилей за день до смерти

Что могло стать причиной ухода из жизни Юрия Котлера

В своей квартире в центре Москвы застрелился только что отметивший 50-летие Юрий Котлер. Он был заметной фигурой и в деловых, и в политических кругах: до недавнего времени являлся членом высшего совета "Единой России" и руководителем московского представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Следствие не исключает, что к трагедии могла привести депрессия, в которой находился господин Котлер. Его уволили со всех постов, а ВТБ, старшим вице-президентом которого до 2015 года работал господин Котлер, подал заявление в арбитраж о признании его банкротом за невозвращенный кредит на покупку квартиры, ставшей местом трагедии.

Тело Юрия Котлера обнаружили 16 мая в его квартире в Брюсовом переулке, 2/14, строение 4. По предварительным выводам экспертов, господин Котлер покончил жизнь самоубийством. Сев на диван, он зажал между ног спортивное ружье Winchester Super X3 и выстрелил себе в голову. Рядом с телом была обнаружена предсмертная записка, адресованная, по некоторым данным, супруге, которая уже давно проживает во Франции. Никаких следов насилия на теле покойного найдено не было, а дверь его квартиры была заперта на ключ изнутри.

Как выяснилось, счеты с жизнью господин Котлер свел еще 14 мая, на следующий день после того как отметил свой 50-летний юбилей. В день самоубийства он якобы планировал лично участвовать в предсудебной беседе в Савеловском райсуде Москвы, куда в середине апреля подал иск к ПАО "Новороссийский морской торговый порт", но в итоге послал своего представителя. В этой структуре с 2015 по февраль 2018 года господин Котлер являлся заместителем гендиректора - руководителем московского представительства. Его предыдущим местом работы был ВТБ, где он до 2015 года занимал должность старшего вице-президента. Основными акционерами НМТП являются "Транснефть" и группа "Сумма", совладельцы которой Зиявудин и Магомед Магомедовы арестованы по обвинению в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Как утверждает знакомые господина Котлера, в рамках этого дела его вызывали на допрос в качестве свидетеля. Однако представители защиты братьев Магомедовых утверждают, что в материалах, с которыми их ознакомили, фамилия Котлера не встречается.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил "Ъ", что решение об увольнении господина Котлера принял гендиректор НМТП Сергей Киреев (был назначен 26 декабря 2017 года, ранее работал в "Транснефти"). Связано оно было с тем, что у господина Котлера было более месяца зафиксированных прогулов. Последний оспорил это решение в суде, потребовав от бывшего работодателя около 5 млн руб.- зарплату за период с конца января и компенсацию за якобы незаконное увольнение. Слушание по иску было назначено на 25 июня.

Одновременно Юрий Котлер участвовал в арбитражном процессе. Как следует из поданного в Арбитражный суд Москвы заявления ВТБ, в мае 2015 года, незадолго до ухода из банка, Юрий Котлер на полученный в нем кредит в 80 млн руб. приобрел в ипотеку квартиру в том самом Брюсовом переулке, где его и нашли мертвым. В суде представители ВТБ утверждали, что господин Котлер перестал обслуживать кредит, задолжав банку более 50 млн руб. 3 мая 2018 года суд признал заявление обоснованным, придя к выводу "о целесообразности введения в отношении Котлера процедуры реструктуризации долга", так как тот не представил доказательств его погашения. При этом господина Котлера ограничили в праве распоряжаться каким-либо принадлежащим ему имуществом. Рассмотрение дела о личном банкротстве было назначено на 1 ноября 2018 года.

Чем известен Юрий Котлер

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Юрий Котлер, выпускник журфака МГУ, работал в начале 1990-х годов в агентстве "РИА Новости", также был корреспондентом изданий Time и The New York Times. Позднее работал в пресс-службах госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина.

С 2007 по 2008 год он курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в "Тройке Диалог". В 2008 году ему предложили руководить проектом "Единой России" под названием "Кадровый резерв - профессиональная команда страны". Его целью было создание электронного банка данных о кадрах, которые могут быть рекомендованы партией на управленческие должности разного уровня. Занимавший тогда должность первого замсекретаря президиума генсовета партии Андрей Исаев признавался "Ъ", что "человек не известен партии, но если он хороший профессионал…" (см. "Ъ" от 10 июня 2008 года). Сразу несколько собеседников "Ъ" из "Единой России" вспоминают, что Юрия Котлера в партию пригласил первый замглавы АП Владислав Сурков. Другой собеседник "Ъ" признает, что "хоть партпроект и был инициирован АП и прежде всего тогдашним куратором внутренней политики Владиславом Сурковым, но идея предложить его Котлеру возникла у другого человека". По его словам, в АП проект воспринимали как "открытие социальных лифтов". Впрочем, один из бывших партийных сотрудников вспоминает, что "2009–2010 года - это время, когда в партию пытались приглашать разных знаменитостей и бизнесменов, которые бы каждый в своей группе работали над имиджем партии. Котлера пригласили как раз как бизнесмена, подобные меры в плане пиара действительно много давали "Единой России"".

При этом всего через полгода после партийного появился еще один кадровый резерв - президента Дмитрия Медведева. На тот момент господин Медведев с партией еще никак не был связан, зато Владимир Путин был главой правительства и председателем "Единой России" (покинул этот пост в 2012 году). После презентации первой президентской сотни единороссы заявляли, что рассчитывают на включение своих выдвиженцев в список президента (однако этого, кажется, так и не произошло). При этом один из собеседников "Ъ" вспоминает, что Владислав Сурков пытался привлекать господина Котлера к работе над президентским кадровым резервом.

Весной 2013 года господин Котлер перешел на работу в ВТБ. Источник в "Единой России" тогда рассказывал "Ъ", что Юрий Котлер еще за полтора года до этого искал место "в любой крупной бизнес-структуре, желательно в банке". При этом после ухода он остался советником главы высшего совета партии Бориса Грызлова. После возрождения экспертного совета "Единой России" в 2018 году, председателем которого стал господин Грызлов, Юрий Котлер получил предложение в него войти. Собеседники "Ъ" подчеркивают, что за время руководства партпроектом у господ Котлера и Грызлова сложились хорошие отношения (партийные проекты тогда курировал высший совет). "Профессиональная команда страны - это конъюнктурный проект, хотя сам Юрий Котлер был компетентным менеджером",- резюмирует один из бывших сотрудников партии.

При этом с 2012 по 2018 год Юрий Котлер был членом высшего совета "Единой России", из которого его совсем недавно вывели. Один из бывших коллег Юрия Котлера по партии заявил "Ъ": "Во время нашего с ним разговора он был жизнерадостен и позитивен - столь печального события ничто не предвещало".

Олег Рубникович, Софья Самохина
17.05.2018

Источник - kommersant.ru
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