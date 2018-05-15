Китайские авианосцы еще себя покажут, - Иомиури симбун

07:31 17.05.2018 Строительство китайских авианосцев усиливает напряженность в отношениях с США



Создание авианосного флота можно рассматривать как часть стратегии Китая в соперничестве с Соединенными Штатами по расширению своего военного влияния. Крайне важно проявлять бдительность в отношении любого китайского шага, который может кардинально изменить глобальные условия безопасности.



Первый самостоятельно произведенный в Китае авианосец уже прошел морские испытания. В начале следующего года он заступает на службу.



Это уже второй китайский авианосец после корабля "Ляонин" (Liaoning), чей корпус был куплен у Украины, переоборудован в Китае и введен в эксплуатацию в 2012 году. Третий авианосец сейчас строится на верфях в Шанхае. Также существует и проект по созданию ядерного авианосца.



Страна планирует иметь в будущем четыре или более авианесущих кораблей и намерена создать соответствующие соединения, в состав которых дополнительно войдут подводные лодки и эсминцы. Хотя есть множество задач по управлению подобными армадами, которые необходимо решить с тактической точки зрения, столь быстрая по времени подготовка является беспрецедентной.



Председатель КНР Си Цзиньпин, который также является председателем Центрального военного совета КНР, в апреле представил обзор ситуации в Южно-Китайском море, призывая к усилиям по созданию военно-морского флота мирового класса. Несомненно, он считает авианосцы ядром наращивания военного потенциала своей страны наряду со стратегическими ракетами и подводными лодками. Во всех этих видах вооружений США продолжают доминировать.



Военно-морской флот США насчитывает 11 авианосцев - ни у одной страны в мире нет такого количества этих кораблей. В ближайшее время планируется добавить еще один. Индия, которая имеет территориальные и другие проблемами с Китаем, продвигается вперед с созданием своего авианосца. Вызывает озабоченность тот факт, что шаги Китая могут способствовать гонке вооружений.



Пекин должен уточнить мотивы своих действий



Администрация Си Цзиньпина исходит из стратегии обеспечения превосходства в воздухе и на море на территории, выходящей за пределы так называемой "первой цепи островов" - первоначальной линии обороны Китая, соединяющей юг Кюсю, Окинаву, Тайвань и так далее, вплоть до "второй цепи островов", включая острова Идзу и до Гуама.



Авианосец "Ляонин" неоднократно использовался для боевых и взлетно-посадочных тренировок китайских истребителей в Южно-Китайском море и в Тихом океане. С учетом прицела на объединение с Тайванем, китайская задача повысить способность сдерживать вмешательство сил США очевидна.



Во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году, когда Китай запугал Тайвань ракетными учениями, Соединенные Штаты отправили два авианосца к берегам Китая. Китай, похоже, хочет предупредить повторение подобных действий в будущем.



Существует также вероятность, что Китай использует в Южно-Китайском море свой авианосец в качестве "стандартной практики", тем самым укрепляя эффективный контроль над этим районом. Силы США проводят патрулирование вокруг искусственных островов, построенных Китаем с заявленной целью "поддержания свободы судоходства". Все это неизбежно усиливает региональную напряженность.



Нельзя забывать и то, что Китай в обмен на экономическую помощь продвигается вперед с развитием портов, которые могут быть преобразованы в военные опорные пункты в прибрежных странах, от Южно-Китайского моря до Индийского океана.



Нельзя препятствовать свободному прохождению по международным морским маршрутам, к чему может привести усиление влияния Китая.



Фактическое состояние вооруженных сил Китая в отношении имеющихся типов вооружений и других факторов остается непрозрачным. Японское правительство, возобновляя диалог должностных лиц высшего уровня, должно потребовать от Китая разъяснить цель наращивания вооружений. Также важно, чтобы вооруженные силы США и японские силы самообороны усиливали способность реагировать на любые обстоятельства.



Иомиури симбун, Япония

Оригинал публикации: 中国の空母増強 米軍への対抗が緊張を高める

15/05/2018 Источник - inosmi.ru

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