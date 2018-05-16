Мининформ Казахстана предложили разместить базовые серверы игр Counter-Strike и Dota2 на своей территории

07:25 17.05.2018 В Казахстане предложили разместить серверы игры Counter-Strike на своей территории





Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев предложил разместить серверы сетевых компьютерных игр Counter-Strike и Dota2 на территории Казахстана. Это предложение он высказал в ответ на жалобы казахстанских киберспортсменов, что функции указанных игр в стране действуют медленнее, чем в других странах, сообщает InformБЮРО.



Киберспортсмены, в частности, говорят, что на территории Казахстана в настоящее время есть проблемы с пингом в онлайн-играх – временем между запросом к серверу и ответом на него. Это затрудняет "попадание" игрока в своего соперника, так как на момент выстрела он находится уже в другом месте. По этой причине казахстанские киберспортсмены вынуждены тренироваться в Украине и России.



Игроки предполагают, что задержка с сигналом вызвана тем, что игровые серверы находятся заграницей.



"Если этот игровой сервер размещать на территории Казахстана, то у вас с пингом проблем не будет… Надо выйти на эти игровые компании и разместить [их игровые серверы] в Казахстане", - предложил Абаев.



В 2017 году казахстанец Даурен Кыстаубаев стал лучшим игроком на турнире по Counter-Strike в Кракове. В целом по итогам 2017 года казахстанские киберспортсмены заняли 25-е место в мировом рейтинге по объему заработанных ими средств. За минувший год на турнирах и чемпионатах по компьютерным играм 50 спортсменов заработали более $626 тысяч.



В декабре 2017 года вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков пообещал создать в Казахстане свою федерацию киберспорта. Мусайбеков сказал, организация федерации закончится до конца первого квартала 2018 года.

16.05.2018 Источник - fergananews.com

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