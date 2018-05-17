Над обрывом в море. К какой войне готовится Китай, расширяющий свои прибрежные авиабазы

07:12 17.05.2018 На китайской авиабазе Шуймэнь, расположенной всего в 250 км от северного побережья Тайваня, зафиксировано появление новых укрытий для тактической авиации. Об этом пишет Defense News. Сама авиабаза, появившаяся в 2009 году, является одним из опорных военных объектов Китая в регионе. Подробности - в материале портала iz.ru.



На снимках, сделанных в апреле 2018 года, видны легкие укрытия приблизительно для истребительного авиаполка (24 машины), выстроенные к северу от взлетно-посадочной полосы.



Отсель грозить



Строительство военных объектов в холмах к северо-востоку от уездного города Сяпу (округ Ниндэ, провинция Фуцзянь) впервые попало на спутниковые снимки в 2009 году. Новая авиабаза, размещенная всего в двух километрах от побережья, располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2400 м.



Эксперты оценивают максимальную емкость Шуймэня в стандартную китайскую авиадивизию трехполкового состава (более 70 бортов), исходя из числа размеченных стояночных мест параллельно взлетно-посадочной полосе. Однако на базе никогда не развертывалось столь большое количество самолетов.



В окрестностях аэродрома фиксировалось строительство объектов ПВО: нескольких радаров, а также двух зон развертывания зенитных средств. Последние представлены двумя четырехбатарейными дивизионами зенитных ракетных систем С-300ПМУ-1 или китайского аналога HQ-9 (суммарно 32 пусковые установки).



По мнению специалистов, новые укрытия на часть размером с авиаполк не станут последними: к северу от авиабазы продолжается расчистка местности, ведется строительство казарм для личного состава. Там же замечены ранее построенные замаскированные укрепленные капониры примерно на 15 единиц авиатехники - по периметру района нынешнего строительства легких укрытий.



Сам аэродром обычно использовался в учебных целях, несмотря на продолжающееся строительство инфраструктуры. На нем периодически засекали истребители J-10, J-11 или Су-30МКК в незначительных количествах (в среднем до 12 бортов).



По мнению японских военных экспертов, эти дежурные силы обычно использовались для сопровождения самолетов дальней авиации Китая или самолетов-разведчиков, вылетавших на задания в западной части Тихого океана, в частности в районе Окинавы. Кроме того, с базы с осени 2013 года действовали беспилотники, ведшие разведку над Восточно-Китайским морем. С 2013 же года с базы начались регулярные полеты истребителей над морем - официально в ответ на появление в том же районе японских F-15.



Не далее как 18 апреля и 11 мая Китай провел демонстративные акции с облетом Тайваня в международных водах бомбардировщиками - носителями крылатых ракет H-6K в сопровождении истребителей. Причем 11 мая в облете в этой операции (довольно регулярно проводимой китайскими военными) впервые приняли участие истребители Су-35, недавно полученные из России.



Через забор



Тайваньские военные, пристально наблюдающие за строительством в Шуймэне, оценивают объект не только как направленный против Тайбэя, но и как опорный компонент военной инфраструктуры на случай конфликта в Восточно-Китайском море. Так, по их расчетам, подлетное время самолетов семейства Су-27/30 (а также J-11 или J-15) с Шуймэня до спорных островов Сенкаку (Дяоюйдай) составляет 12 минут.



Эти острова, официально принадлежащие Японии, Китай рассматривает как свою "исконную территорию". Ситуация осложняется ресурсным аспектом: в 2011 году китайская компания CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) начала добычу газа на месторождении Чуньсяо, расположенном западнее Сенкаку в китайской зоне. Япония выразила протест, заявив, что Пекин добывает газ "из общего резервуара", относящегося к зоне японских экономических интересов.



Налицо типичный нефтегазовый пограничный конфликт: летом 1990 года аналогичные обвинения Саддам Хусейн использовал как повод для выдвижения ультиматума Кувейту.



Противоречия в регионе переплетены крайне плотно, и любой "спор хозяйствующих субъектов" потенциально взрывоопасен. Китай по-прежнему полагает Тайвань незаконно отторгнутой частью государства.



Операция по силовому возврату острова числится среди вероятных сценариев обострения обстановки, просчитываемых американцами. Те, в свою очередь, будут вынуждены вмешаться, что приведет к локальному столкновению двух великих держав в режиме "флот против берега".



В США этот сценарий "экспедиционной войны" (даже с опорой на передовые базы в Японии и на Филиппинах) терпеть не могут из-за того, что Китай готовится применить в нем целый набор крайне неприятных систем вооружения - например, высокоточные баллистические ракеты средней дальности в обычном оснащении, в том числе с боевыми частями, якобы пригодными для атак крупных надводных кораблей.



С учетом того, что ударную группировку придется строить с опорой на авианосные соединения, радости от такой схемы, понятно, никто в Вашингтоне не испытывает. Форсированное создание противоракет Standard SM-3 с развертыванием на кораблях Aegis сильно беспокоит российских военных, но достаточно посмотреть на их реальные возможности, чтобы увидеть, что без таких противоракет в гипотетической операции в водах Восточно-Китайского моря американскому флоту делать нечего.



Плюс преимущество континентального противника в сети аэродромов с возможностью массировать и рассредоточивать авиагруппировку - чего будут лишены американцы, вынужденные в таком конфликте полагаться только на "исключительное технологическое доминирование", которое уже давно не выглядит реалистичным. Отсюда и проекты гиперзвуковых ракетно-планирующих систем передового развертывания, которые Китай четко относит на свой счет.



Константин Богданов

17 мая 18 Источник - Известия

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