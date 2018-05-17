 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЕС хочет сыграть с США в иранские санкционные прятки, - "НГ"
07:06 17.05.2018

Европа обсуждает варианты обхода американских запретов

В Софии открылся саммит стран ЕС и Западных Балкан, одной из тем которого стала ситуация вокруг иранской сделки. Дискуссии прошли на фоне заявлений главы МИД Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа о достижении с европейскими лидерами предварительных договоренностей по сохранению соглашения.

"Мы запустили процесс. Мы достигли политической договоренности о шагах для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД. – "НГ"). Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели", – сказал Зариф по итогам дискуссий с главами МИД "евротройки" – Великобритании, Франции и Германии.

Дальнейшая судьба СВПД повисла в воздухе после выхода из соглашения США, который на прошлой неделе анонсировал президент Дональд Трамп. Такой шаг поставил под сомнение участие в нем Ирана, который согласился приостановить разработку ядерной программы в обмен на снятие санкций для развития экономики в 2015 году. Вдобавок ко всему, как заявил помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, санкции за сотрудничество с Ираном будут распространяться не только на американские компании, но, вероятно, и на европейские.

В Евросоюзе выразили желание сохранить сделку. Такое намерение вчера подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск. "Я бы хотел повторить, что до тех пор, пока Иран уважает условия сделки, их будет уважать и ЕС. Мы обсуждали эту тему в кругу министров иностранных дел, и наша позиция была представлена министрами Соединенного Королевства, Германии и Франции, которые прилагают большие усилия, чтобы сохранить соглашение", – заявил еврочиновник в преддверии сосоявшегося вчера в Софии неформального ужина лидеров ЕС.

По словам Туска, участники встречи обсудили конкретные шаги для защиты сотрудничающих с Ираном европейских фирм. В дискуссиях, в частности, приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

После ослабления международных санкций против Ирана в 2015 году Евросоюз возобновил с Исламской Республикой экономическое партнерство, прекращение которого может нанести ущерб обеим сторонам. Особенно заинтересованы в сохранении коммерческих каналов с Ираном во Франции, чьи компании уже договорились о совместных проектах с Исламской Республикой. Нефтяной гигант Total, к примеру, уже достиг договоренностей об эксплуатации газового месторождения Южный Парс и планирует вложить в это предприятие 5 млрд евро. А автоконцерн Renault намерен построить в Иране завод, способный производить 350 тыс. автомобилей в год.

Генеральный директор Total Патрик Пуянне уже заявил, что будет добиваться от американской администрации освобождения своей фирмы из-под санкций. В свою очередь, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал добиться того, чтобы "к нашим экономическим интересам относились с уважением". "Многие компании в авиационном, фармакологическом, энергетическом и автомобильном секторах инвестировали большие средства в Иран, и некоторые даже заключили контракты – эти договоренности должны соблюдаться", – подчеркнул он.

Во вторник Могерини дала понять о твердых намерениях бороться за защиту европейских инвестиций в Иран, но абсолютные гарантии на этот счет давать отказалась. "Я не могу говорить об экономических или юридических гарантиях, но я могу заверить, что у европейской стороны есть желание усиленно работать (над сохранением сделки. – "НГ")", – заявила она после встречи с Зарифом в Брюсселе.

По сведениям издания Politico, ЕС рассматривает три основные опции, как преодолеть прессинг США. Первая из них – наращивание европейских инвестиций в Иран посредством Европейского инвестиционного банка. Вторая опция заключается в игнорировании вторичных американских санкций. К подобному шагу ЕС прибегал в 1996 году. Тогда объединение приняло специальное законодательство, выводящее европейские фирмы из-под удара вторичных американских санкций за сотрудничество с Кубой, Ираном и Ливией.

Наконец, третья опция предусматривает отказ от оплаты нефтяных поставок из Ирана в долларах и переход на операции в евро. Отметим, что Исламская Республика экспортирует в ЕС 450 тыс. барр. нефти в день. "Нефтяной сектор очень важен для Ирана, и мы будем совершать платежи в евро", – сказал Politico источник в дипломатических структурах ЕС.

В то же время эксперты указывают на трудности, с которыми столкнется ЕС в случае игнорирования американских санкций. Доступ к финансовой системе США, утверждают они, слишком важен для ЕС, чтобы терять его ради Ирана. "Финансовые санкции США – серьезная угроза для европейского бизнеса, учитывая статус Америки как крупнейшего рынка капитала в мире и тот факт, что доллар остается главной мировой резервной валютой", – сказал "НГ" доцент кафедры международных отношений в Университете Солфорда Мориц Пипер.

По мнению старшего советника американского Фонда защиты демократии и одного из архитекторов антииранских санкций Ричарда Голдберга, когда ЕС решил игнорировать ограничения США в 1996 году, Штаты еще не располагали механизмами для их строгого применения. Однако с тех пор, утверждает аналитик, Вашингтон значительно ужесточил свой подход к третьим лицам, участвующим в сделках с третьими странами. "В 2011 году Соединенные Штаты расширили масштаб санкций, запретив третьим лицам любые операции с ЦБ Ирана, а в 2012-м и транзакции с организациями в самых разных секторах экономики Ирана. Если Трамп решит применить эти санкции заново, то любой банк (подпавший под вторичные санкции. – "НГ") рискует лишиться корреспондентских счетов в США", – написал Голдберг в журнале Foreign Policy.

Помимо прочего, говорят в экспертном сообществе, решение ЕС платить Ирану за нефтяные поставки в евро – не панацея от попыток Вашингтона помешать Тегерану продавать черное золото. "Вид валюты, который получает Иран за поставки, не может защитить объем его экспорта нефти. Так что расчеты в евро дают Тегерану лишь частичный иммунитет от санкций", – сказала в интервью агенству Bloomberg глава консалтинговой фирмы SVB Energy Сара Вахшури. Как пояснило агенство, усиливая санкции, банки утратят возможность открытия аккредитивов по нефтяным контрактам, а также не смогут хеджировать сделки по покупке нефти от волатильности курса евро к доллару.
Евгений Пудовкин

17 мая 18

Источник - ng.ru
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