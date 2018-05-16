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Революция в Армении продолжается. Пашинян получил поздравление от Трампа и акции протеста, - Ю.Рокс
06:09 17.05.2018

В среду в Ереване возобновились акции протеста. Они далеко не такие масштабные, как недавние, приведшие к смене правительства. Нынешние цели преследовали разные и охватили лишь центр армянской столицы. Правительству республики и, возможно, новому премьер-министру Николу Пашиняну, похоже, теперь предстоит уже самим держать ответ перед улицей, приведшей их к власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду получил поздравление президента США Дональда Трампа. Пауза Вашингтона в данном вопросе, обычно не мешкающего с поздравлениями в адрес победивших на постсоветском пространстве революций, затянулась и озадачила. Но в среду сомнения отмело письмо Трампа, в котором стандартно выражены пожелания успехов, готовность к "совместной работе в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности", а также представлены пожелания новым властям Армении, как то: "борьба с коррупцией, единство всех политических партий, мирное решение нагорнокарабахского конфликта". Выполнение всего этого, как пишет Дональд Трамп, выражая "наилучшие пожелания армянскому народу", обеспечит светлое будущее Армении.

Но так хорошо складывающийся день вскоре стал "портиться" – в Ереване начались сразу четыре акции протеста. В одной из них – непосредственно около резиденции премьер-министра – приняли участие около 300 сотрудников военных комиссариатов, оставшихся без работы в результате оптимизации.

"Мы понимаем, что новое правительство Армении не имеет отношения к тому положению, которое вывело нас на улицу. Но в ходе митингов за отставку премьера Сержа Саргсяна будущий премьер Никол Пашинян дал слово покончить с несправедливостью. Поэтому сегодня мы здесь и напоминаем ему об обещании", – заявил журналистам один из участников акции.

Одновременно с военными отставниками на проспекте Баграмяна "бунтовали" таксисты. То ли акция "комиссаров" напомнила им об обещании Пашиняна заняться вопросами справедливости, то ли таксисты сами вспомнили об этом – не столь важно. Сгруппировавшись на одной из центральных столичных артерий и заметно осложнив транспортное движение, водители выдвинули свои требования: немедленно пересмотреть порядок лицензирования, создать равные возможности для всех таксистов, аннулировать штрафы.

Одну из акций протеста в Ереване устроили таксисты. Фото с сайта www.panorama.am
Одну из акций протеста в Ереване устроили таксисты. Фото с сайта www.panorama.am

Парализованным оказалось движение и на другом важном ереванском проспекте – Аршакуни, где устроили акцию родственники и близкие членов вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы"), требуя справедливого решения суда по ходатайству об изменении меры пресечения 11 членам группировки. Несколько дней назад суд отказал в этом и в среду собрался на повторное заседание. Напомним, что 17 июля 2016 года радикальная группа "Сасна црер" захватила здание полка полиции в Ереване, требуя освобождения своего единомышленника, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна, отбывающего наказание за незаконное приобретение и хранение оружия, а также отставки президента и правительства. В ходе многодневного противостояния погибли трое полицейских, несколько человек были ранены, между силовиками и жителями прилегающих к захваченной территории районов происходили жесткие столкновения. 31 июля группировка сдалась. Ее участники были приговорены к различным срокам заключения и фактически со дня оглашения судебных вердиктов стали добиваться их пересмотра.

Пикантность сегодняшней ситуации состоит в том, что в те жаркие дни проходящие в Ереване акции солидарности гражданского населения с "Неистовыми сасунцами" попытались возглавить некоторые оппозиционные политики. И в их числе Никол Пашинян. Однако радикалы категорически отказали им в доверии. Сегодня же их близкие справедливость ищут именно у премьера.

И наконец, четвертая акция направлена против мэрии Еревана и лично ее руководителя Тарона Маргаряна – члена Республиканской партии, сохраняющей большинство в парламенте, считающегося ставленником ушедшего с поста премьера Сержа Саргсяна. Демонстранты обвиняют градоначальника в незаконной вырубке деревьев, нецелевом расходовании средств. Предложение встретиться вечером и обсудить проблемы они отклонили и во второй половине дня захватили часть мэрии, требуя отставки Маргаряна. Городские власти обратились за помощью в полицию, указав в обращении, что налицо "незаконное проникновение в здание мэрии, которое является охраняемым объектом, и препятствование деятельности мэрии".

И в четвертой акции есть своя "перчинка". Оппозиционная фракция "Елк" (партия Никола Пашиняна) еще в апреле в Совете старейшин (городском законодательном собрании) требовала отставки мэра, но безуспешно. Сегодня мэрия Еревана остается одним из оплотов Республиканской партии, отношение которой к новой исполнительной власти страны доброжелательным никак не назвать. С другой стороны, Пашинян на посту премьера должен быть озабочен сохранением законности, притом что во время своих акций он, не считая одного с натяжкой случая, избегал такого рода действий.

Акции протеста для новых властей Армении и лично Пашиняна, вероятно, стали неприятной неожиданностью. Сам премьер-министр ведет подчеркнуто открытую политику, "встречаясь" с населением в онлайн-режиме в социальных сетях. Иногда даже не раз в день. Он призывает сограждан сообщать о проблемах, чтобы решать их, "не запуская болезнь". С учетом такой открытости и доступности одновременное проведение четырех акций может показаться некоей кампанией или даже попыткой нанести удар по премьеру.

С другой стороны, события в Ереване подтверждают правоту тех экспертов, которые после победы Пашиняна отметили, что времени на раскачку у него нет, нужны пусть небольшие, но очень быстрые успехи, и если их не будет, то его популярность начнет стремительно таять. Говорить о начале этого процесса, кажется, еще рано, но стоит обратить внимание на мелькнувшие в определенных кругах намеки на то, что Пашинян не прошел "смотрины" в Сочи на состоявшемся на днях саммите глав государств ЕАЭС и "ноги внезапных протестов в Ереване растут именно оттуда".

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян считает некорректной подобную интерпретацию происходящего в армянской столице. "Никаких признаков того, что в Сочи у Никола Пашиняна что-то пошло не так, – нет. Более того, поздравления с Запада стали активно поступать ему уже после саммита, словно западные лидеры ожидали, как Пашиняна встретит Владимир Путин. Что же касается сегодняшних акций, то это, скажем так, чисто армянские последствия революции – все хотят решения своих проблем здесь и сейчас. Начиная от таксистов и заканчивая группировкой "Сасна црер". Конечно, проглядываются уши несдающихся "республиканцев", но рука Москвы или Запада не просматривается. В любом случае именно в подобных условиях должна проявиться гибкость премьера, с одной стороны, и его воля и решимость – с другой", – заявил "НГ" Ашот Меликян.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16 мая 18

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526526540
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