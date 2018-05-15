 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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День победы Хизбаллы, - А.Ежова
01:05 17.05.2018

День победы Хизбаллы
"Защищаем и строим!" - с таким лозунгом Хизбалла шла на выборы

Анастасия Ежова

Безоблачное ливанское небо, на исходе воскресного дня сумерки сгущаются над Бейрутом - с его плотной высотной застройкой, узенькими улочками, приморскими набережными, лавочками, пропахшими морем и кальянами ресторанчиками, мечетями, соседствующими с церквями. Уже под вечер 6 мая на улицах начинается ликование. Кавалькады из машин с победным ревом клаксонов несутся по городу, в отсвете красных фар колышутся золотые знамена. Люди вывалили из домов, отмечая успешный исход выборов целыми семьями: гремят победные марши и зажигательная национальная дабка, молодые парни танцуют, а одна уже далеко не юная женщина ловко движется в такт музыке, без рук удерживая на голове кувшин с желтыми цветами.

Победе Хизбаллы и ее союзников в Ливане обрадовались далеко не только религиозные шииты. По соцсетям гуляет видео, где молоденькая ливанская христианка в ответ на вопрос, за кого она будет голосовать, говорит: "Хизбалла". И поясняет, почему: "Потому что я люблю сейида Наср-Аллаха". На митингах в поддержку Хизбаллы рядом с женщинами в черных чадрах стояли светловолосые дамы с крестами на шеях. Ливанцы, вне зависимости от вероисповедания, не только чувствуют в Хизбалле защиту, но и поддерживают ее политическую программу. Тем более, что члены партии давно зарекомендовали себя как людей дела, не бросающих слов на ветер, а реально помогающих народу.

"Защищаем и строим!" - с таким лозунгом Хизбалла шла на выборы. По ливанской конституции, парламентские выборы должны проходить каждые четыре года; Ливан - парламентская республика, где правительство формируется усилиями депутатов. Но из-за политической нестабильности предыдущие выборы прошли в 2009 г. В канун нынешних выборов Ливан отказался от мажоритарной избирательной системы и перешел на пропорциональную, однако же списки кандидатов не были едины для всей страны и разнились от округа к округу. Другой нюанс - конфессиональные квоты: вроде как призванные сохранить "хрупкую стабильность" и "баланс сил", на нынешнем этапе они уже мешают развитию страны, очерчивая для каждой религиозной общины "потолок", выше которого не прыгнешь. Эти не всегда зримые конфессиональные барьеры разрезают все ливанское общество на множество секторов, часто мешая талантливым людям пробиться на подобающее им место, - особенно в университетской и академической среде. Хизбалла, к слову, выступает за упразднение подобных ограничений. Точно так же она приветствовала и переход к пропорциональной системе.

Из-за этих квот у непосвященных журналистов возникла путаница, сколько же членов Хизбаллы прошло в парламент. Кто озвучивал цифру в 47 человек, кто-то - аж в 67! На деле же это технически невозможно из-за тех самых конфессиональных квот. Однако на выборы Хизбалла шла не одна, а в составе блока "Надежда и верность" ("Аль-Амальва-ль-вафа"), куда входили и кандидаты от другого шиитского движения ("Амаль", с которым у Хизбаллы достигнут полный консенсус) и другие ее союзники. И вот этот блок действительно получил в парламенте больше половины мест. Вместе с кандидатами от союзного Хизбалле христианского Свободного патриотического движения, возглавляемого президентом Ливана Мишелем Ауном, они сформируют мощный антиамериканский блок, который будет активно противодействовать проискам США и Израиля в регионе.

Почему люди так активно голосовали за Хизбаллу? Потому что им импонирует ее деятельность и ее программа. Обозначим ее ключевые, самые важные пункты.

Во-первых, это всесторонняя борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств. По словам лидера Хизбаллы, эта проблема "приобрела размер национальной катастрофы и угрожает самому существованию государства". Тому есть много свидетельств: даже русские домохозяйки, "осевшие замужем" в Ливане, на своих форумах жалуются, что без откатов и взяток там не решить ни одну проблему и не оформить ни один документ.

Во-вторых, это поддержка Сирии и правительства Башара аль-Асада на государственном уровне. Пока ливанское государство по этому вопросу официально держит "нейтралитет". Сейид Наср-Аллах, лидер Хизбаллы, настаивает, что антиасадовские ваххабитские группы угрожают всему населению Ливана, будь то шииты, сунниты, христиане или друзы.

В-третьих, это всестороннее укрепление армии и обороноспособности страны.

В-четвертых, это распределение ренты от продажи недавно обнаруженных в Ливане нефти и газа среди всех слоев населения, а не только среди узких групп "выгодоприобретателей". Это и защита так называемого Блока 9 (одного из морских шельфов) от израильских посягательств.

В-пятых, это полное освобождение бедных от налогов - давний пункт программы Хизбаллы. Это строительство социального государства с пенсиями, образованием, медициной, доступными каждому.

В-шестых, это упразднение юридических ограничений для конфессий, мир и дружба между представителями разных религий.

Ливанцы проголосовали за это. Не помогли ни баны сторонников и сторонниц Хизбаллы в "Фейсбуке", ни глобальная кампания диффамации движения, в которую "вливали" огромные деньги.

У сионистов - истерика. ЦАХАЛ совершает подозрительные и тревожные маневры на северных границах, а Нетаньяху грозит страшными карами самому Ирану. Запад по-прежнему вопит, что Хизбалла - это террористы. Но на поверку получается, что "терроризирует" Хизбалла казнокрадов, цеэрушных ставленников и игиловцев. Запад "за своих" впрягается, не иначе?

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526508300
Новости Казахстана

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