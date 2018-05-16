Власть по партбилетам. В Казахстане начали борьбу с самовыдвиженцами

00:59 17.05.2018 Политическую жизнь в Казахстане даже с большой натяжкой нельзя назвать активной и конкурентной. Уже много лет здесь безраздельно господствует партия "Нур Отан" (в переводе с казахского "Свет Отечества") во главе с ее бессменным лидером президентом Нурсултаном Назарбаевым. "Нур Отан" не без оснований называют партией власти. По нынешним оценкам, в ней состоит около миллиона человек, преимущественно госслужащих. В нынешнем составе казахстанского парламента из 107 парламентариев 84 – члены "Нур Отан". Девять мест занимают представители Ассамблеи народа Казахстана, призванной олицетворять многонациональность и поликультурность республики. Еще по семь мест у номинальной оппозиции – партии "Ак Жол" ("Светлый путь") и Коммунистической народной партии Казахстана, с которой тут мало кто считается.



Акимы рисуют картины



Похоже, теперь власти хотят сделать политическую жизнь еще более регламентированной. В стране был опубликован проект изменений и дополнений в конституционный закон "О выборах". В частности, проект гласит, что "депутаты маслихатов избираются по партийным спискам, представляемым политическими партиями, по территориальному избирательному округу". Кроме того, в поправках оговорены особенности распределения депутатских мандатов по итогам голосования, проведение внеочередных выборов в маслихаты и другие организационные нюансы. Если поправки будут приняты – а в этом мало кто сомневается, – то самовыдвиженцам и представителям не вошедших в парламент партий попасть в политику будет фактически невозможно.



После обнародования проекта одним из первых забил тревогу казахстанский юрист Мереке Габдуалиев. Он считает, что если Казахстан перейдет к партийной системе формирования маслихатов, то власть окончательно потеряет связь с реальностью, а депутаты и вовсе перестанут проявлять какую-либо инициативу без "команды" политического руководства.



– Областным акимам-временщикам выгодно рисовать перед инспекторами из Акорды картины "стабильности" и "лояльности" во вверенном регионе, – заявил Габдуалиев в беседе с корреспондентом "Ферганы". – В их планы не входит присутствие в маслихатах хотя бы одного независимого депутата, который будет задавать ненужные вопросы и этим привлекать внимание СМИ. Нынешний законопроект сделает процесс выборов в маслихаты максимально управляемым со стороны местных исполнительных органов. Эти изменения "облегчат" работу акимам и местным управлениям внутренней политики, но однозначно отбросят нашу страну от демократического пути.



Юрист также отмечает, что когда реальная оппозиция выводится из конституционного поля, протестная часть населения переходит к диссидентским, а то и вовсе нелегальным способам выражения своего мнения.



– Переход к пропорциональной модели при выборах депутатов маслихатов содержит политические риски для развития регионов и потенциально может привести к конституционному дефолту, – подытоживает Габдуалиев.– "Дежурные" депутаты маслихатов не смогут предотвратить возможные народные волнения при возникновении фарс-мажорных ситуаций, как это было, например, во время земельных митингов. (В 2016 году в Казахстане прошли массовые протесты против поправок в Земельный кодекс, которые де-факто отдавали землю в аренду иностранцам, по преимуществу китайцам. – Прим. авт.).



Заседание президиума партии "Нур Отан". Фото пресс-службы парламента Казахстана



Сильно слаборазвитое общество



Известный политический деятель Амиржан Косанов также выступает против однобокого формирования маслихатов. Наилучшей альтернативой для Казахстана политик называет мажоритарную избирательную систему. Она, по его мнению, позволит учитывать интересы представителей всех регионов страны и будет способствовать развитию гражданского общества, которое в Казахстане можно смело называть слаборазвитым.



– Примерно пять процентов населения [Казахстана] состоит в политических партиях. А что делать гражданам, которые не состоят ни в каких партиях, но хотят быть политически активными, стать, например, депутатами маслихатов или парламента? – задается вопросом Косанов. – Получается, что мы отсекаем от избирательного процесса абсолютное большинство казахстанцев и грубейшим образом нарушаем их конституционные права.



Резиденция президента Казахстана. Фото с сайта Akorda.kz



Следствием подобных нововведений, по мнению Косанова, может быть только усугубление политического застоя. А вот зампред Общенациональной социал-демократической партии "Азат" (которая называет себя оппозиционной. – Прим. авт.) Петр Своик полагает, что если даже законопроект и будет одобрен, то в Казахстане ровным счетом ничего не изменится.



– Выборы в Казахстане на верхнем и нижнем уровнях жестко регламентируются, – говорит Своик. – Кто именно войдет в парламент, решают в администрации президента – это касается и самих партий и партийных списков. Выборы лишь реализуют на практике эти решения. Точно так же происходит на любых местных выборах: акимы (главы местных администраций) определяют, какие кандидаты должны стать депутатами, а каких пропускать нельзя ни в коем случае. Поэтому будут ли это независимые кандидаты или представители партий, разницы никакой нет – сегодня все решает администрация.



Более того, Своик считает, что поправки в закон о выборах в будущем сыграют на руку Казахстану и сумеют оживить практически мертвую политическую жизнь страны.



– Количество партий нужно планировать на уровне парламента – так, чтобы они по преимуществу отражали весь спектр казахстанского общества (пожалуй, трех-пяти партий хватило бы), – рассуждает политик. – При этом нужно убрать доминирование какой-то одной партии, например, установить норму, согласно которой ни одна партия не может иметь больше 49 процентов мест в парламенте. Я понимаю, что мой взгляд на ситуацию и представления власти не совпадают: режим смотрит на все прозаичнее и прагматичнее. Однако, в любом случае, это шаг в правильном направлении, поэтому я его приветствую.



Есть ли жизнь после Назарбаева?



Несмотря на разницу подходов к проблеме, собеседники "Ферганы" сходятся в одном: все политические события, происходящие в Казахстане, связаны с так называемой операцией "Транзит" – постепенной передачей власти от нынешнего президента будущему. Президентское кресло чаще всего прочат Дариге Назарбаевой – действующему сенатору и дочери нынешнего главы государства. В качестве других кандидатов эксперты называют также зятя президента, миллиардера Тимура Кулибаева и племянника президента, 40-летнего генерал-лейтенанта национальной безопасности Самата Абиша. Последний, впрочем, не является публичной фигурой и редко "светится" в казахстанских информационных сводках.



Размышляя над операцией "Преемник", юрист Мереке Габдуалиев полагает, что политический транзит власти уже запущен. Первым этапом этого транзита можно считать прошлогоднюю конституционную реформу, когда Нурсултан Назарбаев подписал 26 поправок в действующую конституцию Казахстана. Что же касается внесения изменений в конституционный закон "О выборах", это лишь еще одна ступенька к достижению финальной стадии операции по передачи власти.



– В данном законопроекте прослеживается желание власти перестраховаться на так называемый транзитный период в ближайшие два-три года, – резюмирует Габдуалиев.



В продолжение темы Амижар Косанов скептически замечает, что Акорда, видимо, так увлечена процессом передачи президентских полномочий потенциальному преемнику, что масса общенациональных и локальных проблем проходит сейчас мимо ее внимания.



– Сегодня власть решает только одну задачу: чтобы предстоящая операция "Преемник" прошла под ее контролем и без участия тех людей, которые будут не согласны с кандидатурой будущего преемника, – говорит Косанов. – Сейчас в стране делается все для того, чтобы максимально быстро и безболезненно провести транзит власти. И сделать это хотят без участия общества, в кулуарном узком кругу – так, чтобы это решение было безоговорочно поддержано ручным парламентом и ручными же маслихатами.



Петр Троценко

16.05.2018 Источник - fergananews.com

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