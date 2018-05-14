В Узбе аккредитовано первое американское СМИ - достославный "Голос Америки"

00:27 17.05.2018 Первое американское СМИ получило аккредитацию в Узбекистане



Корреспондент "Голоса Америки" Навбахор Имамова получила в Узбекистане аккредитацию для официального ведения журналистской деятельности. Об этом сообщается в Twitter Бюро Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии.



"Навбахор – первый и единственный американский журналист, получивший аккредитацию. Она является лидером в продвижении независимой и профессиональной журналистики в Узбекистане", – говорится в сообщении.



Согласно списку, опубликованному на сайте МИД Узбекистана, до сих пор в республике были аккредитованы шесть иностранных СМИ: афганское Arzu Radio TV, китайские газета Jingji jibao и агентство Xinhua, казахстанское агентство Xabar, турецкая телерадиокомпания TRT и британское BBC World Service Monitoring. "Да, этот день наступил. Узбекистан открыт для меня как для журналиста "Голоса Америки", который стал единственным до сих пор аккредитованным американским СМИ, – прокомментировала это событие журналистка на своей странице в Facebook. – Не могу дождаться начала работы из родной страны!"



Отметим, что разрешение на деятельность американская журналистка получила перед визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США. К этому же визиту было приурочено освобождение из заключения правозащитника Фахриддина Тиллаева, чьей судьбой были обеспокоены на Западе. Предполагается, что это сделано для того, чтобы на встрече с американским президентом Дональдом Трампом свести к минимуму разговоры о нарушениях прав человека и свободы слова в республике.



Навбахор Имамова выросла в хорошо образованной семье в Бостанлыкском районе Ташкентской области, начала журналистскую деятельность в 1996 году в узбекском журнале "Международная жизнь", работает на радио "Голос Америки" с 2002 года. Имеет степень магистра Гарвардского университета. В сентябре 2017 года в ходе дискуссии в Университете Дж.Вашингтона, организованной Программой изучения Центральной Азии и Радио "Свобода", Имамова назвала одним из достижений Мирзиеева готовность людей делиться своими мыслями о том, что происходит в стране, хотя заметила, что его пресс-служба не спешит сотрудничать с иностранными СМИ.



Журналистка отметила, что было бы наивно говорить, будто все изменения начались после прихода Мирзиеева к власти. Страна не была в застое, но и не развивалась такими темпами, которые многие хотели видеть, подчеркнула корреспондент узбекской службы "Голоса Америки". По ее наблюдениям, люди очень воодушевлены, а Мирзиеев знает, что запрос на перемены силен, и не может ему помешать, поэтому он попытался использовать эту энергию, чтобы возглавить и увеличить свой политический, социальный и, возможно, финансовый капитал. Благодаря этому процессу, считает Навбахор, он также может консолидировать власть и искренне верит, что может продвинуть страну вперед, однако ему может помешать коррупция и криминальная бизнес-элита. Журналистка предсказала, что Мирзиеев обязательно столкнется с откатом, если элита начнет терять деньги и статус, и рискует разочаровать общество, если он не сможет держать высокие темпы реформ.



В докладе правозащитной организации Human Rights Watch, изучившей самочувствие узбекских СМИ, отмечалось, что при Мирзиееве журналисты в Узбекистане почувствовали позитивные изменения, расширение спектра дозволенных для освещения тем, но все еще запуганы и ждут от власти более определенных сигналов. После этого был принят закон о запрете цензуры в узбекских СМИ, а Агентство США по международному развитию, отвечающее за невоенную помощь другим странам, решило выделить $15 млн на создание "более сбалансированной информационной среды" в странах Центральной Азии. Подобный проект был начат в 2015 году в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

14.05.2018 Источник - fergananews.com

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