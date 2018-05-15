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Палестинский кризис может развести Анкару и Баку по разным углам
00:09 17.05.2018

В "большую игру" на Ближнем Востоке вовлекаются страны близкие и дальние

После того как Вашингтон официально открыл свое посольство в Иерусалиме, на границе Израиля и сектора Газа начались митинги протеста. Имеются человеческие жертвы. Напомним, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал переезд дипломатической миссии, что было расценено как признание Иерусалима столицей Израиля. И уже тогда на израильской границе с Палестинской автономией происходили стычки.

Но на сей раз палестинцы усмотрели в действиях американцев вызовы символического свойства для себя. Открытие посольства совпало с празднованием 70-летия Государства Израиль, которое было провозглашено 14 мая 1948 года. А 15 мая отмечается день "Накба" (катастрофы), когда на Ближнем Востоке были изгнаны из родных мест сотни тысяч палестинцев. По всем признакам выбор США дня открытия дипломатической миссии имел сознательный характер. С одной стороны, это всколыхнуло мировое общественное мнение, с другой - стало лакмусовой бумагой для всего исламского сообщества, проверяя его в очередной на солидарность в отношении палестинцев. Ведь многие европейские государства, да и не только они, выступили с осуждением "действий США, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН".

Что касается исламского мира, то руководство Палестинской автономии выразило резкий протест в связи решением администрации Трампа и отказывается сотрудничать с официальными представителями Вашингтона. Вперед рванулась Турция, хотя в мире существует 57 мусульманских стран. Анкара отозвала своих послов из США и Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с рядом мировых лидеров, в первую очередь с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также сообщил о созыве 18 мая чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС). В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани призвал страны исламского мира отказаться от сотрудничества с Израилем. Одновременно с ним с таким же заявлением выступил и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Но подобные призывы звучали и раньше. Напомним, что в декабре прошлого года по инициативе Турции в Стамбуле в связи с "иерусалимским вопросом" уже проходил внеочередной саммит ОИС. Анкара заявляла, что на конференции "будет принята специальная дорожная карта", в которой обозначат пошаговые действия участников ОИС в плоскости конкретной политики, демонстрирующей, что "у Иерусалима есть те, кто может за него постоять". И что в итоге? Собрались, поговорили и разъехались. После этого турецкая газета Yeni Safak писала, что ОИС, "крупнейшая после ООН международная организация, до сих пор не обладает каким-либо сильным влиянием на международной политической и экономической арене, несмотря на то, что с момента ее создания прошло почти полвека". Но, на наш взгляд, это демонстрация того, что Турция фактически оказывается в изоляции внутри исламского мира, причиной чему служат тесные партнерские отношения с США важнейших игроков арабского и мусульманского мира.

Они, конечно, теперь заявляют, что Вашингтон "утратил авторитет и право выступать в роли посредника в палестино-израильском урегулировании", но тут существуют важные нюансы. Первый: у Турции действительно не складываются тесные отношения со многими странами арабского мира. Зато Анкара имеет специальные соглашения с Баку, декларирующие уровень стратегического партнерства. Тем не менее Азербайджан в силу разных причин начинает выпадать из "тюркского ансамбля". Именно в день, когда в Палестинской автономии разгорелись акции протеста, проходило первое заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Выступивший на форуме министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что создание по инициативе премьер-министра Израиля и президента Азербайджана этой комиссии "выведет отношения между нашими странами, которые отличаются многолетними доверительными связями, на качественно новый уровень и послужит платформой для открытия новых областей сотрудничества". Однако если бы азербайджанский президент Ильхам Алиев решился бы на деле проявить солидарность с Эрдоганом, то мог бы если не отменить, то перенести заседание комиссии.

Второй нюанс: действия США в Иерусалиме осуществляются вопреки резолюциям ООН, тогда как Азербайджан принципиально ратует за их соблюдение в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вот так формирующаяся международная и региональная конъюнктура толкает Баку в сторону политики "двойных стандартов". В этой связи израильский политтехнолог Давид Эйдельман заявлял, что "в Израиле никогда не путали отношения с Азербайджаном с отношениями с Арменией", в чем бакинские эксперты усматривают проявление "независимости Азербайджана во внешней политике". Но по факту сотрудничество Баку с Израилем вызывало раздражение и подозрение со стороны Тегерана. А сейчас так может думать и Анкара, констатируя факт краха доктрины "одна нация - два государства". И это на фоне процесса формирования альянса между Турцией и Ираном, когда Азербайджану трудно будет сохранить статус-кво в отношениях с обоими государствами и выдерживать сбалансированный внешнеполитический курс. Мы не говорим, что это плохо или хорошо. Мы говорим только о том, что времена и ситуация в регионе резко меняются.

Турецкий политолог Энгин Озер предполагает, что развитие событий может пойти по форс-мажорному сценарию. Об этом предупреждает и сам Эрдоган, рассуждая о возможности "возникновения Третьей мировой войны". Да, США утеряли посредническую роль в ближневосточном конфликте, ЕС пока не готов принимать участие в решении сложного ближневосточного уравнения, а активность России в регионе носит многоплановый характер. Москва размышляет над тем, как действовать дальше в ситуации, когда Вашингтон перебросил проблему палестино-израильского конфликта другим ко-спонсорам. Тем более что США сохраняют хорошие позиции в регионе даже тогда, когда не способствуют урегулированию конфликта. Да и Турция, выступившая в роли главного модератора "исламского единства", констатирует Deutsche Welle, на словах угрожает разрывом дипломатических отношений с Израилем, но не решается прерывать торгово-экономические связи с ним.

Одним словом, на Ближнем Востоке продолжается "большая игра", в которую вовлекаются - вопреки их желанию - и многие другие близкие и дальние страны.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526504940
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