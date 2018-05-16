 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 15.05.2018
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Господин назначил меня любимой женой!... Трамп обласкал Мирзиеева в Овальном кабинете
00:07 17.05.2018

Мирзиеев встретился с Трампом и похвалил его за работу на благо американского народа


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился 16 мая в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Сначала они сфотографировались для прессы, затем состоялась беседа в Овальном кабинете, сообщает пресс-служба узбекского президента.

Трамп заявил, что авторитет Узбекистана возрастает, что для него честь встретиться с Шавкатом Мирзиеевым, что Узбекистан является важным государством, стратегическим партнером для США.

В свою очередь, Шавкат Мирзиеев отметил, что США последовательно поддерживают Узбекистан, в том числе его суверенитет и территориальную независимость. Мирзиеев говорил на русском языке. Он похвалил Трампа за успешную налоговую реформу и за создание новых рабочих мест для американского народа. Трамп согласился с ним на сто процентов.

В настоящее время Мирзиеев встречается Трампом в узком кругу, а затем пройдут переговоры в расширенном составе.17 мая президент Узбекистана побывает в Пентагоне, где пообщается с министром обороны США. На этот же день запланирована встреча с конгрессменами и сенаторами США
16.05.2018

Источник - fergananews.com
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