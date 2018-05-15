 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Daily Sabah: США настойчиво пытаются взорвать Ближний Восток
00:04 17.05.2018

Независимо от того, какие бы действия не предпринимал нынешний глава Белого дома, он не стремится создать условия для достижения мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Проект президента США Дональда Трампа, предполагающий вручение Иерусалима премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на блюдечке с золотой каемочкой, войдет в учебники истории как яркий пример безответственного государственного управления, пишет Ильнур Чевик в статье для турецкого издания Daily Sabah.

Независимо от того, какие бы действия не предпринимал нынешний глава Белого дома, он не стремится создать условия для достижения мирного урегулирования на Ближнем Востоке, а, скорее всего, стремится разрушить саму надежду на организацию мирного процесса.

Президент Соединенных Штатов взял Иерусалим и вручил его премьер-министру Израиля. По крайне мере, он уверен, что передал его Нетаньяху. Он не понимает, что убрав со стола переговоров карту под названием Иерусалим, он тем самым создал условия, при которых представителям Палестины больше нечего обсуждать с Израилем или кем бы то ни было.

Это самое безответственное государственное руководство мирового лидера, имевшее место в новейшей истории. Подобная политика ставит под угрозу мир во всем мире.

Трамп не раскритиковал действия вооруженных сил Израиля, которые открыли огонь по безоружным палестинским демонстрантам, убив 61 человека и ранив по меньшей мере 2 тыс. демонстрантов. Израиль имел наглость заявить, что действия военнослужащих - это акт самообороны, а Вашингтон поддержал такую позицию. Однако международное сообщество отказалось поддержать Израиль. Тель-Авив даже опустился до заявлений о том, что несколько палестинских протестующих открыли огонь по израильским военным.

Журналист BBC задал представителю израильского правительства прямой вопрос: "Если это так, то почему только один израильский солдат получил незначительное ранение, а десятки палестинцев были убиты или получили ранения?" Израильский представитель потерял дар речи.

Израиль избрал ошибочный путь. Трамп подтолкнул его в огонь. Израиль ослепила эйфория после открытия нового американского посольства в Иерусалиме.

Некоторые арабские государства, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и даже Бахрейн, начали выстраивать более тесные отношения с Израилем и даже дошли до крайности, отвернувшись от жителей Палестины. Теперь эти государства оказались в затруднительном положении. Они не могут поддерживать Израиль, когда речь заходит о Иерусалиме, это происходит не потому, что они настолько верны исламским ценностям, а потому, что опасаются того, что общественное мнение их граждан обернется против них.

Израиль направил свои усилия на то, чтобы объединиться с несколькими арабскими государствами для противостояния региональной иранской экспансии, но учитывая хаос, созданный президентом Соединенных Штатов вокруг Иерусалима, Израилю придется забыть об антииранском объединении. Сегодня Трамп и Нетаньяху могут радоваться, но завтра ситуация может измениться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган только что вернулся после своего визита в Соединенное Королевство. Он обязательно сделает все необходимое, чтобы объединить исламские государства для противостояния Трампу и внезапной перемене его политического курса в отношении Иерусалима.

Турция объявила трехдневный траур после гибели десятков жителей Палестины, руководство страны приказало своим послам в Вашингтоне и Тель-Авиве прибыть на родину для получения консультаций. Турция намерена провести переговоры с лидерами исламского мира, чтобы предложить новый план действий в ответ на перенос американского посольства в Иерусалим и массовое убийство жителей Палестины. Турция будет предпринимать активные шаги в ООН.

Трамп сослужил Эрдогану службу, переместив посольство в Иерусалим. Президент Турции добился единения турецкого общественного мнения в отношении Иерусалима и создал позитивную атмосферу, которая сыграет ему на руку в период предвыборной кампании. Даже кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Мухаррем Индже потребовал, чтобы Турция отозвала своего посла из Вашингтона.

Трамп продолжает совершать роковые ошибки на Ближнем Востоке, а Эрдоган пытается противостоять возникающему хаосу.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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