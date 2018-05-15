Депутаткой КырПарламента стала известная неадекватка Клара-Самат (она же - Кабилова)

21:21 16.05.2018 Гульнара Клара-Самат стала новым депутатом Жогорку Кенеша. Она – бывший глава ЦИК Клара Кабилова



Гульнара Клара-Самат стала новым депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен". Решение принято 15 мая на заседании Центральной избирательной комиссии.



Как было сказано на заседании, в ЦИК поступило обращение общественного объединения "Карек" о возможном наличии у кандидата гражданства Российской Федерации. ЦИК направил запрос в МИД КР об уточнении вопроса.



Накануне, 14 мая, в ЦИК поступило письмо МИД КР с копией ответа Министерства юстиции Российской Федерации о том, что по информации МВД РФ, по состоянию на 25 апреля 2018 года Самат Гульнара-Клара (Кабилова Клара Саматовна), как приобретшая гражданство Российской Федерации не значится.



Гульнара Клара-Самат пришла в ЖК вместо Аиды Саляновой, чьи полномочия были досрочно прекращены из-за вступления в силу обвинительного приговора Бишкекского городского суда.



Ранее партия "Ата Мекен" направила письмо в адрес ЦИК с просьбой исключить из списка кандидатов в депутаты ЖК четырех человек:



- Гульнару Клара-Самат (№16 в списке партии),

- Ташполота Балтабаева (№17),

- Таланта Узакбаева (№18),

- Рысбека Мирзаматова (№19).



В письме партии говорилось о том, что указанные кандидаты написали письма о выходе из списка. Однако ЦИК в удовлетворении просьбы партии отказала, поскольку кандидаты свои письма отозвали.



Позже появилась информация о том, что у Гульнары Клары-Самат есть российское гражданство.



Гульнара Клары-Самат более известна как Клара Кабилова.



В 2007-2008 годах она возглавляла Центральную избирательную комиссию.



В сентябре 2008 года сбежала из страны, при этом распространив видеоролик, в котором заявила, что "оскорблена и запугана сыном президента Максимом Бакиевым". Источник - kg.akipress.org

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