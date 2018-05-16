|Армия Асада взяла в плен французский спецназ - 60 трусливых рыл
21:13 16.05.2018
В Сирии задержали французский спецназ
Группу снайперов из Франции задержали военные сирийской армии в провинции Хасака, инцидент имел место 1 мая на блокпосту вооруженных сил Сирийской арабской республики (САР), но известно о нем стало только теперь.
О целях нахождения французского спецназа в Хасаке изначально данных не приводилось, передает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на телеграм–канал WarGonzo. Спустя некоторое время стали известны некоторые подробности: французский спецназ по ошибке попал в Хасаку.
"Колонна французских военных прибыла в провинцию Хасака из Ирака через трассу, подконтрольную курдам. В колонне шли 20 джипов белого цвета марки Toyota Land Cruiser 200, в них находилось до 60 граждан Франции…" - приводит агентство сообщение телеграм-канала.
Уточняется, что сирийским военным пояснили цель нахождения снайперов в Сирии: они прибыли поддержать курдскую группировку "Демократические Силы Сирии".
Ранее в среду сообщалось, что в Сирии от боевиков освобождены населенные пункты в провинции Хомс.
16 мая 2018