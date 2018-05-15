 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Религиозные объединения в Казахстане обяжут отчитываться о пожертвованиях
20:11 16.05.2018

Религиозные объединения в Казахстане обяжут отчитываться о пожертвованиях, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев, пишет КазТАГ.

"Было много обращений, особенно от экспертного сообщества, в целом и паства об этом говорит, что есть финансовые ресурсы, которые религиозные объединения получают. Это общепринятая норма, во всем мире такое есть, что религиозные объединения должны отчитываться о своей деятельности. У нас сейчас и политические партии отчитываются", - сказал Д. Калетаев в кулуарах мажилиса в среду.

При этом он отметил, что это "мировая практика".

"Они (религиозные объединения – КазТАГ) раз в год публикуют свои доходы, расходы. Это относится и к мечетям – это тоже зарегистрированное религиозное объединение. Им нужно будет в СМИ публиковать доходы, расходы", - указал глава ведомства.

По его словам, сейчас есть много предложений по этому вопросу. Он пообещал, что все они будут рассмотрены.

"Будем их рассматривать. По ящикам тоже много предложений. Например, в Малайзии покупают купон с водяным знаком. Делают пожертвования в виде денег, автомобилей, углем – все это будет учитываться", - указал Д. Калетаев.

В то же время, касательно наказания за нарушения данной нормы, предусматривается адмответственность в виде штрафов, но министр не уточнил, каковы будут их размеры.

Также глава МДРГО добавил, что будут решать вопросы по имамам, которых обычно приглашают для чтения Корана.

"Я об этом не думал. Будем думать. Они же не индивидуальные предприниматели, которые бы работали по патенту. Подумаем и придем к решению", - заключил министр.

Напомним, в среду, 16 мая, депутаты мажилиса в первом чтении одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений". Документом устанавливаются обязанности религиозных объединений ежегодно публиковать в СМИ объемы и источники всех доходов, в том числе поступающие финансовые средства, пожертвования, благотворительную помощь и другое имущество.

Источник - kyrtag.kg
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