Война США и Израиля с Ираном – враждебный акт против Армении и России, - В.Погосян

20:00 16.05.2018 Москве пора показать мускулы, считает политолог



ИА "Реалист": США и Израиль нагнетают напряжение вокруг Ирана. Как эта ситуация может отразиться на Армении и Карабахе?



Владимир Погосян: Я считаю действия США и Израиля враждебными не только в отношении Ирана, но и в отношении Армении. Соединенные Штаты прекрасно понимают в каких коммуникационных условиях находится Армения. Вынуждая весь мир поддерживать антииранские санкции, они тем самым пытаются нанести удар по экономике Армении, так как новое правительство сейчас стремится укрепить свои позиции в экономическом блоке.



Если мы рассматриваем вариант горячей фазы, которая предполагает нанесение ударов по территории ИРИ, то это будет касается уже не только экономики Армении, но и ее национальной безопасности, поскольку Армения граничит с Ираном. Поэтому США следует подумать, прежде чем ставить в такую сложную ситуацию Армению. Я не думаю, что Россия сможет долгое время не реагировать на действия американской стороны. Правительство России и военно-политическое руководство должны обозначить красную черту, за которой они говорят "стоп".



Пока "стоп" со стороны России мы не слышим. Это означает, что американцы и израильтяне в своих геополитических устремлениях могут двигаться без оглядки на интересы России как в Закавказье, так и на Ближнем Востоке и даже по всему миру. Чем больше Москва будет молчать, тем меньше у нее в руках будет инициатива. Тем больше Россия будет страдать в военно-политическом, экономическом, геополитическом и стратегическом планах. Пришло время России показать свои мускулы.



ИА "Реалист": Могут ли Россия и Армения в тандеме предложить дипломатическое решение конфликта?



Владимир Погосян: Да, могут. Тем более что за всю историю своей цивилизации армяне всегда были мостом, связывающим через себя весь мир. Даже тысячелетия назад, когда между собой враждовали китайские кланы, армянские купцы занимались примирением сторон. Аналогичные процессы мы наблюдали не раз. И во времена Наполеона, и в годы Второй мировой войны армянская диаспора играла позитивную роль – внесла свой вклад в Победу.



У армян как нации и у Армении как государства есть прекрасные коммуникационные возможности для налаживания диалога по линиям Иран – Израиль, США - Россия. Армения и диаспора могут сыграть здесь ключевую роль. Однако амбиции некоторых государств не позволяют предпринимать такие ходы, поскольку они считают себя сильными и самодостаточными. Иногда этого бывает не вполне достаточно.



ИА "Реалист": Тем временем Турция меняет демографическую ситуацию в Африне, укрепляется на севере Сирии…



Владимир Погосян: Турция уже не первое десятилетие мечтает завоевать Африн и север Сирии. Что касается так называемого союза России и Турции, то я в него не верю. Историю невозможно переписать. Между Москвой и Анкарой может быть только краткосрочные интерес, который не имеет перспективу глубокого стратегического сотрудничества. И если Россия будет позволять бить по своим интересам дальше, это закончится для нее плачевно. Я считаю, что мировое сообщество должно осудить агрессию Турции в Сирии. США позволяют своему союзнику по НАТО заходить на суверенную территорию и менять на ней демографическую ситуацию.



Поэтому Россия должна переосмыслить свои национальные интересы и не подменять их коммерческими проектами типа продажи С-400 и строительства атомной электростанции. Деньги не могут быть гарантом национальной безопасности. Сама национальная безопасность не имеет цены. У России есть достаточно влияния и сил выдворить Турцию из Сирии и показать, что на данной территорий Москва – суверенный союзник Дамаска. Надо дать понять, что кроме России и Ирана, которые действуют в САР с согласия военно-политического руководств и народа Сирии, все остальные – пришлые, находятся на территории арабской республики незаконно.



Хочу еще раз напомнить слова Мадлен Олбрайт, которая в 1990 году, выступая в Академии морской пехоты, сказала: "Политика России не должна выходить за пределы ее государства". То есть это означает, что Российское государство должно заниматься внешней политикой только со своей территории. Это недопустимо. Сегодня данный план фактически воплощается в жизнь. На Украине ее уже нет. На постсоветском пространстве влияние внешней политики России практически отсутствует. Остались только базы в Армении. Думаю, что это тоже вопрос времени. Красная черта уже начерчена. Пришло время Российскому государству сказать "стоп". Если этого не сделать, то ситуация пойдет по негативному сценарию. В любом случае ни Армения, ни Нагорный Карабах не должны расслабляться. Они должны быть готовы к любому сценарию, в том числе и с применением своих вооруженных сил.



Владимир Погосян - вице-президент Форума армянских союзов Европы (ФАСЕ), бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности, специально для ИА "Реалист"

Москва, 16.05.2018, Источник - realtribune.ru

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