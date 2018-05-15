 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Призовой фонд III Всемирных игр кочевников составит 28 млн сомов
17:13 16.05.2018

Призовой фонд III Всемирных игр кочевников составит 28 млн сомов. Об этом КирТАГ сообщил пресс-секретарь государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Нурдин Султанбаев.

"Призовой фонд III Всемирных играх кочевников, которые пройдут в начале сентября 2018 года в Иссык-Кульской области, составит 28 млн сомов. Спортсмены будут соревноваться по 37 видам спорта", - сказал Султанбаев.

По его словам, в данное время активно делается рассылка приглашений на предстоящие игры.

"Нами уже официально в правительства 102 государств отправлены пригласительные, кроме того госагентсво на всех форумах, мероприятиях презентует ВИК и через федерации различных видов спорта отправляем пригласительные", - отметил Н.Султанбаев.

Напомним, церемония открытия III Всемирные игр кочевников игр состоится 2 сентября 2018 года на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. По 37 видам спорта разыграют 582 медали, из них 270 золотых, 170 серебряных, 120 бронзовых.

Отметим, на первых Играх было разыграно 166 комплектов медалей, на вторых - 387 медалей.

Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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