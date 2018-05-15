Прокуратура Литвы запросила пожизненный срок для 93-летнего маршала Язова

11:55 16.05.2018 На прениях сторон по делу о 13 января вспомнили еще ряд умерших советских политиков



К пожизненному сроку заключения за попытку свержения власти во вторник, 15 мая, предложила приговорить экс-министра обороны СССР 93-летнего Дмитрия Язова Генпрокуратура Литвы. Не менее суровые сроки были предложены в Вильнюсском окружном суде и для других 67 обвиняемых по делу о попытке госпереворота в Вильнюсе 13 января 1999 года.



Кроме Язова, по мнению прокурора Дайвы Скорпускайте-Лисаускене, пожизненного заключения заслуживают еще ряд обвиняемых в военных преступлениях: бывший командующий Вильнюсским гарнизоном Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов, командир вильнюсских десантников Василий Кустрио, бывший замминистра внутренних дел ССР Николай Демидов, командующий военным округом Василий Савин.



Что касается Язова, то он, по мнению стороны обвинения, в конце 1990 года создал "организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР". Среди "сообщников" экс-министра, считает сторона обвинения, уже умершие бывший глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, секретарь ЦК КПСС и член Политбюро КПСС Олег Шенин. Что касается Язова, то он, считает сторона обвинения, приказал подготовить план смены власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включая госорганы власти, СМИ, пути сообщения и т.д.



Таким образом, советскому министру инкриминируют "убийства лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, нанесения увечий лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, за пытки и прочее нечеловечное обращение с ними, повреждение их имущества, запрещенную военную атаку, использование запрещенных военных средств..."



Интересы проживающего в Москве Язова в Литве представляет адвокат по назначению. Сам 93-летний экс-министр, который в отставке пишет книги и увлекается поэзией, похоже, не особо интересуется перспективами своего преследования в Литве.



- Дмитрий Тимофеевич уже четвертый год не дает никаких комментариев. Что касается последних новостей, то это, конечно, не первая попытка обвинить Дмитрия Тимофеевича. То, что власти Литвы запросили пожизненный срок, честно говоря, уже не особо удивляет, - пояснил "МК" официальный представитель бывшего министра обороны.



Напомним, участник Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов родился в 1924 году. В 1991 году по его приказу в Москву были введены танки и тяжелая военная техника. В ночь на 22 августа Язов был арестован. Вместе с другими членами ГКЧП был освобожден из-под стражи в январе 1993 года. После увольнения с военной службы некоторое время занимал должности советника и консультанта различных военных структур.



Напомним, что дело о событиях 13 января 1991 года, когда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе (в результате спецоперации у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек) было возбуждено прокуратурой Литвы порядка 20 лет назад. Одним из самых скандальных поворотов в этом деле стало требование Литвы в 2012 году доставить на допрос экс-президента СССР Михаила Горбачева.



Дарья Федотова Источник - МК

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