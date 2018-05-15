Роза Рымбаева: моя музыка - не тойский формат

11:51 16.05.2018 Рымбаева: моя музыка - не тойский формат

Для женщины быть актрисой, певицей, звездой – тройная нагрузка, - народная артистка.



Признание в 18 лет, слава на весь Союз и шире, жизнь на одну зарплату и большое чувство ответственности за тех, кто рядом. Esquire провел несколько дней с величиной постоянной – народной артисткой Розой Рымбаевой.



– Вы и на репетиции не жалеете голос?



– Я по-другому не умею. К тому же, это было важно для оркестрантов. Это наша первая встреча, музыканты должны услышать мое пение, почувствовать стиль. Даже на репетицию надо приходить стопроцентно готовым: ты знаешь полностью произведение, текст, аранжировку, партитуру. И когда поешь самые первые такты, оркестр слышит, стоит этому певцу нормально аккомпанировать или нет.









– Так легко ли быть женщиной, певицей и человеком?



– Кто такой мужчина-певец? Он – эталон, он – нарцисс. Он – звезда, и жена должна ему создавать все условия, лишь бы он прекрасно себя чувствовал и звучал – ел вкусно, спал хорошо. А женщина-певица должна успевать за картошкой на базар сходить, постирать, приготовить, убрать. Потом еще выйти на сцену и быть там на уровне. Вернуться домой, и опять то же самое по кругу. Так что для женщины быть актрисой, певицей, звездой – тройная нагрузка.



- Вы не жалеете, что, будучи вынужденной много работать, вы мало времени проводили с детьми? Я знаю, Али вы постоянно таскали с собой по концертам. А с Мади как?



– С Мади тоже пришлось поездить. У меня есть видео, где я с детьми на гастролях. Я вам не показывала? (Роза достает мобильный и показывает кадры документального фильма). Вот Мади сидит на плечах, а впереди бежит Алишка. Вы знаете, не было выбора. Дети остались, а кто их будет кормить? Я. Что, дома сидеть и плакать? Ну сколько можно плакать?



– Вы много плакали?



– Еще как, и до сих пор плачу. Но я брала обоих детей – и на гастроли, зарабатывать деньги на жизнь.



– Насколько я знаю, вам пришлось отвечать не только за четверых детей, но и за весь ваш семейный клан.



– Дело в том, что в нашей семье и семье Окаповых материально состоялась одна я. Спасибо голосу. Я признанная певица, имею возможность поехать на гастроли, заработать деньги, а мои братья-сестры все работают по своим специальностям, бизнесом не занимаются. Утром вышли из дома, сели в автобус, восемь часов отработали, назад на автобусе вернулись, в конце месяца получили свою зарплату. Конечно, я им помогаю. Дети растут, кто-то женится, кто-то поступает. Естественно, они надеются на меня.



– Вы были готовы к такой роли?



– Нет. Так сложились звезды. К счастью, наступили времена, когда мы, артисты, перестали сидеть на зарплате. Мы имеем возможность отработать коммерческие концерты, корпоративы, тои. И уже сами диктуем цены.



– Кстати, как вообще назначаются цены за выступление? Вы же наверняка дорого стоите.



– Не всегда. Бывают молодые люди, которые берут намного дороже. Я знаю замечательную артистку, поющую только под фонограмму, но она получает в три раза больше, чем я.



– Как это случилось?



– Ее песни – хиты, под которые люди любят плясать на тоях. У меня-то музыка серьезная.



– А не было желания утереть нос и написать что-то типа "Қызыл өрiк"?



– Опуститься на этот уровень – никогда. Если я все 42 года пела музыку, которая поднимала уровень культуры нашего народа, и вдруг запою "Қызыл бөрiк" (Роза то ли случайно, то ли намеренно с ошибкой называет один из главных отечественных той-шлягеров), чтобы меня на тои чаще приглашали? Меня и так приглашают, слава богу. Просто моя музыка в любом случае – не тойский формат. Давайте лучше я про детей мысль закончу? Не жалею ли я.



– Давайте.



– Я их строго воспитывала, чтобы они не разболтались. И, возможно, в этом плане перегнула палку – очень многого требовала. Да, они всегда правильно развивались, но сейчас мне кажется, им не хватало свободы. Я все время переживала за них, контролировала, направляла, наставляла. Думаю, детям надо больше давать свободы, тогда они в жизни были бы раскованней, чем я, шире в творческом плане, эмоциональней. А может, им просто не дано. Может, они и должны быть правильными, интеллигентными, очень строгими к себе. Вероятно, это гены.



Полную версию эксклюзивного интервью с Розой Рымбаевой читайте на сайте "Esquire Kazakhstan". Источник - Zakon.kz

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