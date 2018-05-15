Мархамат! Новую Таштюрьму впервые показали изнутри (фото)

11:46 16.05.2018 Впервые МВД Узбекистана показало журналистам изнутри новую Таштюрьму в Зангиатинском районе столичной области.



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На месте "Таштюрьмы" создадут зону отдыха

Фергана



В Ташкенте на месте следственного изолятора (СИЗО) №1, известного как "Таштюрьма", появится парк. Об этом 24 марта сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.



22 марта постановлением правительства здания СИЗО, расположенные в Юнусабадском районе Ташкента, были переданы городской администрации. Ей поручили в трехмесячный срок снести все сооружения на этом участке и построить современныйую зону отдыха со всей необходимой инфраструктурой.



"Таштюрьма" была построена в 1891 году, учреждение считалось одной из старейших тюрем в Центральной Азии. В январе 2018 года всех заключенных перевезли в новое здание СИЗО, построенное в поселке Зангиота Ташкентской области.



"Фергана" неоднократно рассказывала о ситуации в "Таштюрьме" и других пенитенциарных учреждениях Узбекистана - в таких материалах, как "Глазами правозащитника. Краткое путешествие по узбекским тюрьмам", "Эзгулик": В узбекских тюрьмах растет число изнасилованных женщин", "Узбекистан: Сотрудница ГУИН совершила самосожжение из-за начальника Таштюрьмы", "Непереносимое. В России выходит автобиографическая книга об узбекских тюрьмах" и других. Источник - Вести.uz

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