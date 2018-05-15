Исчезновение малайзийского "Боинга": эксперт оценил новую версию

11:45 16.05.2018 "Как могло получиться так, что современный самолет, отслеживаемый радарами и спутниками попросту исчез?"



Ведущие эксперты в сфере авиационной безопасности считают, что капитан рейса MH370 Захари Амад Шах сознательно устроил катастрофу самолета, пропавшего бесследно во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Означает ли это, что тайна исчезнувшего лайнера раскрыта – или же выводы специалистов нуждаются в более прочной почве?



Анализ полученных со спутников данных указывает на то, что у лайнера кончилось топливо и он упал в воды Индийского океана к западу от Австралии – в тысячах километров от места своего назначения. Точное место падения Boeing 777, на борту которого находились 239 человек, до сих пор не установлено, однако океан выбросил обломки частей самолета на побережьях Реюньона и Мадагаскара. Проводимая Австралийским бюро транспортной безопасности крупномасштабная подводная поисковая операция результатов не дала – и в январе прошлого года она была прекращена. Поиски самолета обошлись в рекордную для мировой авиации сумму $160 млн. А техасская компания Ocean Infinity в этом году несколько месяцев сканировала океанское дно, потратив на поиски $70 млн. – и тоже безрезультатно. Загадка усиливается тем, что с борта самолета не было передано никаких сигналов бедствия перед исчезновением с радаров.



Эксперты, выступившие в спецвыпуске программы 60 Minutes Australia, попытались ответить на вопрос: "Как могло получиться так, что современный самолет, отслеживаемый радарами и спутниками попросту исчез?" Ответ, по их мнению, напрашивается сам: капитана лайнера хотел этого, а налетав около 20000 часов в воздухе, он точно знал, как это сделать. Британский пилот Саймон Харви, который многократно летал в Азии на "Боинге 777", утверждает, что эта миссия была "скрупулезно спланирована, чтобы заставить самолет исчезнуть" – включая полет вдоль границы между Малайзией и Таиландом, чтобы ни одна из сторон не могла предпринять никаких действий. "Если бы вы поручили мне сделать так, чтобы 777-й исчез, я бы сделал точно так же", – заявил летчик.



А участник поисков пропавшего "Боинга" Мартин Долан заявил: "Это было спланировано, это было преднамеренно, и это было сделано в длительный период времени".



53-летний капитан воздушного судна Захари управлял самолетом, имея в качестве второго пилота неопытного летчика Фарика Абдул Хамида, для которого это был первый полет на "Боинге 777" без присутствия капитана-инструктора.



Через шесть дней после исчезновения авиалайнера в домах летчиков в Куала-Лумпуре малайзийская полиция провела обыски. Как утверждают СМИ, в изъятом компьютере были обнаружены свидетельства того, что капитан пользовался программой моделирования условий полета, чтобы подготовить изменение курса воздушного судна.



Со своей стороны, канадский расследователь авиапроисшествий Лэрри Вэнс полагает, что капитан Захари надел на себя кислородную маску, а потом разгерметезировал самолет, чтобыпассажиры и остальные члены экипажа потеряли сознание: "Нет причин не считать, что этот пилот не разгерметезировал салон, чтобы нейтрализовать пассажиров".



Мартин Долан отрицает возможность теракта на борту рейса MH370: "Если бы это было связано с терроризмом, почти наверняка какая-нибудь террористическая организация взяла бы на себя за это ответственность. Таких заявлений не было". На самом деле, едва ли кому известная группировка "Бригада китайских мучеников" утверждала в марте 2014-го, что причастна к исчезновению самолета. Правда, мало кто всерьез воспринял это заявление.



Похоже, что высказанные экспертами мнения вряд ли поставят точку в таинственной истории с "Боингом" – однако трагедия рейса рейса 9525 немецкой компании Germanwings в 2015 г., когда второй пилот Андреас Лубитц преднамеренно разбил самолет во французских Альпах, делает экспертные выводы не такими уж фантастическими. Тем более, что с самого начала главными подозреваемыми в деле о пропавшем малайзийском самолете были именно капитан и второй пилот. Ходили слухи, что семейная жизнь капитана рушилась, и он якобы предпочел смерть расставанию с женой. Другая теория выглядит совсем уж экзотической: будто летчик угнал самолет в знак протеста против заключения в тюрьму тогдашнего лидера оппозиции в Малайзии Анвара Ибрагима.



Между тем существуют и иные – в том числе конспирологические – точки зрения на то, что же случилось с рейсом МН370. Например, утверждали, что "Боинг" тайно приземлился на американской военно-воздушной базе на острове Диего-Гарсия. Или что лайнер стал жертвой первого в мире дистанционно управляемого "киберугона". Или что его случайно сбила северокорейская ракета – и неважно, что между КНДР и маршрутом "Боинга" лежали тысячи километров...



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ



"МК" попросил прокомментировать новую версию гибели "Боинга" летчика одной из крупнейших российских авиакомпаний Владимира Саловцова. Его летный стаж более 40 лет. К новой "самоубийственной" версии пилот отнесся скептически, зато высказался в поддержку другой, конспирологической. По его мнению, дело не обошлось без участия США.



"Надеть самому кислородную маску и разгерметизировать самолет - теоретически возможно, но сомнительно, – сказал летчик. – Не следует забывать, что в кабине находится второй пилот. На подобные действия просто так он смотреть не будет и, постарается "вырубить" капитана. Во время потасовки информация может уйти в эфир, так что втихаря провернуть эту операцию вряд ли получится.



Можно, конечно, предположить, что это случилось, когда второй пилот вышел из кабины, к примеру, в туалет. Но правила таковы, что перед тем как выйти, летчик обязан позвать в кабину кого-нибудь из бортпроводников. Один человек в кабине находиться не может - это международное требование. Его приняли после того, как в 1999 году на египетском Боинге-767, вылетевшем из Нью-Йорка, капитан вот также вышел, а второй пилот - он был пожилым человеком - закрыл дверь, чтобы никто не смог войти в кабину, и отправил самолет в океан. Он хотел, чтобы его семья получила большую страховку, но не учел одно обстоятельство: "черные ящики" нашли, расшифровали и полностью восстановили картину трагедии.



Есть еще одно "но". Как только происходит разгерметизация салона, в автоматическом режиме пассажирам выбрасываются кислородные маски. Когда кислород кончится, то пассажиры могут уснуть и погибнуть, но происходит это не мгновенно. До этого опять-таки информация о случившемся с борта самолета может каким-то образом просочиться – у пассажиров есть телефоны, компьютеры, другая техника... Это что касается технических версий. Но есть еще и версии политические, или, если хотите, конспирологические. И я бы не стал сбрасывать их со счетов.



В первые дни после "ЧП" была такая информация: когда самолет вышел из малазийской воздушной зоны, экипаж об этом доложил на землю. Затем он вошел во Вьетнамскую зону, и об этом уже доклада не было. В тот момент "Боинг" развернулся на 180 градусов, то есть полетел в обратную сторону. Одновременно он снизился до высоты 1000-1200 метров, некоторые утверждают, что еще ниже - до 300-500 метров. То есть ушел из зоны видимости локаторов - ни Вьетнам, ни Малайзия его больше не видели.



Тогда же просачивалась информация о том, что этим рейсом 17 местных ученых летели на научный симпозиум в Европу. Они, как утверждают, работали над загадкой телепортации и готовили сенсацию. Но кто-то, мол, не захотел обнародовать эти данные. Далее, пропавший самолет развернулся почему-то в направлении американской военной базы Диего-Гарсия, расположенной на острове-атолле архипелага Чагос в Индийском океане. Рядом с базой есть несколько островов с аэродромами, на которые самолет мог спокойно сесть. Американские военные могли обеспечить прикрытие всей этой операции.



Что в этом случае стало с учеными и их открытием - сказать трудно. Куда делись другие пассажиры - тоже можно лишь гадать. Вариантов - масса. Например, в США есть программа защиты свидетелей. Людям могут изменить внешность, и с новой "легендой" отправить жить в любой конец света.



Многие отнесутся к этой версии скептически, но американцы не в первый раз проделывают подобное. Вспомните операцию прикрытия со сбитым во времена СССР южнокорейским "Боингом". Тогда тоже на борту, якобы, находилось порядка 270 человек, все они погибли, но не одного трупа найдено не было. Зато нашли горы новенькой не ношенной обуви всех размеров. Выходит, на борту этого "Боинга"-шпиона просто никого не было? Здесь похожая ситуация, только люди были и, возможно, они живы. Такого просто не может быть, чтобы огромный лайнер вместе с пассажирами, находящимися в нем, пропали абсолютно бесследно".



Андрей Яшлавский

Ольга Божьева Источник - МК

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