Не знаешь кыргызского языка – лишишься должности, - Вера Беделбек

09:05 16.05.2018 Если государственные служащие не могут свободно выразить свою мысль на конкурсе на знание кыргызского языка, не наберут достаточно баллов, то лишатся занимаемой должности. В то же время не набравшие достаточно баллов могут сдать тест повторно.



По данным Батмы Топоевой, руководителя государственного учреждения "Кыргызтест", в текущем году должны сдать тест более 30 тысяч государственных служащих. В данное время тест сдали только 1 221 чиновник.



Как сообщает комиссия по национальному языку, не смогли показать результаты государственные служащие, которые ранее начали изучать кыргызский язык.



Автор: Вера Беделбек



Источник: газета "Кыргыз Туусу" №36 от 15.05.2018 / стр. 6 Источник - gezitter.org

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