 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.05.2018
09:05  Не знаешь кыргызского языка – лишишься должности, - Вера Беделбек
09:03  Таджикские и кыргызские пограничники разбираются. Кому у кого просить прощения, - Т.Мураталиев
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Вторник, 15.05.2018
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Таджикские и кыргызские пограничники разбираются. Кому у кого просить прощения, - Т.Мураталиев
09:03 16.05.2018

Пограничная служба Таджикистана: Не просили прощения у Кыргызстана

Пограничная служба Таджикистана опровергла информацию о том, что "таджикские пограничники проникли на территорию Кыргызстана, после чего были вынуждены попросить прощения у кыргызстанских пограничников". Соответствующее заявление распространил пресс-секретарь пограничной службы соседней страны Мухаммаджон Улугходжаев.

По его словам, информация о том, что "таджикские пограничники проверяли документы жителей приграничного села, не соответствует действительности. Они располагались на спорном участке. Кыргызские пограничники хотели вызвать инцидент. Но конфликт был локализован на месте".

Также опровергнута информация, что "таджикские пограничники просили прощения за случившееся у кыргызской стороны", распространенная Пограничной службой Кыргызстана.

Напомним, 12 мая в Баткенской области возник инцидент между таджикскими военнослужащими и гражданами Кыргызстана. Пограничная служба сообщила, что в Лейлекском районе четверо таджикистанских военнослужащих на автомашине проникли вглубь территории Кыргызстана на 50 м и начали проверять документы местных жителей. Местные жители возмутились этим и отобрали ключи от их автомашины. На место инцидента прибыли сотрудники военных и силовых органов Кыргызстана и локализовали конфликт.

Источник: maralfm.kg
Автор: Талгат Мураталиев
Марал радиосу

16 мая 2018

Источник - gezitter.org
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