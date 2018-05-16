Палестинцы взяли паузу. Они ждут защиты от международного сообщества, - М.Беленькая

08:59 16.05.2018 15 мая, День катастрофы для палестинцев, должен был стать кульминацией "Великого марша возвращения", который начался еще в конце марта и преследовал цель привлечь внимание к проблемам палестинских беженцев. Однако протесты оказались на порядок слабее, чем накануне, когда тысячи палестинцев вышли на улицу, протестуя против открытия посольства США в Иерусалиме. В этом убедилась корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая, побывавшая в Рамалле.



14 мая в секторе Газа погибли 60 человек, свыше 2 тыс. пострадали по всей Палестине в стычках с израильскими силами безопасности. Палестинцы готовятся подать иск к Израилю в Международный уголовной суд и требуют вмешательства посредников. Пока же президент Палестины Махмуд Аббас объявил о всеобщей забастовке и трех днях траура по погибшим. Однако совсем без протестов во вторник не обошлось. Десятки человек получили ранения, один погиб.



Демонстрация в Рамалле должна была начаться в 11:30 утра в центре города, на площади Арафата. Но к началу акции журналистов там оказалось больше, чем протестующих. Спустя полчаса раздались призывы идти на КПП рядом с еврейским поселением Бейт-Эль. Еще утром туда можно было проехать без проблем, на дороге валялись шины, сожженные в ходе протестов накануне. Охраны КПП практически не было видно. Все знали, что основные события развернутся после полудня. К этому времени на холмах со стороны поселения появились израильские снайперы, а со стороны Рамаллы - машины скорой помощи.



16-летняя Ранья рассказала "Ъ", что пришла на демонстрацию впервые. Раньше в акциях протеста, еще во времена первой интифады в конце 1980-х годов, участвовал ее отец. Сейчас он остался дома, а она с подругами пришла к КПП. "То, что произошло в понедельник в секторе Газа,- это ужасно. Столько погибших за один день",- сказала она. От молодых людей, которые, ловко орудуя пращами, метали камни в сторону израильтян, рискуя попасть под пулю снайпера, девочки держались в стороне. Но и это не спасало от гранат со слезоточивым газом, которые падали на протестующих с беспилотника. Именно пострадавшие от газа были главной заботой для медиков. Но какое-то количество участников акции попали под пули снайперов.



Активных борцов с "израильской оккупацией" в Рамалле оказалось не больше 100 человек. Те из них, кто не запускал камни в израильских солдат, жгли покрышки. Остальные составляли группу поддержки. На протяжении нескольких часов к КПП подтягивались все новые группы людей: мужчины, женщины, старики и подростки. Здесь были представители разных политических сил и общественных движений. Не остался в стороне от протестов и православный священник отец Абдулла. "Мы все один народ и будем бороться за уважение прав палестинцев и окончание оккупации",- сказал он "Ъ".



Один из организаторов акции, член Комитета национальных и исламских сил Хельми аль-Арадж, сообщил "Ъ", что протесты в Палестине будут продолжены, хотя первоначально предполагалось, что "Марш за возвращение" завершится 15 мая.



"События будут развиваться и, возможно, перерастут в большую народную интифаду",- не исключил он.



Об этом говорят не только на Западном берегу, но и в секторе Газа. ""Марш за возвращение" продолжается, у нас нет намерений останавливаться, но мы обдумаем, как сделать так, чтобы большую цену платили не мы, а оккупанты",- сказал "Ъ" Таляль Абузарифа, член политбюро одной из старейших палестинских партий "Демократический фронт освобождения Палестины". И он, и представители других партий подчеркивают, что протесты в секторе Газа - это инициатива не только "Хамаса", но и других политических сил. В то же время масштаб протестов на Западном берегу, где нет "Хамаса", за полтора месяца с начала "Марша" на порядок уступал по масштабу акциям в секторе Газа.



Корреспондент "Ъ" пыталась найти в Рамалле ответ на вопрос, почему в секторе Газа в акциях протеста участвуют 2 тыс. человек, а в городах на Западном берегу реки - сотни. Объяснения и от политиков, и от местных жителей были практически одинаковыми: жителям сектора Газа нечего терять.



"Они страдают от последствий блокады, это побуждает их к сопротивлению. Кроме того, большинство жителей сектора Газа - беженцы. Их положение особенно тяжелое. Играет роль и то, что Газа - это единый район, там проще собраться всем вместе, а акции на Западном берегу проходят в десятках населенных пунктов",- пояснил "Ъ" член политбюро "Демфронта" Рамзи Рабах.



Вопрос в том, как будет развиваться ситуация дальше. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил журналистам, что Палестинский национальный совет поставил перед Махмудом Аббасом задачу в течение двух дней отозвать признание Израиля, которое было сделано Организацией освобождения Палестины в 1993 году, перед подписанием первого палестино-израильского соглашения в Осло. Такой шаг уже давно обсуждается в арабских и израильских СМИ, но до сих пор палестинцы от этого воздерживались, хотя президент Палестины не раз заявлял о "смерти соглашений Осло". Причина отчасти в том, что такой поворот событий вряд ли одобрит международное сообщество. Однако, как пояснил "Ъ" генсек Народной партии Палестины (бывшая Коммунистическая партия) Бассам ас-Сальхи, который был в 2015 году соперником Махмуда Аббаса на единственных в автономии президентских выборах, "сейчас нужно обозначить реальность: то, что происходит между нами и Израилем,- это не мирные переговоры, а отношения между оккупантами и угнетаемым народом". По его словам, цель протестов - продемонстрировать эту реальность миру. "Мы продолжим сопротивление и будем требовать вмешательства в ситуацию международного сообщества",- сказал он. Пока же палестинское руководство приняло решение обратиться в Международный уголовный суд с обвинением Израиля в военных преступлениях. В СБ ООН все резолюции в поддержку палестинцев, как правило, блокируют США.

16.05.2018

Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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