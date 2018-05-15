Куда приведет противостояние Атамбаев-Жээнбеков? - Э.Сагындык кызы

08:51 16.05.2018 Как отмечают эксперты, с течением времени у Атамбаева не остается формальных институциональных политических рычагов, а президент Сооронбай Жээнбеков хоть и не вступает в открытую конфронтацию, тем не менее руками парламента ведет тайную чистку политических сил, работающих на экс-президента.



Экс-премьер-министр Сапар Исаков в течение последнего месяца дважды вызван на допрос в Госкомитет по нацбезопасности. Он расценил вызовы на допрос как политическое преследование.



Является ли регулярный вызов на допрос политическим преследованием?



Очередной вызов бывшего премьера на допрос в ГКНБ произошел после его заявления по поводу обстоятельств кредита на реконструкцию столичной ТЭЦ, распространенный СДПК 11 мая.



В заявлении Сапар Исаков говорит, что по данному вопросу депкомиссия должна рассмотреть ответственность и действующего президента.



"Соответствующая комиссия должна была вынести справедливое решение. Справедливого решения нет, поэтому приходится говорить", - сказал С. Исаков.



Между тем сегодня добровольно ушел в отставку глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов. На прошлой неделе его тоже вызывали на допрос в Госкомитет по нацбезопасности (ГКНБ).



Позже было сказано, что Кулматов вызван на допрос в связи с целевым расходованием грантовых средств компании ТВЕА при строительстве школы.



Аналитики отмечают, что последние увольнения и вызовы на допросы вытекают из противостояния между предыдущим и действующим президентами.



Один, два, три...



Последние два месяца освобождены от должностей генпрокурор Индира Жолдубаева, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, премьер-министр Сапар Исаков, глава Финпола Болот Суйунбаев и вот глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов, а также другие кадры прежней власти.



По мнению экспертов, с течением времени у Атамбаева не остается формальных институциональных политических рычагов, а президент Сооронбай Жээнбеков хоть и не вступает в открытую конфронтацию, тем не менее руками парламента или другими методами ведет тайную чистку политических сил, работающих на экс-президента.



Как считает политолог Эмир Кулов, предыдущий президент Алмазбек Атамбаев пошел на политический риск, отдавая преимущество Жээнбекову перед президентскими выборами.



По его мнению, у экс-президента были планы вести стороннее наблюдение и вмешиваться в политические решения Жээнбекова, не обладая формальными полномочиями.



"За прошедшие 6 лет он и сам осознал, что получение президентских полномочий превращает в большую политическую силу. Он знал, что президентские полномочия можно эффективно использовать в политических целях, например, для преследования политических оппонентов или в исках против журналистов. Поэтому ему следовало выработать стратегический план гарантии своего политического будущего, потому что еще во время предвыборной кампании звучали такие разговоры... Но несмотря на это Атамбаев пошел на политический риск", - сказал политолог Эмир Кулов. В то же время он выражает мнение, что формирование новым президентом собственной команды является политически очень верным решением.



"В политическом аспекте правильнее, если они написали бы заявления и добровольно ушли с должностей после инаугурации Сооронбая Жээнбекова или заседания Совбеза, когда противостояние между бывшим и действующим президентами стало явным. Сподручнее было бы и действующему президенту, отметил эксперт.



"Стиль правления Жээнбекова отличается от атамбаевского"



Как отметил политолог Эмир Кулов, действующий стиль управления президента Сооронбая Жээнбекова отличается от стиля Атамбаева.



"Заметно, что эта персона незаметно наблюдает за политической ситуацией, учитывает общественное мнение и на этой основе принимает политические решения. Сейчас он смотрит, в какой форме можно бороться с силами из атамбаевского окружения", - отметил эксперт.



Эмир Кулов также отметил важность рассмотрения конфронтации между предыдущим и действующим президентами в аспекте парламентских выборов 2020 года.



"Кыргызская политика трудно поддается прогнозам. Так, теоретически вполне возможно, что Жээнбеков пойдет на повторное объединение с Атамбаевым, если вдруг антиатамбаевские силы в парламенте выступят против Жээнбекова", - говорит Кулов. Дело в том, что у президента Жээнбекова сейчас в Жогорку Кенеше нет стабильной партии, на которую он может опереться.



Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы



15 мая 2018 Источник - gezitter.org

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