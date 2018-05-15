 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.05.2018
09:05  Не знаешь кыргызского языка – лишишься должности, - Вера Беделбек
09:03  Таджикские и кыргызские пограничники разбираются. Кому у кого просить прощения, - Т.Мураталиев
08:59  Палестинцы взяли паузу. Они ждут защиты от международного сообщества, - М.Беленькая
08:53  "Сейчас предавшие Атамбаева завтра предадут Жээнбекова", - А.Бекзазаров
08:51  Куда приведет противостояние Атамбаев-Жээнбеков? - Э.Сагындык кызы
08:47  Золотое шоссе. Казахстан решил занять у МБРР еще полмиллиарда долларов на реконструкцию трассы Алма-Ата - Хоргос
08:43  Куда плывет пекинский "ледокол"? - Е.Пустовойтова
08:39  Умер американский писатель Том Вулф ("Костер тщеславия")
08:29  Американская дипломатия на крови - Израиль и США против Палестины, - Н.Бобкин
07:25  Совместное заявление Ирана, России и Турции. По итогам Астанинского саммита по Сирии 14-15 мая 2018 г.
07:16  Жена на полставки. Полигамия имеет множество положительных сторон, - Мэгги Шикс
07:02  Бывший министр юстиции Узбекистана Равшан Мухитдинов досрочно отпущен на свободу
06:51  Кровь на площади как воля Бога. В годовщину Андижана акрамисты не хотят вспоминать о плохом
06:47  Назарбаев предложил Путину мегапроект на 15 миллиардов долларов. "Дружно" попилим рос-бюджет? - "НГ"
04:28  Российский масскульт должен умереть: о пользе "управляемой варваризации", - В.Мараховский
00:48  "Российской" военной базе на юге Кыргызстана быть? - Э.Асанбаева
00:47  Китайский долг: спасется ли Кыргызстан?
00:32  Эрдоган, в отличие от Кремля, Трампа не испугался
00:30  В Казахстане издадут историю страны в комиксах
00:29  Лидер шиитов Ирака Ас-Садр – новый аятолла или ближневосточный Робин Гуд?
00:07  Сенсация! Под Иркутском найдены 50-тысячелетние кости самого древнего и ранее неизвестного человека Евразии
Вторник, 15.05.2018
22:38  Акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии
22:07  Как таджикский паспорт стал самым дорогим в Центральной Азии
12:40  Цена "бархатной революции": правительство Армении сформируют под олигарха Царукяна
12:38  Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
12:37  "Роскосмос" возглавит бывший главный российский "соотечественник" Дмитрий Рогозин
12:32  Россия вернулась в Афганистан? - Эйрик Веум
12:31  В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки "профсоюзного олигарха" Асанакунова
12:30  "Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?", - кыргызский кокбурист Манас Ниязов
12:29  В Туркменистане в условиях кризиса население распродает свое "советское" золото
12:27  Загадки казахстанского рукотворно-термоядерного Чаганского озера
12:26  Море волнуется раз... Елбасы предлагает построить Черноморо-Каспийский судоходный канал
12:25  The Hill: Трампу приходится расплачиваться за грехи Обамы
10:56  Ядовитые семена лжи (по поводу "предательства" Л. Троцкого), - К.Скоркин
10:08  Потомственные VIP-Кыр-утырки. "Шалости" племянников депутата Арапбаева и сына депутата Молдобековой? - У.Кабылбеков
10:04  Саудовские шейхи покупают системо-образующий в РТ "Таджиксодиротбанк"
09:41  Сядет/не сядет? Экс-премьер Киргизии Исаков считает, что оснований для его задержания нет
08:55  Турция отозвала послов из США и Израиля
08:32  Самые близкие союзники России пошли в разнос, а потом приехали в Сочи снимать вопросы с Москвой, - "МК"
08:16  США угодили в ближневосточный капкан: как саудиты обдурили Трампа
08:05  Выборы в Ираке: поражение США, победа Ирана, - А.Веселов
07:30  На фоне Иерусалимской бойни мусульман. Мирзиеев крайне неудачно прибыл на "обнимашки" к Трампу
07:25  Худжандский централ, ветер северный... Рахмон решил построить в Таджикистане супер-тюрьму
07:23  66 - за, 65 - против. "Независимую" Каталонию возглавил пучдемонист Жоаким Торра
07:14  "Духовник Путина" Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским. У России будет правильный патриарх
07:00  "Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра
06:58  Трамп - детонатор. Посольство США переехало поближе к войне, - М.Беленькая
06:52  Мирзиеев оказался Джавдетом, который стреляет в спину. У Трампа новый фаворит в ЦА, - "НГ"
06:48  Чем грозит миру конфликт в Южно-Китайском море, - Д.Мосяков, Е.Канаев
06:46  Китайская древность нашей эпохи, - А.Ломанов
05:09  В Сочи создан ряд новых "советов руководителей уполномоченных органов" государств ЕАЭС
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Куда приведет противостояние Атамбаев-Жээнбеков? - Э.Сагындык кызы
08:51 16.05.2018

Как отмечают эксперты, с течением времени у Атамбаева не остается формальных институциональных политических рычагов, а президент Сооронбай Жээнбеков хоть и не вступает в открытую конфронтацию, тем не менее руками парламента ведет тайную чистку политических сил, работающих на экс-президента.

Экс-премьер-министр Сапар Исаков в течение последнего месяца дважды вызван на допрос в Госкомитет по нацбезопасности. Он расценил вызовы на допрос как политическое преследование.

Является ли регулярный вызов на допрос политическим преследованием?

Очередной вызов бывшего премьера на допрос в ГКНБ произошел после его заявления по поводу обстоятельств кредита на реконструкцию столичной ТЭЦ, распространенный СДПК 11 мая.

В заявлении Сапар Исаков говорит, что по данному вопросу депкомиссия должна рассмотреть ответственность и действующего президента.

"Соответствующая комиссия должна была вынести справедливое решение. Справедливого решения нет, поэтому приходится говорить", - сказал С. Исаков.

Между тем сегодня добровольно ушел в отставку глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов. На прошлой неделе его тоже вызывали на допрос в Госкомитет по нацбезопасности (ГКНБ).

Позже было сказано, что Кулматов вызван на допрос в связи с целевым расходованием грантовых средств компании ТВЕА при строительстве школы.

Аналитики отмечают, что последние увольнения и вызовы на допросы вытекают из противостояния между предыдущим и действующим президентами.

Один, два, три...

Последние два месяца освобождены от должностей генпрокурор Индира Жолдубаева, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, премьер-министр Сапар Исаков, глава Финпола Болот Суйунбаев и вот глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов, а также другие кадры прежней власти.

По мнению экспертов, с течением времени у Атамбаева не остается формальных институциональных политических рычагов, а президент Сооронбай Жээнбеков хоть и не вступает в открытую конфронтацию, тем не менее руками парламента или другими методами ведет тайную чистку политических сил, работающих на экс-президента.

Как считает политолог Эмир Кулов, предыдущий президент Алмазбек Атамбаев пошел на политический риск, отдавая преимущество Жээнбекову перед президентскими выборами.

По его мнению, у экс-президента были планы вести стороннее наблюдение и вмешиваться в политические решения Жээнбекова, не обладая формальными полномочиями.

"За прошедшие 6 лет он и сам осознал, что получение президентских полномочий превращает в большую политическую силу. Он знал, что президентские полномочия можно эффективно использовать в политических целях, например, для преследования политических оппонентов или в исках против журналистов. Поэтому ему следовало выработать стратегический план гарантии своего политического будущего, потому что еще во время предвыборной кампании звучали такие разговоры... Но несмотря на это Атамбаев пошел на политический риск", - сказал политолог Эмир Кулов. В то же время он выражает мнение, что формирование новым президентом собственной команды является политически очень верным решением.

"В политическом аспекте правильнее, если они написали бы заявления и добровольно ушли с должностей после инаугурации Сооронбая Жээнбекова или заседания Совбеза, когда противостояние между бывшим и действующим президентами стало явным. Сподручнее было бы и действующему президенту, отметил эксперт.

"Стиль правления Жээнбекова отличается от атамбаевского"

Как отметил политолог Эмир Кулов, действующий стиль управления президента Сооронбая Жээнбекова отличается от стиля Атамбаева.

"Заметно, что эта персона незаметно наблюдает за политической ситуацией, учитывает общественное мнение и на этой основе принимает политические решения. Сейчас он смотрит, в какой форме можно бороться с силами из атамбаевского окружения", - отметил эксперт.

Эмир Кулов также отметил важность рассмотрения конфронтации между предыдущим и действующим президентами в аспекте парламентских выборов 2020 года.

"Кыргызская политика трудно поддается прогнозам. Так, теоретически вполне возможно, что Жээнбеков пойдет на повторное объединение с Атамбаевым, если вдруг антиатамбаевские силы в парламенте выступят против Жээнбекова", - говорит Кулов. Дело в том, что у президента Жээнбекова сейчас в Жогорку Кенеше нет стабильной партии, на которую он может опереться.

Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке
BBC. Кыргыз кызматы

15 мая 2018

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526449860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  