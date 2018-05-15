Золотое шоссе. Казахстан решил занять у МБРР еще полмиллиарда долларов на реконструкцию трассы Алма-Ата - Хоргос

08:47 16.05.2018 Участок трассы Алма-Ата – Хоргос. Фото с сайта Motor.kz

Власти Казахстана намерены занять у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) $490 млн на ремонт трассы Алма-Ата - Хоргос. Всего на реконструкцию участка длиной 297 километров планируется потратить $576,47 млн. Эти цифры содержатся в проекте закона о ратификации соглашения между Казахстаном и МБРР – на документ обращает внимание газета "Время".



Согласно пояснительной записке, цитаты из которой приводит издание, речь идет о реконструкции участка дороги Балхаш-Бурылбайтал. Заем у МБРР составит большую часть вложений в проект, остальную сумму должен внести республиканский бюджет. "Время" также уточняет, что об этом проекте говорилось еще в начале 2017 года: тогда этот законопроект правительство Казахстана вносило на рассмотрение нижней палаты парламента с пометкой, что он "отрицательных социально-экономических или правовых последствий не повлечет".



В июле прошлого года проект реконструкции получил от аудита рейтинг "четыре звезды" - это означает, что после окончания ремонта трасса будет практически безопасна для автомобилистов и пешеходов (максимальный рейтинг – пять звезд). МБРР изначально выделял $2,1 млрд на реконструкцию дорог в Казахстане в рамках строительства трассы "Западная Европа – Западный Китай". Из-за девальвации тенге удалось сэкономить $800 млн. Планируется, что деньги на реализацию проекта ремонта и реконструкции трассы Балхаш-Бурылбайтал будут выделены как раз из сэкономленных средств.



В прошлом году эксперты Всемирного экономического форума поставили Казахстан на 115-е из 137 возможных мест в рейтинге стран по качеству дорог. Источник - fergananews.com

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