Есикские разборки. В Алматинской области егерь застрелил в кафе майора полиции

08:44 16.05.2018 Убийство майора полиции: Коллеги задержанного не верят в его причастность



По словам родственников, проблем с законом мужчина никогда не имел.



Криминальная история, случившаяся на майских праздниках, потрясла весь Есик. Уже неделю жители маленького городка обсуждают стычку, в которой погиб майор и его друг, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.



По словам родственников, проблем с законом мужчина никогда не имел. То же самое говорят и коллеги предполагаемого стрелка, еще одного участника потасовки. Его задержали сразу после конфликта.



О том, что в деле о смерти майора и его друга есть еще один подозреваемый, жители Есика узнали из ориентировки, которые активно распространялись в городе накануне. По указанным данным, к криминальной истории, помимо задержанного, причастен еще один человек. Это 30-летний житель Есика. Где он находится сейчас, не знают даже родственники. Но его причастность к преступлению отрицают.



Приятели сидели в кафе. Позже между мужчинами завязалась драка. А когда к компании присоединились еще трое, в ход пошли нож и ружье, говорят друзья погибшего полицейского.



"- Кто видео видел, они сказал, что стрелял Олжас. Прям вот в троих. Двоим он, получается, по ногам стрелял, это Куанышу и Кахарману, а Ержану он попал в спину. И Ержик сразу насмерть ушел, - рассказывает Зарина Нурсаханова."



Подозреваемого в стрельбе уже задержали. Выяснилось, что он работал в филиале Иле-Алатауского нацпарка инспектором оперативной группы: отслеживал браконьеров в Тургеньском округе. Коллеги рассказывают, за четыре года ни разу не замечали за предполагаемым стрелком ничего плохого. В то, что он мог совершить такое, они верят с трудом. По словам коллег, в тот день он был на работе. Вместе с другими инспекторами обходил ущелье. А вечером, по данным следствия, отправился на встречу со знакомыми, и взял с собой ружье.



Детали громкого дела, в котором погиб майор полиции, сейчас выясняют криминалисты. Третий пострадавший сейчас находится в больнице, он уже идет на поправку. Источник - zakon.kz

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