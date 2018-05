Куда плывет пекинский "ледокол"? - Е.Пустовойтова

08:43 16.05.2018 О роли Китая в арктической политико-экономической игре



Получив в руки инвестиционные рычаги влияния на экономику Запада, Пекин развернул "ледокол" своей внешней политики за Полярный круг. Пока Вашингтон разделяет все, в том числе Сирию, на части и навязывает Китаю торговую войну, Пекин действует с точностью до наоборот, объединяя под флагом "Одного пояса – одного пути" всех, кому по дороге, и предлагая помочь Дональду Трампу деньгами на восстановление обветшавшей американской инфраструктуры, сообщила на днях South China Morning Post.



Сравнивая механизмы продвижения национальных интересов двух мировых гигантов, нетрудно заметить их разницу: прокладывая дорогу к цели военными базами, "цветными революциями" и милитаристской активностью в облюбованном регионе, США активно демонстрируют свои амбиции и силу, тогда как Китай привязывает к себе союзников инвестициями, взаимной выгодой и общим взглядом в будущее. При всей разнице идеологий, цель обоих государств одна – обеспечить собственное влияние в ключевых регионах мира. Учитывая, что формула китайской внешней политики относительно нова и еще никак не скомпрометирована, перспективы ее гораздо шире американской, что нам ясно демонстрирует и начавшийся натиск Поднебесной на Полярный круг.



По большому счету, Арктика – последний не объезженный бизнесом уголок планеты. По самым разным данным, там находится около 30 процентов еще неразведанных запасов газа и около 13 процентов – нефти. А отступление ледяного покрова предоставит новые транспортные возможности между Азией и остальным миром, которые составят конкуренцию Панамскому и Суэцкому каналам.



Сугубо географически, Россия, Канада, Гренландия, США, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия делят около 27 миллионов арктических квадратных километров, почти половина которых принадлежит нам. Но уже никто не сомневается, что к 2050 году из-за богатых месторождений полезных ископаемых этот регион мира станет зоной пересечения интересов не только "арктической восьмерки", но и других стран мира. В Арктике находятся практически все виды природных ресурсов, востребованных сегодня мировой экономикой. При этом большая часть неразведанных запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а почти все арктические запасы природного газа – у берегов России, что уже может служить поводом для конфликтов.



Китай не является арктическим государством, но китайцы не спят: еще в начале года Информационное бюро Госсовета КНР опубликовало Белую книгу Пекина "Политика Китая в Арктике".



Всячески подчеркивая в ней готовность соблюдать международное право, Пекин прямо заявляет, что будет защищать свои стратегические интересы и за Северным полярным кругом. Вот вам цитата из Белой книги: "В отношении географии, Китай является около-арктическим государством, одной из континентальных стран, которые находятся близко к Полярному кругу. Природные условия Арктики и их изменения оказывают прямое воздействие на климат Китая и его окружающую среду. Они влияют на его экономические задачи в сельском хозяйстве, лесной и рыболовецкой отраслях, морской промышленности и других сферах экономики".



Понятно, что такая политическая демагогия вполне может "подпереть" претензии на контроль территорий за Полярным кругом любого государства – хоть Мадагаскара. Погода над этим островом в Индийском океане, как и китайская, тоже зависит от арктических ветров. Значит ли это, что, получи Мадагаскар в руки, скажем, ядерное оружие, он начнет вписывать свои условия в начавшуюся политическую игру в Арктике? Значит. И его "ледокол" тоже отправится торить Севморпуть. Просто на Мадагаскаре нет ни ракет с ядерными боеголовками, ни ледоколов.



Кстати, именно ледоколы сегодня являются главным аргументом "зоны освоения" Арктики. Больше всего их у России – сорок один, включая самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" водоизмещением 33,5 тысячи тонн и мощностью 80 тысяч "лошадей". Из семи ледоколов времен Второй мировой войны у Береговой охраны США остались всего три. Но это пока… Финляндия строит первый в мире ледокол, работающий на сжиженном газе. Сеул – целый флот танкеров для перевозки СПГ в северных широтах. Норвегия и Нидерланды строят круизные лайнеры, способные ходить во льдах. Ледоколы строят Великобритания, Франция, Чили и Австралия.



А что Китай?



Информагентство Xinhua сообщило, что первый китайский ледокол будет спущен на воду уже в следующем году. "Снежный дракон 2" (первого "дракона" Пекин купил у Украины еще в 1993 году) будет в длину 122,5 метра, шириной 22,3 метра, водоизмещением 13990 тонн и со способностью колоть лед как носом, так и кормой.



То, что он будет оснащен по последнему слову техники, не вызывает сомнений: китайцам помогает в строительстве финская Aker Arctic Technology.



В минувшее воскресенье то же Xinhua объявило о создании в Пекине при старейшем в Китае Педагогическом университете Бешида (Beishida) научно-исследовательского центра по полярным исследованиям, объединившего ученых 25 научных учреждений. Центр будет мониторить окружающую среду и ее изменения, глобальное влияние этого региона, его экономику и устойчивость ее развития. "В предстоящие 5 лет центр откроет 10 баз в Арктике и укрепит двусторонние и многосторонние связи и кооперацию", - сообщает агентство, приоткрывая в последней фразе сообщения практическую сторону усилий китайских ученых-полярников.



Не менее интересный разворот событий наблюдается и во "второй линии наступления" Пекина на Арктику. Не являясь из-за своего географического положения членом Арктического совета – международной организации, занимающейся Арктикой, – Китай четыре года назад вошел в число его наблюдателей, а с прошлого года удвоил усилия по обольщению тех государств, которые в этот совет входят. The Diplomat отмечает, что с января нынешнего года Пекин настойчиво готовит "пояс и путь" для Гренландии, предлагая ей не только новые возможности в добыче ископаемых, но и в развитии инфраструктуры, туризма и научной кооперации. "Наиболее явный пример – добыча редкоземельных металлов, урана и цинка, разрабатываемые австралийской компанией Greenland Minerals and Energy совместно с китайской China’s Shenghe Resources… Базирующаяся в Гонконге General Nice приобрела права на добычу железной руды в западной Гренландии". А еще китайцы расширяют три аэропорта, чтобы принимать растущее число туристов из Поднебесной и объявили, что готовы построить научно-исследовательскую базу. Военная разведка этой автономной территории Дании выражает беспокойство: "Пока китайская дипломатия в Гренландии в основном остается коммерческой по натуре, это не исключает риск, связанный с китайскими инвестициями в сравнительно небольшую экономику Гренландии, – пишет The Diplomat. – Гренландия является и будет являться критически важной пробой для Китая, пока углубляется его политика в Арктике, к которой усиливается международный интерес, и большой вопрос о том, как великая держава сможет соединить свои интересы с Дальним Севером в пространстве, столь далеком от собственной территории".



Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен уже отправил в Пекин делегацию – укреплять связи в рыболовстве, добыче ископаемых, туризме и не только, что вызвало в Копенгагене настороженность. Премьер – еще и глава социал-демократической партии Сиумут (Siumut) на острове, все активнее добивающемся полной независимости… Но это уже не вина "ледокольной политики" Поднебесной.



Китай всем уже доказал, что планируя свою экономику, непременно добивается исполнения планов. Это значит, что, несмотря на отсутствие ледокольного флота, он "политическим ледоколом" прорубит себе в Арктику путь.



И это "час икс" для российской дипломатии, призванной способствовать максимальному извлечению прибыли из сопряжения (дуй цзе) "одного пояса" с "ледяным путем". Мощный ледокольный флот России, ее арктические порты и самые широкие двери в Арктику следует перемножить с китайскими капиталами и технологиями уже сейчас.



Это не только новые источники роста нашей экономики, в неменьшей степени это и гарантия сохранения контроля России в арктических водах, с каждым днем становящихся более спорными. И тут одних "арктических советов" и меморандумов критически мало. Ведь Китай их уже подписал с США, Норвегией, Германией, Чили и Аргентиной. На наших глазах близость к границам Арктики перестает быть гарантией обеспечения ее контроля. Одна Сабетта проблемы не решит – у нее специфическое назначение. И гренландский опыт для нашей дипломатии тут очень полезен, поскольку китайский "ледокол" упорно плывет на север…



Елена Пустовойтова



11.05.2018 Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526449380

Новости Казахстана