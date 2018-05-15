 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.05.2018
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Вторник, 15.05.2018
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Умер американский писатель Том Вулф ("Костер тщеславия")
08:39 16.05.2018

Американский журналист и писатель Том Вулф скончался в США в возрасте 87 лет. Он умер в понедельник, 14 мая, в больнице на Манхэттене, где лечился от инфекции, пишет The New York Times со ссылкой на агента писателя Линн Несбит.

Вулф жил в Нью-Йорке с тех пор, как в 1962 году стал репортером The New York Herald Tribune. Его считают основателем направления "новая журналистика" в литературе. Среди приемов, которые использовал Вулф, было использование живой речи героев, отражение личной позиции автора материала, подробное описание сцен, отмечает РБК.

Вулф родился в 1931 году в штате Вирджиния. Он учился в епископальной школе для мальчиков, окончил Университет Вашингтона и Ли и получил докторскую степень по специальности "американистика" в Йельском университете.

Вулф был одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США. Три его литературных произведения были экранизированы. В том числе по ним снят фильм "Парни что надо" режиссера Филипа Кауфмана (1983) и "Костер тщеславия" Брайана де Пальмы (1990), провалившийся в прокате.

Источник - newsru.com
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