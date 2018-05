Умер американский писатель Том Вулф ("Костер тщеславия")

08:39 16.05.2018 Американский журналист и писатель Том Вулф скончался в США в возрасте 87 лет. Он умер в понедельник, 14 мая, в больнице на Манхэттене, где лечился от инфекции, пишет The New York Times со ссылкой на агента писателя Линн Несбит.



Вулф жил в Нью-Йорке с тех пор, как в 1962 году стал репортером The New York Herald Tribune. Его считают основателем направления "новая журналистика" в литературе. Среди приемов, которые использовал Вулф, было использование живой речи героев, отражение личной позиции автора материала, подробное описание сцен, отмечает РБК.



Вулф родился в 1931 году в штате Вирджиния. Он учился в епископальной школе для мальчиков, окончил Университет Вашингтона и Ли и получил докторскую степень по специальности "американистика" в Йельском университете.



Вулф был одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США. Три его литературных произведения были экранизированы. В том числе по ним снят фильм "Парни что надо" режиссера Филипа Кауфмана (1983) и "Костер тщеславия" Брайана де Пальмы (1990), провалившийся в прокате. Источник - newsru.com

