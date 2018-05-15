Совместное заявление Ирана, России и Турции. По итогам Астанинского саммита по Сирии 14-15 мая 2018 г.

07:25 16.05.2018 по итогам Международной встречи по Сирии в Астане, 14-15 мая 2018 г.



Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действия (РПБД) в Сирийской Арабской Республике:



1. Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Указали, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать достижения Астанинского формата.



2. Отметили важность реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 г. и других договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского формата. Подвели итоги развития ситуации "на земле" за год с момента подписания Меморандума.



3. Подчеркнули ключевую роль, которую играют зоны деэскалации в поддержании РПБД, снижении уровня насилия и в целом стабилизации ситуации в Сирии, а также указали, что создание данных зон является временной мерой и ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.



4. Отметили необходимость наращивания усилий по оказанию помощи всем сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и с этой целью обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, оказать необходимую медицинскую помощь и гуманитарное содействие и создать условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания, а также свободного перемещения населения.



5. Подтвердили решимость продолжать борьбу с терроризмом в Сирии с целью окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН.



6. Приветствовали проведение представителями трех стран-гарантов второго заседания Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести при участии экспертов ООН и МККК. Приняли к сведению отчет Рабочей группы о проделанной работе и подтвердили необходимость продолжения совместных усилий с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии. Договорились провести следующее заседание Рабочей группы в Анкаре в июне 2018 г.



7. Руководствуясь положениями резолюции 2254 СБ ООН, подтвердили решимость продолжать совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования путем содействия выполнению рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В этой связи условились проводить на регулярной основе совместные консультации своих высоких представителей со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии и сирийскими сторонами с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституционного комитета в Женеве.



8. Выразили искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за проведение в Астане 9-й Международной встречи высокого уровня по Сирии.



9. Решили провести следующую Международную встречу высокого уровня по Сирии в Сочи в июле 2018 г.



Астана, 15 мая 2018 г. Источник - nomad.su

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