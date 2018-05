Жена на полставки. Полигамия имеет множество положительных сторон, - Мэгги Шикс

07:16 16.05.2018 Семья: простите дамы, Гатони ва Мучомба права



Многоженство - это африканская особенность.



Я не хочу быть тем, кто бросает последний камень в чувства Гатони ва Мучомба (Gathoni wa Muchomba) по поводу вопроса о многоженстве, потому что, поверьте, большинство из вас уже сделали это в ответных комментариях, которые я читала онлайн. Но единственная вещь, которую я узнала, прочитав все по этой теме, это то, что мальчикам очень повезло.



Я помню, как на днях я действительно восхищалась и думала об этом существе, которого мы называем "мужчиной".



Дамы, вы когда-нибудь задумывались над тем, каково это мочиться стоя, имея возможность делать это буквально в любом месте? Каково это ходить без бюстгальтера (ох, бюстгальтеры сводят меня с ума)?



Вы когда-нибудь фантазировали о "бремени" того, чтобы видеть секс просто "приходящим" явлением, не беспокоясь о том, что вы потом пропустите свой следующий цикл или о том, что вы не надели прокладки для белья, потому что сперма действительно вытекает?



Не поймите меня неправильно, дамы. Мне нравится быть женщиной, и вся кампания по расширению прав и возможностей женщин - это то, что нам нужно, и это становится мечтой в мире женщин и независимости.



Я знаю, что большинство женщин отреагировали бы с большим гневом и разочарованием на предложение поделиться своим мужем с другой.



Тем не менее, такие люди, как ва Мучомба, не только много говорят о полигамии, но и поощряют ее.



КОНЦЕПТ МЗУНГУ



Моногамия - это идея Мзунгу (Mzungu) и религиозная концепция, хотя некоторые представители религиозной среды явно демонстрируют, что даже посвященные не застрахованы от телесных желаний.



Мужчины всегда желают иметь еще одну женщину, независимо от того, насколько хороша и удовлетворяет их первая.



Я не хочу углубляться в историю, но помните, кто такой Огвелла Акуку (Ogwella Akuku) или Акуку Опасный; человек, который был самым полигамным в Кении? Он прекрасно вписывается в каноны традиционного мужского фольклора.



За всю свою жизнь он взял в жены более 100 женщин и стал отцом около 200 детей. Со временем его потомство разрослось настолько, что он открыл две начальные школы. Он также построил церковь, чтобы члены его расширяющейся семьи могли туда ходить. Видите, что еще нужно, чтобы описать ответственного человека?



Я спорила с некоторыми парнями, которых встречала в книжном клубе. Когда я подняла тему полигамии, они, похоже, поддерживали ва Мучомба.



Но подождите! Посмотрите на нашу собственную реакцию, например на Рев Тимоти Ньоя (Rev Timothy Njoya).



"Гатона ва Мучомба является верующим женоненавистником; видит женщин, как землю, как продолжение мужских гениталий, чем больше у мужчины жен, тем больше его тестикулы, и тем длиннее его пенис".



Ммммммм!!! Мне в самом деле пришлось проглотить свой комментарий по этому поводу.



Если бы не это небольшое заблуждение в суждениях, люди все равно были бы открыто полигамными. Если предположить, что мужчины по своей природе должны быть моногамными, то почему их после свадьбы, или когда они состоят в отношениях, все еще привлекают и соблазняют другие женщины?



Поэтому я думаю, что люди должны отказаться от осуждения ва Мучомба за то, что она сказала. Если бы мужчины не спали в ходе всей этой дискуссии, тогда она не была бы на пике обсуждения.



По правде говоря, разве не более почетно для мужчины идти по пути многоженства, нежели быть лицемерным. То есть, при наличии единственной жены, иметь физическую, а иногда и эмоциональную связь с несколькими другими женщинами?



ЖЕНА НА ПОЛСТАВКИ



Большинство образованных женщин критикуют ва Мучомба, поскольку они не понимают, почему любая уважающая себя женщина должна соглашаться со статусом второй жены. В самом деле, некоторые считают, что многоженство было изобретено мужчинами, чтобы у них было больше секса, и что женщине оно ничего не дает.



Я, однако, пришла к выводу, что полигамия в действительности является идеальным решением для женщины, одержимой карьерой, для женщины, которая не хочет жертвовать своей жизнью ради мужчины, для женщины, которая не питает иллюзий о своих способностях быть покорной, безропотной и прирученной суперзвездой. То есть речь идет обо всем, к чему стремится большинство "первых жен" (поставлено в кавычки мной - прим. перев.).



В действительности это идеально подходит для вас, независимые женщины, у которых нет иллюзий о необходимости заботы о взрослом человеке, как будто он беспомощный ребенок, когда все во имя мужа.



То есть, вам не нужно беспокоиться о приготовлении пищи, уборке и всем остальном. Ведь всю работу должна делать вторая жена. Ama namna gani ("сколько можно" на суахили - прим. перев.), друзья мои?



Как мне кажется, поддерживая многоженство, некоторые из этих людей, которых мы называем "мужьями", откусывают больше, чем они могут прожевать.



Значит ли это, что как женщина я получу реализацию своих супружеских прав, когда вы закончите с "другой женщиной"? Что делать, если нам одновременно требуется ваше внимание?



Я знаю, что большинство молодых называют это "тройкой", но этого понятия нет в обиходе большинства наших людей. Может, это даже означает, что я смогу получить то, что мне нужно, в другом месте. Как насчет "Бен Тен" (Ben 10, сленговое понятие в английском языке, которым называют молодого человека, встречающегося с женщиной существенно старше себя - прим. перев.), молодые люди?



Все сказанное и сделанное, весь этот многоженский крестовый поход имени ва Мучомба требует серьезного осмысления. Мы должны вдуматься, что мы принимаем как нормальное и правильное, и вернуться к естественному разумному образу жизни.



Это лишь означает, что такой треугольник никогда не будет удобной конструкцией.



Nairobi News, Кения

Оригинал публикации: FAMILY: SORRY LADIES, GATHONI WA MUCHOMBA IS RIGHT; POLYGAMY IS AN AFRICAN ‘THING"

Мэгги Шикс (Maggie Shiks)

15 апр. 18 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526444160

Новости Казахстана