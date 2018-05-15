Бывший министр юстиции Узбекистана Равшан Мухитдинов досрочно отпущен на свободу

07:02 16.05.2018 В Узбекистане досрочно вышел на свободу бывший советник президента и министр юстиции Равшан Мухитдинов. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на источники в судебной системе.



Решение об освобождении 55-летнего Мухитдинова принял 8 мая Ташкентский городской суд по уголовным делам. Бывший чиновник был отпущен на свободу в зале суда.



Равшан Мухитдинов - уроженец Ташкента. В 1985 году окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета, в 1997-м - академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана Около десяти лет работал на разных должностях в прокуратуре Ташкента до того, как в 1995 году перешел на работу в Генеральную прокуратуру. Позже несколько раз переходил на работу в аппарат президента. В 2006-2007 годах занимал пост заместителя генпрокурора республики. С 2007 по 2011 год был министром юстиции.



В 2011 году, когда Мухитдинов занимал пост исполняющего обязанности прокурора Ташкентской области, его задержали, обвинив во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. В 2012 году он был осужден на 15 лет.



После прихода к власти Шавката Мирзиеева из тюрем стали регулярно выпускать осужденных при Каримове правозащитников и гражданских активистов. Но освобождались не только политические оппоненты бывшей власти. Например, на свободу вышел бывший начальник управления внешнеэкономических связей Министерства обороны Эркин Мусаев, осужденный в 2006 году за госизмену. Бывший хоким (глава администрации) Чирокчинского района Кашкадарьинской области Нурулла Каюмов, в 2008 году осужденный на 12 лет тюрьмы, был оправдан с дальнейшей реабилитацией.



Ранее в Верховном суде Узбекистана сообщили, что в 2017 году судами были оправданы 262 человека, в то время как в период с 2012 по 2016 год было вынесено всего семь оправдательных приговоров. В первой половине 2018 года суды оправдали и реабилитировали 114 подсудимых и осужденных по уголовным делам.

15.05.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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