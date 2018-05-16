 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назарбаев предложил Путину мегапроект на 15 миллиардов долларов. "Дружно" попилим рос-бюджет? - "НГ"
06:47 16.05.2018

Казахстан намерен использовать свои транзитные козыри на территории России

Казахстан использовал последний саммит лидеров ЕврАзЭС в Сочи для продвижения проекта судоходного канала по территории России из Каспийского моря в Черное. Этот канал очень выгоден Казахстану, но создает риски для России. Поэтому российские власти последнее десятилетие не проявляли особого интереса к казахстанскому проекту. Теперь же они могут заинтересоваться этим мегапроектом для оживления российской экономики.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) обсудить проект соединения Черного и Каспийского морей судоходным каналом. "Перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала Евразия, который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря", – заявил Назарбаев на заседании Высшего Евразийского совета в Сочи в понедельник.

Затраты на сооружение канала оцениваются в 15 млрд долл., а само строительство может продолжаться около 10 лет. Сейчас проплыть из Каспийского моря в Черное можно по Волге, Волго-Донскому каналу с выходом в Азовское море. Но предлагаемый Назарбаевым новый канал Евразия будет короче Волго-Донского маршрута примерно на тысячу километров. К тому же новый канал может быть построен с гораздо большей пропускной способностью – до 45 млн т грузов в год. Проект канала Евразия Назарбаев предложил Владимиру Путину еще 11 лет назад.

В России проект строительства канала Евразия до сих пор особого энтузиазма не вызывал. Более того, на съезде Русского географического общества в 2011 году был представлен весьма критический анализ последствий строительства канала Евразия.

"Фактически Казахстан предлагает новый международный транспортный коридор в широтном направлении, параллельно Транссибу и в обход России. В случае реализации этого проекта Казахстан может получить от 2 до 4 млрд долл. в год. Россия же из-за переориентации транспортной инфраструктуры в интересах других государств и перераспределения грузопотоков в сторону Казахстана может потерять значительно больше", – утверждает доктор наук Владимир Кривошей, который анализировал проект нового канала. При наличии судоходного канала Евразия часть транзитных грузов будет перетянута от Транссиба в Казахстан.

По оценкам эксперта, объем земляных работ при сооружении канала может составить около 500 млн куб. м. Объем железобетонных работ на шлюзах превысит 3 млн куб. м. С учетом вероятного увеличения бюджета строительства суммарные затраты на сооружение канала ученый оценивал в сумму до 25 млрд долл. При этом перспектива окупаемости самого проекта оказывалась под большим вопросом.

Впрочем, источником финансирования канала не обязательно должен быть российский бюджет. И если финансирование проекта возьмет на себя Казахстан, то российские чиновники могут и переоценить негативные последствия для РФ этого транзитного проекта.

Еще один стимул для начала строительства канала – это стремление оживить Евразийский экономический союз. "Организация ЕврАзЭС, конечно, в кризисе", – считает политолог Сергей Марков. Он напоминает, что ЕврАзЭС создавался как организация региональной экономической кооперации для тех стран к востоку от ЕС, у которых нет шансов на присоединение к Евросоюзу. "Но на практике все получилось по- другому. ЕС не согласен видеть на своих границах большой конкурирующий экономический союз. ЕС предлагает потенциальным членам ЕврАзЭС права периферийного подчиненного партнера ЕС с правом доступа на рынки ЕС. США и ЕС не хотят возрождения имперской мощи России. Поэтому началось давление на Россию и на членов ЕврАзЭС. И его развитие остановилось. Никто не хочет быть наказанным за сотрудничество с Россией. А таким наказанием открыто грозят. И партнеры просто боятся", – объясняет Марков.

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

16 мая 18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526442420
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