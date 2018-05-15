 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.05.2018
09:05  Не знаешь кыргызского языка – лишишься должности, - Вера Беделбек
09:03  Таджикские и кыргызские пограничники разбираются. Кому у кого просить прощения, - Т.Мураталиев
08:59  Палестинцы взяли паузу. Они ждут защиты от международного сообщества, - М.Беленькая
08:53  "Сейчас предавшие Атамбаева завтра предадут Жээнбекова", - А.Бекзазаров
08:51  Куда приведет противостояние Атамбаев-Жээнбеков? - Э.Сагындык кызы
08:47  Золотое шоссе. Казахстан решил занять у МБРР еще полмиллиарда долларов на реконструкцию трассы Алма-Ата - Хоргос
08:43  Куда плывет пекинский "ледокол"? - Е.Пустовойтова
08:39  Умер американский писатель Том Вулф ("Костер тщеславия")
08:29  Американская дипломатия на крови - Израиль и США против Палестины, - Н.Бобкин
07:25  Совместное заявление Ирана, России и Турции. По итогам Астанинского саммита по Сирии 14-15 мая 2018 г.
07:16  Жена на полставки. Полигамия имеет множество положительных сторон, - Мэгги Шикс
07:02  Бывший министр юстиции Узбекистана Равшан Мухитдинов досрочно отпущен на свободу
06:51  Кровь на площади как воля Бога. В годовщину Андижана акрамисты не хотят вспоминать о плохом
06:47  Назарбаев предложил Путину мегапроект на 15 миллиардов долларов. "Дружно" попилим рос-бюджет? - "НГ"
04:28  Российский масскульт должен умереть: о пользе "управляемой варваризации", - В.Мараховский
00:48  "Российской" военной базе на юге Кыргызстана быть? - Э.Асанбаева
00:47  Китайский долг: спасется ли Кыргызстан?
00:32  Эрдоган, в отличие от Кремля, Трампа не испугался
00:30  В Казахстане издадут историю страны в комиксах
00:29  Лидер шиитов Ирака Ас-Садр – новый аятолла или ближневосточный Робин Гуд?
00:07  Сенсация! Под Иркутском найдены 50-тысячелетние кости самого древнего и ранее неизвестного человека Евразии
Вторник, 15.05.2018
22:38  Акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии
22:07  Как таджикский паспорт стал самым дорогим в Центральной Азии
12:40  Цена "бархатной революции": правительство Армении сформируют под олигарха Царукяна
12:38  Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
12:37  "Роскосмос" возглавит бывший главный российский "соотечественник" Дмитрий Рогозин
12:32  Россия вернулась в Афганистан? - Эйрик Веум
12:31  В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки "профсоюзного олигарха" Асанакунова
12:30  "Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?", - кыргызский кокбурист Манас Ниязов
12:29  В Туркменистане в условиях кризиса население распродает свое "советское" золото
12:27  Загадки казахстанского рукотворно-термоядерного Чаганского озера
12:26  Море волнуется раз... Елбасы предлагает построить Черноморо-Каспийский судоходный канал
12:25  The Hill: Трампу приходится расплачиваться за грехи Обамы
10:56  Ядовитые семена лжи (по поводу "предательства" Л. Троцкого), - К.Скоркин
10:08  Потомственные VIP-Кыр-утырки. "Шалости" племянников депутата Арапбаева и сына депутата Молдобековой? - У.Кабылбеков
10:04  Саудовские шейхи покупают системо-образующий в РТ "Таджиксодиротбанк"
09:41  Сядет/не сядет? Экс-премьер Киргизии Исаков считает, что оснований для его задержания нет
08:55  Турция отозвала послов из США и Израиля
08:32  Самые близкие союзники России пошли в разнос, а потом приехали в Сочи снимать вопросы с Москвой, - "МК"
08:16  США угодили в ближневосточный капкан: как саудиты обдурили Трампа
08:05  Выборы в Ираке: поражение США, победа Ирана, - А.Веселов
07:30  На фоне Иерусалимской бойни мусульман. Мирзиеев крайне неудачно прибыл на "обнимашки" к Трампу
07:25  Худжандский централ, ветер северный... Рахмон решил построить в Таджикистане супер-тюрьму
07:23  66 - за, 65 - против. "Независимую" Каталонию возглавил пучдемонист Жоаким Торра
07:14  "Духовник Путина" Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским. У России будет правильный патриарх
07:00  "Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра
06:58  Трамп - детонатор. Посольство США переехало поближе к войне, - М.Беленькая
06:52  Мирзиеев оказался Джавдетом, который стреляет в спину. У Трампа новый фаворит в ЦА, - "НГ"
06:48  Чем грозит миру конфликт в Южно-Китайском море, - Д.Мосяков, Е.Канаев
06:46  Китайская древность нашей эпохи, - А.Ломанов
05:09  В Сочи создан ряд новых "советов руководителей уполномоченных органов" государств ЕАЭС
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российский масскульт должен умереть: о пользе "управляемой варваризации", - В.Мараховский
04:28 16.05.2018

Главными медийными событиями недели в России стали песенный конкурс "Евровидение" в Португалии и прокат художественного фильма "Собибор".
Оба события - при довольно скромном масштабе реального культурного воздействия - прозвучали в основном благодаря сопутствующим хайпам. Так, неудачному выступлению российской исполнительницы на конкурсе мейнстримные СМИ посвящали в среднем по три крупных материала в сутки на протяжении нескольких дней. Что касается драмы Константина Хабенского - то ее кассовые сборы оказались достаточно невелики для столь активно продвигаемого фильма (примерно 230 млн рублей за два уик-энда - при бюджете по меньшей мере того же размера). Зато режиссер и исполнитель главной роли сумел вбросить в медиасферу небольшой скандал, объявив, что в его картине "советский человек перерождается в просто человека" в хорошем смысле.
Заявление (как его ни оценивай) получилось символичное. Ибо оба события, при всей их разноплановости, объединяет то, что они стали "походами России в европейское культурное пространство"; безропотно принятая вторичность по отношению к нему; и как результат - неудачность "культурного похода".

При перенятии манеры посылать на Евровидение участников с ограниченными возможностями (сердечников, трансгендеров, ВИЧ-инфицированных, неспособных ходить, неспособных считать и пр.) отечественная культурмашина пошла дальше всех - и послала конкурсантку, не сумевшую спеть.

При перенятии глубоко европейской темы холокоста отечественная культурмашина столь же добровольно отказалась от единственного содержания, которое могло бы отличить "Собибор" от всех прочих "холокост-блокбастеров". То есть от фигуры советского офицера, благодаря своим цивилизационным качествам сумевшего стать для лагеря смерти культурным героем, сколотить из разноязыкого вавилона локальный "турбосоветский народ" и спасти тех, кто пошел за ним.
И это повод порассуждать о проблеме, находящейся в тени русской публичной жизни (на фоне политики и экономики), но, тем не менее, крайне значимой в долговременной перспективе. Коротко говоря - речь об одном печальном факте. Собственный гуманитарный (в широком смысле) и масскультурный (в узком смысле) язык России не развит и не продвигаем.

То, что считается "русским гуманитарным языком", официально - настолько вторично, что отечественные гуманитарные деятели считают достижением удачную имитацию, повторение европейских или американских шаблонов. А инновацией и успехом - переложение этих шаблонов на отечественную почву.
… Эта вторичность - не новая и не современная болезнь. У нее имеются исторические корни, находящиеся, может быть, еще в эпохе петровского "переоткрытия Европы". Культурное позиционирование в качестве просвещаемых варваров было усвоено российским гуманитариатом еще в восемнадцатом столетии, - и именно оно определило рамки элитарных дискуссий на последующие столетия. При этом в равной зависимости от воображаемого западного образца находились как условные западники, так и условные славянофилы. Возможно, последние даже зависели от этого образца сильнее, - поскольку не просто перекладывали европейские шаблоны на местную почву, но и соревновались с ними. То есть оглядывались на Запад куда чаще и сознательнее.
Дополнительным фактором, зацементировавшим субъективную вторичность русской гуманитарной жизни, стала ее неизменная сословная природа.

В этом плане интересно сопоставить Россию со стартовавшей практически так же поздно Америкой. В США (и если почитать американских авторов XIX века, это становится особенно заметно) тоже в течение долгих десятилетий имелся "европейский синдром". Американская культурная публика тоже чутко следила за тем, что про нее сказали во Франции и написали в Англии. Оскорблялась, искала свою идентичность и сатирически отвечала.
Однако примерно на рубеже XX века эта зависимость Америки от Европы была в общем преодолена.

И главной причиной тут, как представляется, стала не только и не столько географическая изолированность Соединенных Штатов, сколько демократичный характер местной культуры. В США не имелось никакой централизованной поддержки культурной жизни или, паче того, пестования культурного сословия. Масскульт рос снизу - завися от населения больших городов американского Восточного побережья, от мелких городков и поселений фронтира, от бурных "лихорадочных" мегаполисов Западного побережья. Газеты и писатели, философы и проповедники, музыканты и политики существовали, пока их любил сидящий непосредственно на земле американский потребитель.

Заметим, что эта американская культура в целом не была особо утонченной и возвышенной: ее примитивность и простота по сей день являются объектами насмешек. Но это не помешало ей стать великой, а затем еще и совершить культурную экспансию на остальной глобус.

В отличие от Америки - в России практически никогда не исчезала сословная природа гуманитарного слоя. Поначалу он был дворянским, затем - после небольшой, но крайне результативной демократизации конца XIX века - он стал "союзписательским".
Парадоксальным образом советская власть, старательно занявшаяся выращиванием и культивированием культуры в массах, - самим своим спонсированием и отбором лучших из лучших начала отсекать их от непосредственной реальности их же зрителей. И достаточно быстро, за полтора-два поколения, создала из "пролетарского призыва творцов" новое сословие, ощущающее себя отдельным и избранным классом.

И этот класс - в отличие от своего американского собрата, вынужденного ориентироваться на массы, - продолжал ориентироваться в подавляющем своем большинстве на себя же. То есть на тех, кто воспринял европейские образцы и проникся ими в должной мере и даже научился их более-менее воспроизводить.
… Встает вопрос: а является ли вообще бедой эта российская культурная второстепенность и зависимость?

Для ответа на этот вопрос достаточно вспомнить роль, которую сыграло обласканное и безусловно привилегированное советское культурное сословие в разрушении не просто Советского Союза, но и всех основ тогдашней русской (именовавшейся "советской") жизни. А также ярость, с которой оно атаковало все сугубо отечественное и специфическое - с не всегда осознаваемой, но четкой целью снести все непонятное, темное, неевропейское в ней.
Проблема современности состоит в том, что сегодня государство воспроизводит - отчасти по исторической инерции, отчасти по прагматичным соображениям - все ту же сословно-спонсорскую модель воспроизводства культуры.

А это значит, что риск получить в любой критический момент коллаборационистский культурный класс - по-прежнему так же огромен, как и в предыдущие критические моменты.
И, как ни парадоксально прозвучит: в сегодняшних условиях самой патриотичной политикой российского государства является "управляемая варваризация". То есть, как минимум - жесткая постановка подавляющего большинства творцов в прямую зависимость от их аудитории.

Виктор Мараховский, 14 мая 18

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526434080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  