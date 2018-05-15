Китайский долг: спасется ли Кыргызстан?

00:47 16.05.2018 В настоящее время перед правительством Кыргызстана стоит важнейшая задача – сделать экономику страны конкурентной и привлекательной как для национального бизнеса, так и для иностранных инвесторов.



В достижении поставленных целей немаловажную роль играет внешнеэкономическая деятельность КР. Ее приоритетом должно оставаться углубление сотрудничества со стратегическими партнерами Кыргызстана – Россией, Казахстаном и Китаем. Однако в последние время серьезные опасения вызывает почти ежемесячно растущий миллиардный госдолг Кыргызстана Поднебесной.



Как решить эту и другие важные для страны проблемы, сегодня обсудили в рамках круглого стола "Внешнеполитические векторы и экономические приоритеты в работе нового правительства КР".



Мероприятие организованно Клубом региональных экспертов "Пикир".



15 мая 2018

Виктория Григоренко, Андрей Заверухин Источник - vb.kg

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