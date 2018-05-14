Эрдоган, в отличие от Кремля, Трампа не испугался

00:32 16.05.2018 Зачем Турция объявила войну Америке



Заур Караев

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Эндер Имрек



Палестинцы устроили большой беспорядок на границе Сектора Газа и Израиля. Они были недовольны тем, что США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли в священный город свое посольство.



Протесты были жестоко подавлены. Израиль стянул к месту беспорядков большое число силовиков. А этим людям чужда гуманность - в результате их действий погибло больше полсотни человек, среди которых, как сообщается, есть много несовершеннолетних.



Если говорить откровенно, то ничего нового в этом нет - Израиль всегда подавляет любые волнения грубой силой, так что вчерашняя история гармонично вписывается в общую политику Тель-Авива по отношению к палестинцам. Странно, но реакция мировой общественности довольно вялая.



Запад и Россия, как это обычно бывает, закрыли глаза на эту бойню. Зато довольно бурно отреагировал исламский мир. Правда, тоже не весь. Такие страны как Саудовская Аравия, похоже, больше озабочены политической стороной вопроса - кроме ругательств в адрес Израиля никто ничего не произнес. Все ждали реакции американцев, но Штаты отделались парой упоминаний в СМИ. Кажется, американцам все это быстро простили. Но только не Турция.



Анкара, в отличие от остальных, критиковала США раньше, критикует и сейчас. Реджеп Тайип Эрдоган сразу после решения Трампа заявил, что такие действия ни к чему хорошему не приведут. Он был прав. Можно сказать, что уже на руках американского президента кровь десятков убитых палестинцев. К слову, надо добавить, что израильская сторона заявляет о большом количестве террористов в среде протестующих. Вполне возможно, но учитывая склонность Тель-Авива обвинять в терроризме всех неугодных, такая информация не выглядит особо правдивой. В общем, как бы то ни было, к этим кровавым событиям привело решение Трампа, а роль Израиля, как это ни странно, вторична.



Видимо, турецкий лидер руководствуется именно такими соображениям, потому как после кровавого разгона в Секторе Газа он сначала объявил трехдневный траур по погибшим, а затем приказал отозвать послов из Вашингтона и Тель-Авива. И теперь Анкара старается собрать экстренное совещание Организации исламского сотрудничества. Кроме того, Эрдоган надеется поднять вопрос в Совете безопасности ООН. К тому же наши источники утверждают, что сегодня или завтра у Эрдогана состоит телефонный разговор с Владимиром Путиным. И на сей раз главной темой будет палестинский кризис.



В общем, Эрдоган готов на многое, и, видимо, его не страшит перспектива впасть в немилость у США и в результате этого стать изгоем. О том, как в дальнейшем будет развиваться эта ситуация мы поговорили с турецким экспертом Эндером Имреком.



"СП": - Почему турецкий президент решил отозвать посла не только из Израиля, но и из США?



- У него есть на это причины. То, что происходит в Секторе Газа, связано с действиями США. Трамп поступил очень опрометчиво, когда признал за Иерусалимом статус столицы Израиля. Все протесты и гибель людей связаны с тем, что посольство США перенесено в Иерусалим. Поэтому Эрдоган посчитал правильным отозвать посла Турции из Вашингтона. Действительно, для этого есть все основания, но это запоздалое решение. Это нужно было делать еще в прошлом году, когда официально было объявлено о таком решении. Сейчас же все выглядит так, как будто Эрдоган своими мерами отвечает на другие действия американцев. Например, есть мнение, что отзыв посла может быть связан с потенциальным отказом США от военного сотрудничества с Турцией (видимо, речь идет о стремлении американского Конгресса запретить поставки истребителей F-35 - авт.).



"СП": - Как повлияет это решение Эрдогана на американо-турецкие отношения?



- В последние годы Эрдоган делает все, чтобы испортить эти отношения. Он забывает, что имеет дело с США. Он прав, когда говорит, что Вашингтон виноват в проблемах Палестины, но он не прав, когда пытается выставить США врагом Турции. Отзыв посла в настоящее время нельзя назвать хорошей затеей в связи с теми обстоятельствами, что я назвал. Совместно с другими факторами это приведет к большому ущербу в дипломатии. Конечно, никто не будет разрывать дипломатические связи, но если посла скоро не вернут, то США сделают то же самое. Возможно, это нужно Эрдогану для того, чтобы продолжить военную кампанию в Сирии. Если наступит такой кризис, то Эрдоган сможет отказаться от тех договоренностей, что достигли Помпео и Чавушоглу (госсекретарь США и министр иностранных дел Турции договаривались о временном прекращении турецкой операции против сирийских курдов - авт.). Это будет значить, что Эрдоган объявил войну США. Не в прямом смысле, но Турция и США превратятся из союзников в геополитических противников на Ближнем Востоке. Это будет опосредованная война, как, например, в случае с США и Россией. Источник - СвободнаяПресса

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