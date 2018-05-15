В Казахстане издадут историю страны в комиксах

00:30 16.05.2018 Казахстанский комикс. Иллюстрация с сайта Voxpopuli.kz

В Казахстане издадут серию комиксов, рассказывающих об истории страны. Об этом, как пишет Informburo, сообщил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев на пресс-конференции в Астане.



"Для детей мы до конца 2018 года откроем новые проекты. Мы историю Казахстана будем рассказывать детям через комиксы. Первый такой проект в Казахстане разрабатывается при поддержке Фонда первого президента", – сказал Азат Шауеев, добавив, что первая серия комиксов будет презентована через месяц.



В последние годы в Казахстане активно развивается культура комиксов, в стране появилось несколько небольших издательств и магазинов, а также проводится фестиваль комиксов AlmaCon. В Казахстане уже выпускались и комиксы, посвященные истории Казахстана. Например, издательство Khan comics выпускало комикс "Степь", рассказывающий историю взросления юноши на фоне борьбы казахов против Джунгарского ханства и историю про Ермек батыра - мифического героя по мотивам казахского фольклора.



Помимо проекта издания комиксов на пресс-конференции были представлены два других проекта фонда: приложение Qazaq Latyn Keyboard и справочно-информационный портал Resmihat.kz. Приложение позволяет пользоваться клавиатурой с казахским языком на латинице в смартфонах и планшетах. Для удобства пользователей в нем есть опция транслитерации набора клавиатуры - можно вводить казахские слова на кириллице, после чего они будут автоматически переведены на латинскую графику в окне ввода текста.



Сайт Resmihat.kz создан для обучения официальному и деловому казахскому. Фактически это база шаблонов деловых документов, а также набор рекомендаций и правил для ведения делопроизводства.

15.05.2018 Источник - fergananews.com

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