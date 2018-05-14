 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сенсация! Под Иркутском найдены 50-тысячелетние кости самого древнего и ранее неизвестного человека Евразии
00:07 16.05.2018

Сенсационная находка под Иркутском может перевернуть историю человечества

Российские ученые близки к разгадке главной тайны человечества - как на Земле появились люди. Под Иркутском обнаружили кости, возможно, самого древнего жителя Евразии - им больше 50 тысяч лет. Ранее исследователи даже не подозревали, что люди могли заселить Сибирь в такое далекое время. Более того, благодаря сенсационной находке палеонтологи могут открыть новый вид человека и это перевернет историю.

Находка весом всего несколько граммов способна закрыть гигантскую брешь в археологии. Кем были предки современного человека? Ответ на главную загадку истории хранят эти кости древних жителей Сибири.

Их нашли на стоянке "Туяна" под Иркутском. Обнаружить останки древнего человека - само по себе редкая удача. Таких случаев во всем мире единицы. Считалось, люди в Сибири появились двадцать тысяч лет назад. Теперь выясняется: это произошло намного раньше.

Сейчас генетики пытаются расшифровать хорошо сохранившуюся ДНК и пока рассматривают две версии. Это может быть самый древний гомо сапиенс на территории Евразии. Или - что будет сенсацией - новый вид человека, еще неизвестный науке. Ученые не исключают и такой поворот.

Останки древнего человека еще предстоит тщательно исследовать, а вот в каких условиях он жил - понятно уже сейчас. Археологи изучили слои почвы и выяснили: пятьдесят тысяч лет назад климат в Сибири был прохладным и влажным, а природа гораздо более разнообразной. Много растений и животных. Бизоны, олени, лошади - именно на них охотились первые жители этих мест. Ученым даже удалось найти оружие. Например, ножи наши далекие предки делали из камней - топазов.

Эксперты не сомневаются: на раскопках будет еще немало сюрпризов. Решено исследовать сразу несколько площадок - не только вокруг стоянки "Туяна", но и по всей Тукинской долине. Археологи уверены: тут, в Сибири, хранится еще немало древних тайн.

Источник - ren.tv
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