 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 15.05.2018
22:38  Акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии
22:07  Как таджикский паспорт стал самым дорогим в Центральной Азии
12:40  Цена "бархатной революции": правительство Армении сформируют под олигарха Царукяна
12:38  Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
12:37  "Роскосмос" возглавит бывший главный российский "соотечественник" Дмитрий Рогозин
12:32  Россия вернулась в Афганистан? - Эйрик Веум
12:31  В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки "профсоюзного олигарха" Асанакунова
12:30  "Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?", - кыргызский кокбурист Манас Ниязов
12:29  В Туркменистане в условиях кризиса население распродает свое "советское" золото
12:27  Загадки казахстанского рукотворно-термоядерного Чаганского озера
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12:25  The Hill: Трампу приходится расплачиваться за грехи Обамы
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10:08  Потомственные VIP-Кыр-утырки. "Шалости" племянников депутата Арапбаева и сына депутата Молдобековой? - У.Кабылбеков
10:04  Саудовские шейхи покупают системо-образующий в РТ "Таджиксодиротбанк"
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08:55  Турция отозвала послов из США и Израиля
08:32  Самые близкие союзники России пошли в разнос, а потом приехали в Сочи снимать вопросы с Москвой, - "МК"
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07:30  На фоне Иерусалимской бойни мусульман. Мирзиеев крайне неудачно прибыл на "обнимашки" к Трампу
07:25  Худжандский централ, ветер северный... Рахмон решил построить в Таджикистане супер-тюрьму
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07:14  "Духовник Путина" Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским. У России будет правильный патриарх
07:00  "Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра
06:58  Трамп - детонатор. Посольство США переехало поближе к войне, - М.Беленькая
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05:09  В Сочи создан ряд новых "советов руководителей уполномоченных органов" государств ЕАЭС
00:55  В сухогруз "Ince Inebolu", следовавший из РФ в Йемен с грузом пшеницы, угодила неизвестно чья ракета
00:53  Фронт через Кабул. В Афганистане началось сезонное наступление талибов
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00:47  Strategist: США придерживаются двойных стандартов в торговле с КНР
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00:43  Протесты 10 мая в Казахстане: что случилось и чего ждать? - М.Шибутов
00:38  Удастся ли спасти ядерную сделку с Тегераном? - С.Тарасов
00:20  КырПрезидент Жээнбеков не против открытия в стране второй российской военной базы
00:16  В ЕАЭС создадут совет министров сельского хозяйства
00:13  Как Академик Салимов двух узбекских президентов выпестовал, - М.Захидов
Понедельник, 14.05.2018
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20:31  Таможню Киргизии возглавил Алмаз Онолбеков
20:27  Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям - 50 убитых, 500 раненых
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    Казахстан   | 
Акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии
22:38 15.05.2018

Спецслужбам Германии был направлен запрос на розыск Ибрагима.

Один из акционеров Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии, сообщает передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Как сообщили в МВД, спецслужбам Германии был направлен запрос на розыск Ибрагима.

Отметим, что Ибрагим возглавлял совет директоров Qazaq Banki до июня 2017 года, его сменил Аскар Каримуллин. Сам же Ибрагим был переведен на должность члена совета директоров.
15 мая 2018,

Источник - Today.kz
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