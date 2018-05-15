Акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии

22:38 15.05.2018 Спецслужбам Германии был направлен запрос на розыск Ибрагима.



Один из акционеров Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии, сообщает передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.



Как сообщили в МВД, спецслужбам Германии был направлен запрос на розыск Ибрагима.



Отметим, что Ибрагим возглавлял совет директоров Qazaq Banki до июня 2017 года, его сменил Аскар Каримуллин. Сам же Ибрагим был переведен на должность члена совета директоров.

15 мая 2018, Источник - Today.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526413080

Новости Казахстана

