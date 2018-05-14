Как таджикский паспорт стал самым дорогим в Центральной Азии

22:07 15.05.2018 Сложно получить, зато легко подделать.



Чтобы впервые получить общегражданский паспорт в Таджикистане (ID-карту), необходимо подтвердить личность документами из нескольких госорганов и учреждений. Процедура эта довольно трудоемкая, требующая немалых временных и денежных затрат. Посетив паспортные столы Душанбе, мы выяснили, что в списке документов для получения паспорта - 12 пунктов. Эти требования были введены в 2014 году, когда в республике приступили к замене обычных общегражданских паспортов на пластиковые идентификационные карточки (ID-карты). Те же требования содержатся в принятом в том же году законе "О документах, удостоверяющих личность".



Справка, еще справка... и далее по списку



Согласно перечню документов, для получения ID-карты (граждане Таджикистана впервые получают паспорт в 16 лет) в соответствующие органы нужно предоставить оригиналы и копии свидетельства о рождении, паспортов родителей, свидетельства о браке родителей, справку из школы, на которой должна быть фотография получателя с подтверждающей печатью на ней. Аналогичная справка требуется и с места жительства. Также нужны справка из военного комиссариата, ИНН, справка о группе крови, выписка из домовой книги, техпаспорт и другие подтверждающие документы собственника жилого помещения, в котором проживает получатель. Если имеется загранпаспорт, то нужно предоставить его копию, и, наконец, фотографии и квитанцию об уплате госпошлины - 12,5 сомони и $10 за карточку ($1 равен 9 сомони). Обязательным является присутствие одного из родителей.



Житель Душанбе Орзу говорит, что на процедуру оформления паспорта, который он получил в прошлом году, у него ушло около месяца. Причем почти две недели он собирал документы:



"Справку из школы я получил сразу, но чтобы получить другие справки, пришлось ходить несколько раз. Неделю я не мог получить справку с места жительства - мне пришлось ходить три дня, так как начальник ЖКО (жилищно-коммунальный отдел. – Прим. "Ферганы") был в отъезде, а без него мне не могли поставить печать на справке. За нее я заплатил 20 сомони. В военкомат тоже пришлось ходить несколько раз. Сначала мне сказали прийти во второй половине дня, а когда пришел, то отложили на следующий день. Когда я пришел в военкомат в третий раз, дал секретарю 20 сомони, и справку мне выписали через полчаса. ИНН получил в течение двух дней. В паспортном столе тоже потеряли целый день из-за большой очереди. Но саму карту получил в установленный срок - ровно через две недели", - рассказывает Орзу.



Другой наш собеседник, Мухаммад, также отметил, что получение паспорта было сопряжено для него с некоторой нервотрепкой:



"Несколько лет назад мое свидетельство о рождении было потеряно. Родители взяли дубликат, но в паспортном столе он вызвал сомнения, и меня заставили принести из ЗАГСа подтверждение, что свидетельство является действительным. Многих моих одноклассников тоже заставляли приносить справки о подтверждении подлинности свидетельства о рождении. За справку с места жительства я заплатил 10 сомони, за справку из военкомата - 5 сомони, 15 сомони - за квитанцию для подтверждения свидетельства и еще отдельно 10 сомони - сотруднику ЗАГСа в качестве благодарности за помощь", - говорит Мухаммад.



В одном из столичных ЗАГСов "Фергане" подтвердили, что им очень часто приходится выдавать справки о подлинности свидетельства о рождении. "Обычно подтверждения свидетельства запрашивают в случае порчи документа, когда размазана печать или буквы, но к нам на переподтверждение отправляют даже с нормальным документом. Люди лишний раз тратят деньги и время", - сказали нам на условиях анонимности в одном из ЗАГСов.



Как у соседей



Мы сравнили процедуру получения внутреннего паспорта в Таджикистане и других странах постсоветского пространства. Как выяснилось, в большинстве стран СНГ для получения общегражданского удостоверения личности достаточно предоставить пару документов и заплатить госпошлину.



Например, в России требования к получателю ограничиваются заявлением о выдаче паспорта и свидетельством о рождении. В случае, если в нем нет отметки о гражданстве, необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие гражданства. Также нужно предоставить фото и квитанцию об уплате госпошлины.



В Кыргызстане тоже введены ID-карты вместо обычных бумажных паспортов, однако и там для получения паспорта в первый раз требуется немного документов - свидетельство о рождении, персональный идентификационный номер, паспорта родителей (опекуна/попечителя) или одного из родителей, анкета-заявление, правоустанавливающие документы на жилое помещение, квитанция об уплате госпошлины и фото.



Для оформления паспорта гражданина Казахстана необходимы свидетельство о рождении, удостоверение личности гражданина республики, письменное заявление в произвольной форме, квитанция об уплате госпошлины и фотографии.



В Узбекистане также планируют перейти на электронные паспорта, но еще неизвестно, какими будут требования к получателю. Пока же для оформления паспорта ребенку, достигшему 16 лет, нужны только свидетельство о рождении, заявление и квитанция об уплате госпошлины.



В Таджикистане проверка личности получателя паспорта оказалась самой тщательной. Однако таджикский юрист Фаррух Зайниддинов считает законодательные требования обоснованными. Закон обеспечивает безопасность, полагает он:



"Конечно, для граждан это трата времени, но в целях безопасности эти меры вполне оправданы. Дело в том, что было очень много случаев подделки документов или получения их нелегальными путями. Органы безопасности должны разбираться, были ли они выданы в паспортных столах или подделаны в каком-то подпольном цеху, но факт в том, что есть необходимость в усилении требований к процедуре получения паспорта", - считает Зайниддинов.



Другой собеседник "Ферганы", юрист, на условиях анонимности рассказал, что бывают случаи подделки паспортов, но, по его словам, это происходит не без участия сотрудников паспортных столов:



"В одном из районов было выявлено 300 изготовленных паспортов, которые не были введены в базу данных. Бланки и печати были оригинальные, но эти новые документы нигде не были учтены. По этому факту было заведено уголовное дело в отношении сотрудников паспортного стола. Поэтому ужесточение мер принято, скорее, для предотвращения коррупции - чтобы труднее было собрать документы на "фальшивый" паспорт. Правда, страдают от этого обычные граждане", - говорит наш собеседник.



Дорогой загран



Идентификационные карты в Таджикистане появились вслед за биометрическими загранпаспортами, которые были введены в начале 2010 года. Введение биометрических паспортов было требованием Международной организации гражданской авиации (ICAO) для всех стран-членов, в том числе для Таджикистана. При этом в Таджикистане, который среди стран СНГ занимает последнее место по уровню доходов населения (средняя зарплата в республике составляет около $120), оформление биометрического паспорта стоит дороже, чем в других постсоветских государствах.



По совокупности он обходится получателю в $88 (стоимость самого паспорта плюс госпошлина и цена услуги). Паспорт изготавливается в течение 15 дней. В других странах стоимость паспорта составляет (данные информагентства "Азия-плюс"):



Россия - $61,8 (срок изготовления - 30 дней);

Казахстан - $59,1 (15 дней);

Армения - $51 (15 дней);

Азербайджан - $23,3 (10 дней);

Узбекистан - $22 (20 дней);

Кыргызстан - $7,7 (18 дней).



Если паспорт нужен срочно, то в Кыргызстане его можно получить в течение трех часов за $90. В Таджикистане же за семидневный срок изготовления нужно заплатить $150, а за двухдневный - $225. Даже в США, где доходы граждан раз в 20 выше, чем в Таджикистане, получение загранпаспорта обходится в $145.



Следует отметить, что высокая стоимость паспорта гражданина Таджикистана никак не коррелирует с теми возможностями, которые он предоставляет его обладателю. В мировых рейтингах паспортов таджикский паспорт занимает незавидные позиции. Такие рейтинги составляются на основе безвизовых возможностей паспорта: чем больше стран обладатель паспорта может посетить без оформления визы или с упрощенным оформлением, тем выше "вес" документа и место в рейтинге. Так, в рейтинге компании Henley&Partners паспорт гражданина Таджикистана занимает 83 место, с ним можно въехать без визы (или получить ее в упрощенном порядке) только в 54 страны мира.



Другой мировой рейтинг - "Индекс паспортов" - в 2018 году поставил таджикский паспорт на 57 место (в этом списке одно место могут занимать несколько государств). По данным его составителей, с таджикским паспортом без визы можно посетить 25 стран, в 32 странах визу можно получить упрощенно (по прибытии). Для въезда в остальные страны мира требуется получение предварительного разрешения.



Лидерами рейтинга являются Сингапур, Южная Корея, Германия, Япония и другие, в основном, европейские, страны, граждане которых могут свободно перемещаться по более чем 160 государствам мира.



Фальшивки в действии



Возвращаясь к вопросу безопасности, можно вспомнить, что уже после введения в Таджикистане загранпаспортов с цифровыми носителями информации (биометрических), не раз были случаи, когда с поддельными таджикскими паспортами ловили даже сторонников так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).



Например, поддельный таджикский паспорт всплыл в громком деле Дениса Хисамова, бывшего российского офицера, который в 2014 году по фальшивому документу уехал в Турцию. Затем он присоединился к ИГ и участвовал в боевых действиях в Ираке и Сирии. Хисамов был задержан турецкими властями и в октябре прошлого года депортирован в Таджикистан, а затем - в Россию.



Также по поддельному таджикскому паспорту к ИГ должна была примкнуть студентка МГУ Варвара Караулова, которая в мае 2015 года уехала в Турцию, а оттуда попыталась переправиться в Сирию. Возможность использования фальшивого таджикского паспорта девушка обсуждала в переписке со своим вербовщиком.



Еще один поддельный таджикский паспорт всплыл при расследовании теракта на территории посольства Китая в Бишкеке в августе 2016 года. Сообщалось, что один из организаторов теракта - уроженец Оша Иззотилло Саттыбаев (по кличке Али) - прошел диверсионно-террористическую подготовку в Сирии и въехал в Киргизию по паспорту гражданина Таджикистана. Он оказывал содействие террористу-смертнику в изготовлении СВУ, в ориентации передвижения по Бишкеку. За несколько часов до теракта 30 августа Саттыбаев вылетел авиарейсом Ош-Стамбул, также используя фальшивый таджикский паспорт.



Правда, во всех этих случаях не уточняется, какие паспорта были подделаны - старого или нового образца. Были ли проведены расследования в связи с этими и другими случаями выявления фальшивых таджикских паспортов - тоже не сообщалось. Но известно, что выпуск старых (синего цвета) паспортов после введения биометрических в 2010 году был прекращен. Правда, до прошлого года они еще использовались теми, кто получал их ранее и продлевал срок их действия, поставив специальную отметку в ОВИРе.



Удобство или доход?



В большинстве стран мира уже перешли или переходят на цифровой формат документов, определяющих личность человека, что обусловлено необходимостью обеспечения защиты удостоверения от подделок. Их внедряют также для упрощения процедуры получения виз. Вместе с тем в некоторых странах внутренние идентификационные карты являются универсальными и выполняют одновременно еще несколько функций - например, водительского удостоверения, банковской карты, инструмента получения ряда госуслуг и других.



Учитывая низкий уровень доходов населения, в Таджикистане тоже можно было бы внедрить многофункциональные внутренние ID-карты, которые включали бы в себя исчерпывающую информацию о владельце и могли бы использоваться в качестве водительских прав. Но в республике решили пойти другим путем: в прошлом году всех автовладельцев обязали поменять водительские права на новые цифровые (биометрические). Новые водительские права обошлись таджикским водителям примерно в 770 сомони ($85).



"Не сегодня, так завтра мир придет к унификации документов, определяющих личность, и в этом вопросе введение в оборот электронных носителей (чипов), аккумулирующих в себе всю основную информацию о владельце, является самым удобным вариантом. Такие документы должны стать многофункциональными - во многих странах мира стремятся к тому, чтобы упростить гражданам бюрократические процедуры получения документов. Но в нашем случае чиновники всеми силами пытаются монетизировать любые идеи и думают только о сборе денег, а не об удобстве горожан и практической пользе документов. Поэтому менять нужно не документы, а приоритеты в принятии решений и работе чиновников", - считает таджикистанский эксперт в области цифровых технологий Рустам Гулов.



Соб.инф. Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526411220

Новости Казахстана

