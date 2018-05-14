Цена "бархатной революции": правительство Армении сформируют под олигарха Царукяна

12:40 15.05.2018 Досрочных парламентских выборов не будет



Премьер-министр Армении и лидер так называемой "бархатной революции" Никол Пашинян заявил, что первым делом собирается сменить главу полиции и начальника Службы нацбезопасности страны. В свою очередь вице спикер парламента Эдуард Шармазанов сообщил, что "Республиканская партия", в которой состоит большинство депутатов Национального собрания, не будет участвовать в работе нового правительства. Главным выгодполучателем в их конфликте уже стал местный олигарх Гагик Царукян.



Парламент Армении избрал "народного премьера" 8 мая. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов, а против выступили 42. Таким образом "Республиканская партия" сдержала свое обещание не мешать лидеру оппозиции ради сохранения мира в стране.



Пашинян пока не раскрыл, какие реформы и каким образом он собирается проводить, чтобы вывести Армению из экономического кризиса. По его словам, в республику необходимо привлечь иностранные инвестиции, в том числе, деньги армянской диаспоры, и восстановить отношения с Турцией. Впрочем, по первому пункту он не озвучил никаких практических шагов, а по второму заявил, что Анкара должна признать геноцид армян. Аналогичные высказывания делали все предыдущие главы республики, но воз и ныне там.



Кроме того, Пашинян в очередной раз заявил, что будет верен дружбе с Москвой и будет развивать двустороннее сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Нюансы он пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным 14 мая в Сочи, где пройдет саммит Евразийского экономического союза.



Из новшества можно отметить только предложение ввести в переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе представителей самопровозглашенного Арцаха. Правда, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в связи с этим, что в Баку все еще надеются на здравомыслие новых властей.



Но прежде всего Пашинян должен подобрать для себя новое правительство. Известно, что министром обороны в "революционном" правительстве скорее всего станет нынешний глава МЧС Давид Тоноян, а вот остальные должности пока остаются вакантными. "Республиканская партия" уже отказалась от участие в новом кабинете министров, а в блоке "Елк" нет достаточно компетентных специалистов, чтобы управлять целыми ведомствами. Зато такие люди наверняка найдутся в альянсе "Царукян", который возглавляет богатейший человек Армении Гагик Царукян, и "Дашнакцутюн", вовремя вышедшей из коалиции с "республиканцами". Без их поддержки Пашинян не сможет рассчитывать на парламентское большинство, а они, в свою очередь, наверняка попросят вознаграждение за свою помощь.



Между тем, о досрочных выборах в парламент, кажется, начали забывать. Выяснилось, что формальным поводом для этого должно стать несогласие парламента с программой премьера. Но "Республиканская партия" уже сказала, что не будет мешать Пашиняну в его правлении, Царукян и дашнаки тоже не протестуют против нынешнего расклада сил.



Как будет развиваться ситуация, "МК" выяснил у Александра Маркарова, главы армянского филиала Института стран СНГ:



- Пашинян заявил о формировании "правительства доверия", но вопрос, кому он может доверять, и кто может доверять ему, остается актуальным. Одно дело, назначить человека, с которым новый премьер может работать, и другое дело, чтобы этот человек был достаточно компетентен, особенно, когда речь заходит о министрах силового блока. Как известно, все старые кадры были выдвиженцами экс-президента Сержа Саргсяна.



Главным выгодополучателем от назначения Пашиняна уже стал Царукян. Несмотря на то, что его альянс присоединился к протестам лишь в самом конце, ему принадлежит 31 из 105 депутатов в парламенте. Для Пашиняна его поддержка критически важна, а это значит, что Царукян, как минимум, может претендовать даже на пост вице-премьера, не говоря уже о том, что его депутаты заберут себе не один министерский портфель. Причем альтернативы их сотрудничеству нет.



- Стоит ли в скором времени ожидать досрочных парламентских выборов в Армении?



- Прежде всего, в этом заинтересован Пашинян, так как с нынешним составом Национального собрания ему работать крайне неудобно. Сейчас его поддерживают три разные политические силы, которые при этом не имеют парламентского большинства. Но пока для роспуска парламента нет конституционных оснований. По закону, для этого нужно, чтобы парламент либо дважды отклонил кандидатуру премьера, либо отказался принимать его программу развития. "Республиканская партия" уже заявила, что не будет мешать Пашиняну занимать должность премьера.



В связи с этим главный вопрос заключается в том, каким будет новый состав правительства, и удастся ли Пашиняну оправдать ожидания гражданского общества. Тем временем "республиканцы" будут использовать любую возможность для того, чтобы доказать окружающим, что их политика была более эффективной, поэтому на следующих очередных выборах голосовать нужно за них.



- Пашинян уже объяснил, чем собирается заниматься в новой должности?



- Он собирается быть премьер-министром. Формально свою программу новый премьер должен озвучить чуть меньше, чем через месяц после избрания, а до этого за неделю сформировать правительство.



Пока он озвучил только общие тезисы, которые, в основном, совпадают с заявлениям всех остальных парламентских партий и блоков, в том числе, "Республиканской партии". Другое дело, что при этом он пообещал бороться с коррупцией и монополией в экономике и политике. Как он будет это делать, опираясь на Царукяна, пока непонятно, но в истории Армении неоднократно были случаи, когда правящую коалицию раздирали конфликты. Источник - МК

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