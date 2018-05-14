Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

12:38 15.05.2018 По мнению ИГИЛ, "арабы заслужили более жесткого обращения"



Георгий Асатрян



Руководство ИГИЛ* давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным "успехом" на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику.



В июне 2017 года руководство ИГИЛ* обнародовало призыв сосредоточиться на организации терактов в Европе, США и России. При этом подчеркивалось, что следует использовать волков-одиночек из числа мусульман, проживающих в диаспорах. Резня в Париже в полной мере соответствует этой тактике. Французские власти уже подтвердили наличие связи между ИГИЛ и "волком-одиночкой" – чеченцем Хамзатом Азимовым.



Интересно другое: после этого главари группировки замолчали почти на год, пока в конце апреля 2018-го не была обнародована 49-минутная аудиозапись пресс-секретаря ИГИЛ Абу аль-Хасана Мухаджира под названием "Следуя указаниям". В ней подчеркивалось, что борьба с немусульманами и отступниками только начинается, а принципиальным ноу-хау стал призыв сфокусировать внимание на арабских государствах Ближнего Востока, а не на одиночных терактах на Западе.



Таким образом, лидеры террористов как бы "передумали" и заявили о начале "новой фазы джихада". По словам Мухаджира, "нет никакой разницы" между борьбой с "властями Саудовской Аравии, Египта, Ирана и палестинцами и их союзниками на Западе, американскими или русскими крестоносцами". Более того, "арабы (власти государств региона) заслуживают более жесткого обращения, так как их отношение к исламу более бесчеловечное".



То есть Париж Парижем, но в целом ИГИЛ меняет подходы и методы борьбы. Возникает вопрос: зачем?



Общий ответ очевиден: группировка потерпела полное поражение как в Сирии, так и в Ираке, потеряв контроль над обеими своими "столицами" – Раккой и Мосулом, такими важными городами, как Рамади, Синджар, Фаллуджа, Пальмира, а также ливийским Сиртом.



Кроме того, благодаря деятельности российских ВКС, был нанесен существенный урон логистическим путям, благодаря которым террористы пополняли казну путем экспорта сырой нефти через Турцию.



Как следствие, в рядах ИГИЛ начались "крысиные бега". Одни разошлись "по домам", другие были уничтожены, третьи ушли в ряды многочисленных организаций, близких к запрещенным в РФ "Братьям-мусульманам", благо у них еще есть какое-никакое будущее – против них не направлены армии США и России, их не бомбят днем и ночью, их продолжают спонсировать из Лондона и арабских стран Залива.



На этом фоне лидеры ИГИЛ начали судорожно искать пути по продлению жизни умирающей группировки. Сдвиг акцента на арабские государства в этом смысле почти беспроигрышный вариант: арабская "улица" поддержит данный шаг. Кроме того, с технической точки зрения организовывать теракты в странах региона гораздо проще, чем в далекой Европе, тем более в России.



У призыва атаковать соседей есть и еще один мотив, о котором почти не говорят. Многие террористические группировки существуют благодаря пожертвованиям частных лиц из арабских стран. У такой системы есть свое название – "хавала". Сейчас подобные поступления значительно уменьшились, и лидеры ИГИЛ отправляют своего рода "сигнал" в арабские столицы Ближнего Востока, надеясь на "понимание".



В любом случае, речь идет о "лебединой песне" некогда могущественной организации. Ведь она потерпела не только военное, но и идеологическое поражение.



Для ИГИЛ физический контроль над некими землями и формирование там государственных институтов стало идеей фикс. В этом заключались отличительная черта группировки и ее конкурентное преимущество перед другими экстремистскими движениями исламского мира – наличие собственного "государства" давало возможность претендовать на главную роль в иерархии террористов.



В своем журнале Dabiq (позже Rumiyah) идеологи ИГИЛ много рассуждали о необходимости контроля за территориями, без чего, по их мнению, невозможны "салафия" (то есть подражание "праведным предкам") и "халифат". Ведь праведные халифы средневековья тоже контролировали территорию, что позволяло им устанавливать там порядки, по которым должен жить исламский мир.



"Прежде у "Аль-Каиды" были победы (9/11), но она не способна установить "праведную "исламскую" практику", так как у нее нет земли". Это почти прямая цитата из журнала Dabiq.



По мнению лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, атаковать нужно "дальнего врага" – страны Запада (к которым он, кстати, причислял и Россию). Но иракская "Аль-Каида" пошла по иному пути и начала атаковать "ближнего". Их основной мишенью стали местные мусульмане, не поддерживающие радикальную идеологию, в особенности шииты. Позже из этого ответвления родилось ИГИЛ.



Таким образом, нынешнее положение вещей, когда боевики потеряли порядка 96% территорий, которые прежде контролировали, является крахом самой сути ИГИЛ. Группировка, которая еще три года назад являлась квазигосударством, печатала собственную монету и правила через "губернаторов", превратилась в классическую террористическую организацию, каких в мире тысячи. И подготовка традиционных терактов (в Париже, Индонезии, арабских странах) – единственное, что ей осталось. Источник - Взгляд

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