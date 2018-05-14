"Роскосмос" возглавит бывший главный российский "соотечественник" Дмитрий Рогозин

12:37 15.05.2018 Рогозину нашли новую работу



Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину предложили возглавить "Роскосмос", сообщил РБК близкий к Кремлю источник, и подтвердили собеседники в Минобороны и в окружении Рогозина.



"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", - сказал источник, близкий к Кремлю. Он добавил, что решение по одному из вариантов уже принято, но по какому именно, сообщить затруднился.



По словам двух других собеседников РБК, "Роскосмос" реформируют, планируется создать "ракетно-космический холдинг" и сделать его руководителем Рогозина.



В аппарате чиновника и в "Роскосмосе" не прокомментировали информацию РБК.



В предыдущем составе правительства, которое ушло в отставку 7 мая после инаугурации Владимира Путина, Рогозин в должности вице-премьера курировал оборонно-промышленный комплекс. В новом кабинете эту отрасль отдадут замминистра обороны Юрию Борисову. Источник - Lenta.ru

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