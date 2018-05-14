Россия вернулась в Афганистан? - Эйрик Веум

12:32 15.05.2018 Эйрик Веум (Eirik Veum)

NRK, Норвегия



Талибан (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.) одерживает верх в войне против НАТО и правительственных войск Афганистана. В настоящий момент талибы хозяйничают или представляют собой серьезную угрозу на территории, включающей в себя две трети Афганистана. Руководство НАТО считает, что исламисты получают оружие из России.



Войска и полиция Афганистана держат оборону на выезде из города Лашкаргах в провинции Гильменд. Наступление Талибана продолжается, и эта провинция рискует также перейти под контроль боевиков. Несмотря ни на что, правительственные войска сохраняют дисциплину и готовы к бою.



Солдаты чистят оружие. Стирают пыль, снаряжают магазины, щелкают предохранителями. Атмосфера напряженная.



Один из офицеров представляется как Вали. Он сидит на стуле и, судя по всему, его здесь все уважают. Он показывает свои протезы и деформированный ранением затылок.



"Затылок мне разнесло осколками снаряда. В штаб сообщили, что я погиб. Я своими ушами слышал, как докладывали о моей смерти", - рассказывает Вали "Би-би-си" (BBC).



Вскоре после этого случая он подорвался на мине и потерял обе ноги.



Несмотря на ранения, Вали не сдает позиций. Он хочет вдохновить солдат личным примером. Если даже он еще может сражаться, то они - и подавно.



И все же все понимают, что события развиваются совсем не так, как хочется. Талибан наступает по всей территории Афганистана.



Неожиданная помощь от России



Русские вернулись в Афганистан. НАТО считает, что именно от них идут поставки оружия талибам.



От города Кундуз рукой подать до границы с бывшей советской республикой Таджикистан. Именно здесь, у подножья горной цепи Гиндукуш, российское влияние заметнее всего, сообщает НАТО.



По мнению НАТО, именно отсюда распространяются лживые новости о международных силах при помощи российских сетей. Здесь же полевые командиры Талибана получают медицинскую помощь от российских сил.



Однако наибольшую сенсацию произвели сообщения о том, что талибы получают от русских оружие и оборудование.



"Афганские военные передали нам образцы оружия. Они говорят, что талибы получают его от русских", - сообщил генерал Джон Николсон-младший в интервью "Би-би-си".



Силы НАТО утверждают, что располагают надежными разведданными, которые подтверждают эти сведения.



"Мы убеждены, что в этом замешаны русские", - утверждает генерал.



Он говорит, что русские ведут "подрывную деятельность", чтобы утвердить свое влияние на севере Афганистана.



Генерал считает, что русские помогают талибам как финансово, так и оружием, которое завозится через таджикскую границу. Это происходит в рамках совместных учений, которые российские войска проводят вместе с таджикскими коллегами недалеко от афганской границы. После учений оружие и боевая техника попросту бросаются на произвол судьбы - и попадают в руки талибов.



Масштабы этой деятельности пока не установлены, однако афганские спецслужбы утверждают, что талибы получили в свое распоряжение прицелы с натовской оптикой, тяжелые пулеметы и винтовки - все от русских. Это позволяет им продолжать нападения на солдат НАТО и правительственные войска.



Вне всякого сомнения, техническое оснащение талибов сильно возросло. Только за последние несколько месяцев они провели ряд ночных атак, нанеся правительственным войскам значительный ущерб.



"Активность талибов выросла за последние полтора-два года. Такого мы раньше не видели", - объясняет генерал Николсон.



Элитные части Талибана



В распоряжении Талибана появились даже элитные части.



Спецподразделение "Сара Хета" насчитывает порядка тысячи солдат. Их солдат легко опознать по темной униформе и черной чалме. На винтовках - прицелы ночного видения. Американцы называют их "Красной частью". Свои спецоперации они проводят под покровом ночи.



Передовое оружие и обмундирование предназначено в первую очередь для них.



Если данные о российской поддержке Талибана подтвердятся, это будет сенсация. Советские войска воевали с афганскими исламистами почти десять лет и покинули страну лишь в феврале 1989 года. Это поражение - до сих пор болезненная тема для России. С афганской войны не вернулись 14 453 советских солдата.



Русские признают, что в той или иной форме поддерживают диалог с Талибаном, однако поставки оружия и оборудования отрицают.



Согласно российскому объяснению, цель этого диалога - поддержать талибов в их борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.), которая завладела территорией на северо-западе Афганистана. Москва не может допустить, чтобы террористы из ИГИЛ обосновались поблизости от российских границ.



Исламисты идут вперед



Недавнее исследование, проведенное "Би-би-си", подтверждает, что талибы проявляют активность в 70% из 399 районов Афганистана. Примерно 15 миллионов человек, а это около половины населения страны, живут на подконтрольной Талибану территории. Исламисты даже отвоевали ряд городов и деревень у НАТО и правительственных войск.



Участились и теракты, в особенности в районе Кабула. Талибы взяли на себя ответственность за часть терактов, однако многие другие относят на счет ИГИЛ.



ИГИЛ проявляет активность лишь в 30 районах Афганистана и пока не может померяться с талибами силой и влиянием.



Перекрестный огонь



Никаких линий фронта в Афганистане попросту не существует. Сегодня бои разворачиваются в одном городе, завтра все смолкает. Послезавтра выстрелы и взрывы раздаются уже в соседней местности.



Бои идут не на жизнь, а на смерть. Талибы и правительственные войска воюют за каждый дом. Потери несут обе стороны, погибает и множество мирных жителей.



Военные действия вынуждают местных жителей бежать. У многих из них нет другого пути, кроме как в лагеря беженцев.



"Мы попали под перекрестный огонь. С одной стороны - талибы, с другой - правительственные войска. Я потерял отца и брата, они оба погибли при обстреле", - рассказывает "Би-би-си" один из жителей.



Ему - за 50, и он бросил свой дом в провинции Гильменд.



Лишь за последние четыре месяца при терактах и боевых действиях погибло свыше тысячи афганцев, большинство из них - гражданские лица.



"Мой отец погиб, а меня ранило. Я лишился обеих ног. Моя жизнь разрушена. Я ничего не могу сделать сам и полностью завишу от окружающих", - рассказывает молодой человек из лагеря для беженцев. Он в отчаянии. Кто позаботиться о его семье?



Мир, но не свобода



На территории, перешедшей под контроль исламистов, жизнь в каком-то смысле продолжается. Заново открываются магазины и рынки. Школы и больницы получают финансирование от талибов.



"Мы намереваемся завязать дружественные отношения с окружающим миром. Мы не хотим причинять неудобств нашим соседям или мировому сообществу. Мы воюем лишь с теми, кто пытается захватить нашу страну", - объясняет представитель талибов Асад Афган.



Восстановление общественной жизни - один из главных приоритетов Талибана. Лидеры движения понимают, что для того, чтобы завоевать поддержку жителей, они обязаны предложить им кое-что получше, чем то, от чего они бегут.



Наряду с этим Талибан насаждает строгие религиозные предписания. Там, где боевики захватили власть, женщин практически не видно. У мужчин бороды длиной по крайней мере с ладонь - и все носят традиционную одежду.



Где Талибан, там безопасность?



Жители провинции Гильменд рассказывают, что жизнь вернулась в спокойное русло с той поры, как власть перешла в руки талибов. Отец восьмерых детей Мохаммад Реза считает, что при Талибане живется гораздо лучше.



"Страшно становится, лишь когда возвращаются правительственные войска", - говорит он.



Многие с ним согласны. Там, где Талибан обосновался полностью, уже никто не воюет.



ООН: мирные жители под ударом



В ООН никакого скорого решения афганской проблемы не видят. Никаких предпосылок к миру нет, и ситуация рисуется в мрачном свете. Мирные жители продолжают гибнуть.



"Все стороны обязаны сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить гражданские потери", - говорит спецпредставитель ООН по Афганистану Ингрид Хэйден (Ingrid Hayden).



Однако ее никто не слушает: ситуация лишь усугубляется. До конца конфликта, чтобы можно было запустить механизмы демократии и национального примирения и начать восстановление страны, еще очень далеко.



Война продолжает разрывать Афганистан на части.



"Главная проблема - в недостатке безопасности. В стране орудуют несколько групп повстанцев, и все они нападают на мирных жителей, женщин, детей и журналистов", - говорит пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик (Stephane Dujarric).



В ООН особо обеспокоены тем, что Талибан и ИГИЛ нападают на представителей международных гуманитарных организаций.



"Международные гуманитарные организации оказывают помощь самым незащищенным слоям афганского населения, будь то мужчины, женщины или дети. Ни сотрудники этих организаций, ни их офисы не могут подвергаться нападению", - подчеркивает Дюжаррик.



Каково будущее Афганистана?



Одно не вызывает сомнений: афганцы продолжают страдать. Жизни нескольких поколений изувечены, и конца этому кошмару не видно.



Афганистан: до мира далеко



Войны в Афганистане, ставшем за это время одной из беднейших стран мира, сменяют одна другую на протяжении вот уже 40 лет. В настоящий момент борьба разворачивается между рядом повстанцев во главе с движением Талибан и правительственными войсками, которых поддерживает международное сообщество во главе с США.



Лидер Талибана - 61-летний эмир Хайбатулла Ахундзада. Он родом из провинции Кандагар на юге страны.



Поддержку правительственным силам оказывает ряд западных стран, включая Норвегию. В руки 68-летнему президенту Ашрафу Гани стекаются значительные экономические и военные ресурсы со всего мира.



Начало конфликту положило вторжение американских войск. США намеревались уничтожить как террористическое движение "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.), так и Талибан.



Талибы заправляют в Афганистане с 1996 года. Они положили конец гражданской войне, но при этом ввели суровый исламистский режим. Талибы также позволили обосноваться в стране террористам из "Аль-Каиды".



В результате на свет появился целый альянс из разных полевых командиров и мятежников. Американская операция "Несокрушимая свобода" стала ответом на теракт 11 сентября 2001 года, унесший 3 тысячи жизней.



20 декабря 2001 года Совет безопасности ООН разрешил ввести в Афганистан международную группировку под руководством НАТО. Ее максимальная численность составляла 150 тысяч солдат, однако начиная с 2014 года она постепенно снижается. Афганские правительственные силы намерены добиваться мира без посторонней помощи.



В настоящее время в стране находятся тысячи западных советников, чья задача - тренировать афганских солдат. ООН же представлена сотнями гражданских специалистов.



Начиная с 2001 года, афганские потери среди военных и гражданских лиц превысили 20 тысяч. Иностранные потери составляют свыше 3,5 тысяч солдат, включая десятерых норвежцев.



Утратив власть в стране в 2001 году, Талибан восстал из пепла. Кроме того, движение ведет борьбу с ИГИЛ.



Афганскому правительству не удалось добиться мира. В последние шесть лет количество убитых и раненых неуклонно растет. Источник - Иносми

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