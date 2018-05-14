|В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки "профсоюзного олигарха" Асанакунова
12:31 15.05.2018
В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки Асанакунова
В Бишкеке у Дома профсоюзов прошел митинг. Участники акции требовали отставки главы Дома профсоюзов Мирбека Асанакунова.
Большинство митингующих держали в руках плакаты с изображением руководителя с надписью "Асанакунов кет!". На отдельных плакатах написано "Профсоюзный олигарх Асанакунов кетсин в отставку!"
По словам митингующих, у Асанакунова поддельные документы: диплом о высшем образовании и трудовая книжка.
Источник: sayasat.kg