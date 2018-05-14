В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки "профсоюзного олигарха" Асанакунова

12:31 15.05.2018 В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки Асанакунова



В Бишкеке у Дома профсоюзов прошел митинг. Участники акции требовали отставки главы Дома профсоюзов Мирбека Асанакунова.



Большинство митингующих держали в руках плакаты с изображением руководителя с надписью "Асанакунов кет!". На отдельных плакатах написано "Профсоюзный олигарх Асанакунов кетсин в отставку!"



По словам митингующих, у Асанакунова поддельные документы: диплом о высшем образовании и трудовая книжка.



Источник: sayasat.kg Источник - Gezitter.org

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