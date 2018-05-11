"Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?", - кыргызский кокбурист Манас Ниязов

12:30 15.05.2018 Манас Ниязов, член команды "Достук" по кокбору: "Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?"



Автор: Сайкал ИЛИАСОВА



Имя "Манас Ниязов" широко известно болельщикам кокбору. Каждый кыргыз стал узнавать Манаса, который в соревнованиях с разгоряченной кровью на своем скакуне летит наперегонки с ветром, опережает первых и прорывается к тай-казану с улаком-козленком. Он член команды "Достук", добивающейся победы на международных играх кокбору, в больших соревнованиях внутри страны. Мы побеседовали с Манасом Ниязовым ко Дню Победы 9 Мая.



- Манас, поздравляем вас с победой, похоже, вы давно ждали этой победы?



- О других не могу сказать, но я очень ждал. Каждый спортсмен, участвующий в любых соревнованиях, обязательно ждет победы. Мы тоже хотим победить, выходя на каждый ипподром. Соперники - свои же друзья. Но в спорте нельзя проигрывать, мол, оказывается, он мой друг. Все стараются выиграть.



- Почему на Нооруз вы проиграли команде "Ынтымак"? Есть неизвестный народу секрет?



- Тогда мы чересчур перекормили коней, они разжирели. Наверное, будет правильней сказать, мы проиграли, потому что наши кони были не в кондиции. В других видах спорта уделяют внимание весу самих спортсменов, а у нас безусловно обращают внимание на вес коней.



- А ведь Канатбек Бегалиев говорил: пусть теперь не оспаривают победу?



- Из-за нетактичных слов Каната байке многие люди оказались в неловком положении. Публичному человеку никогда не следовало бы так говорить. В спорте проигрыш и выигрыш всегда пересекаются. Например, сегодня мы выиграли, а завтра можем проиграть.



- Наверняка ваши соперники сильно готовились?



- Есть же дух прежней победы. К тому же команда улакчы сильна своими конями. Возможно, поэтому они вышли на ипподром с большой уверенностью: "Победа наша!". Но нам повезло, мы выиграли. Было обращено пристальное внимание на все, начиная от веса коней до подготовки джигитов. Сам я в связи с семейными обстоятельствами прибыл из дома и сразу вступил в игру. Мы победили в ожесточенной схватке.



- Наверное, предлагали большие суммы денег за твоего скакуна?



- Нет цены скакуну по кличке "Бойка", на котором я езжу. Этот скакун стал мне вроде ребенка. Какой же отец продаст ребенка? Я еще не дошел до положения, чтоб продать лошадь, равноценную душе. Как бы ни были необходимы деньги, не продам. "Бойка" как человек умный скакун, сколько раз приводил меня к победе. И как я продам?



- Распространялись разговоры "казахские родичи позвали Манаса Ниязова в свою команду, предложили большую сумму денег"…



- Я никогда не продам родину. Мой секрет хорошо знают казахские родичи. Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?



- Очевидно, идет активная подготовка к Играм кочевников?



- Одна из больших целей впереди – Игры кочевников. Мы энергично готовимся победить в тех играх.



Источник: газета "De факто" №18 от 11.05.2018/стр.10 Источник - Gezitter.org

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