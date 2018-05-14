 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Загадки казахстанского рукотворно-термоядерного Чаганского озера
12:27 15.05.2018

Загадки радиоактивного Чаганского озера
Озеро является результатом термоядерного взрыва.

Казахстан – девятая по величине страна в мире. Но мало кто знает, что в Казахстане среди красот природы скрывается самое радиоактивное озеро на планете, пишет fresher.ru.

Оно является результатом термоядерного взрыва, произведенного в 1965 году на испытательном полигоне в 100 км к юго-западу от Семипалатинска. Чаганское озеро было частью программы по изучению возможностей использования ядерной энергии в мирных целях, таких как создание водохранилищ и каналов, бурение нефтяных скважин и быстрое перемещение больших масс земли.

Да будет взрыв

Взрывное устройство было заложено в пойме русла реки Чаган на глубине 178 метров. Когда его взорвали, образовалась воронка диаметром 430 метров и глубиной 100 метров. Весной 1965 года воронку соединили с руслом реки Чаган каналом, заполнив ее водой.

Мирный атом

Программа использования "мирных атомных взрывов" была заимствована у США, которые проводили собственные тесты для аналогичных целей, и получила название "Ядерные взрывы в интересах народного хозяйства". Но если США прекратили испытания после 27 попыток (последнее было проведено в 1977 году), когда результаты перестали оправдывать затраченные усилия и средства, то Советы продолжали проводить испытания вплоть до 1989 года и произвели в общей сложности 156 ядерных взрывов, прежде чем сдаться.

Озеро смерти

Вода в Чаганском озере очень загрязнена – уровень загрязнения воды по суммарной радиоактивности почти в сто раз выше допустимого значения. Здесь нет рыбы, дикие звери и птицы не приходят сюда на водопой. Плавание запрещено по понятным причинам. Есть свидетельства, что воду из озера теперь сливают в реку Иртыш.




Все купаться!

Когда эксперимент по созданию искусственного озера удался, правительство СССР было довольно результатами и очень гордилось Чаганским озером. Человек, ответственный за всю советскую программу создания ядерного вооружения – министр среднего машиностроения Ефим Славский был заснят на пленку во время купания в озере.

Чернобыль на воде

Чаганское озеро становится популярным местом среди туристов, которым оно чаще известно под названием "Атомное озеро". Для того чтобы осмотреть радиоактивное озеро и прилегающее окрестности, все посетители должны надеть защитную одежду и маски. На холме, к которому ведет грубая грунтовая дорога, скрывается бетонный бункер центра управления.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526376420
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